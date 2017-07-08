5 причин, почему «Спартак» не защитит титул чемпиона в нынешнем сезоне.

В минувшем сезоне «Спартак» добился долгожданного чемпионства и свел тем самым своих фанатов с ума. В этом сезоне они ждут защиты титула, но столичной команде едва ли удастся повторить тот успех. О главных причинах в моем блоге.

В минувшем сезоне «Спартак» добился долгожданного чемпионства и свел тем самым своих фанатов с ума. В этом сезоне они ждут защиты титула, но столичной команде едва ли удастся повторить тот успех. О главных причинах в моем блоге.

Столичный «Спартак» выиграл по итогам прошлого сезона титул чемпионов России спустя 16 лет с момента последнего такого достижения. За это время «Спартак» успел пережить много разных периодов, но в итоге команда добилась того, чего так долго ждали ее болельщики и вновь порадовала своих поклонников, некоторые из которых уже начали отворачиваться от команды на фоне постоянных неудач на поле и непоняток с управлением команды.

В новом сезоне поклонники «Спартака» ждут, что любимая команда сумеет защитить титул. Однако, на этот раз взять чемпионство им скорее всего не удастся. И дело не только в том, что в «Зените» теперь Манчини, который активно вливает деньги Газпрома в усиление команды. Хотя, само собой, и это причина. Но не главная.

Бездействие на трансферном рынке

Столичный «Спартак» все еще не совершил ни одного солидного приобретения, дабы усилить свою команды и повысить в ней конкуренцию. Единственным реальным приобретением, которое может называться громким, ныне выглядит трансфер Смолова. И то для этого необходимо потрудиться и выложить солидные деньги. А отсутствие усилений для команды не есть хорошо. Ведь любой сосав нуждается в усилении и свежей крови.

Лига Чемпионов

Выиграв титул «Спартак» еще сумел вернуться в Лигу Чемпионов, по которой все так скучали, и в которой команда захочет проявить себя – в этом нет никаких сомнений. Но Лига Чемпионов – невероятно сложный турнир, на которой российская команда будет тратить много сил и эмоций и это, определенно, будет препятствовать стабильному и уверенному выступлению в чемпионате.

Давление

Любая команда, которой предстоит защищать прошлогодние успехи (особенно, если мы говорим о победе в чемпионате) сталкивается с давлением от ожиданий, возложенных на нее. Это и пресса и фанаты, это и более серьезный настрой каждого соперника в чемпионате.

Эмоции

Каррера в прошлом сезоне сделал многое в «Спартаке» и самое важное, что он суме сплотить эту команду и сотворить из нее настоящую банду, пробудить в ней страсть и желание. То есть, добавить еще эмоций. Но в новом сезон е добиться подобных и сразу будет нелегко. Ведь по ходу прошлого сезона у «Спартака» пошли игра и результат, они ощущали нарастающую поддержку и чувствовали слабость и неуверенность конкурентов. А теперь придется начинать все с начала и с первого же тура столкнуться с невероятным гнетом ответственности и давления.

Свежая кровь

Напоследок стоит вернуться к пункту о бездействии на трансферном рынке. Только теперь речь не столько об усилении, сколько просто о необходимости сежей крови в команде. Таковая нужна всегда любой опытный тренер это подтвердит. Новички и при этом достойные новички, всегда в состоянии добавить команде конкуренции и новых эмоций, что важно для любого коллектива. Но у «Спартака» этого всего пока нет. А ведь «Зенит» не дремлет.