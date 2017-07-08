Обзор домашней арены СКА-Хабаровск

Стоит ли опасаться новую точку на карте Премьер-Лиги?

Комитет по сертификации стадионов РФС присвоил домашнему стадиону СКА статус «первой категории с замечаниями». Таким образом, в первом туре «Зенит» сыграет в Хабаровске, а дальше и все остальные.



Весь июнь ходили разговоры о переносе игр из Хабаровска в Центральную Россию, но им было не суждено сбыться. Хабаровский СКА впервые вышел в Премьер-Лигу и никто не должен отнимать у болельщиков этот праздник футбола.



Да и стадион в Хабаровске не самый плохой. Посмотрим?





Стоит отметить, что сам футбольный стадион находится в спортивно-парковом комплексе, где соседствует с теннисным кортом, бассейном, тиром для военных и даже с яхт-клубом. Кроме того, на территории спортивно-паркового комплекса есть открытые площадки для воллейбола, баскетбола; открытые силовые тренажёры и гимнастические снаряды, а также бадминтонные корты и хоккейная коробка.



И это только то, что касается спорта!



Кроме того, стадион имени Ленина включает в себя различные памятники и бюсты, а также консульство Китайской Народной Республики.

Но нас интересует только футбольный стадион, а если вам интересно остальное, то добро пожаловать во владения поисковиков, а лучше в сам Хабаровск!







Стадион построен в 1956 году и вмещает в себя чуть более 15-ти тысяч человек. Само поле раньше было естественным, но после наводнения в 2013 году его заменили на искусственное.

Когда СКА вышел в Премьер-Лигу, социальные сети буквально взорвались фотографиями стадиона четырехлетней давности, когда он был затоплен водой.

После наводнения стадион конечно же привели в порядок и сейчас ни осталось ни следа от этого «природного бассейна».



А вот кстати как выглядит стадион на 3 июля:



Какие вопросы могут быть к стадиону? Искусственный газон? А кому в России к нему привыкать?



Маленькая вмещаемость? Уровень посещения матчей в РФПЛ такой, что если Хабаровск будет забивать свои 15 тысяч, то обязательно будет первым по посещаемости после «Спартака» и «Зенита».



А вот долгий перелёт действительно будет минусом для некоторых команд. Кому-то, как ЦСКА, придётся договариваться о переносе матчей из-за еврокубков, а кому-то лететь по 20 часов на Дальний Восток. Между прочим, «Спартак» в прошлом году проиграл в Хабаровске в Кубке России, хотя ставил задачу победить в турнире. Многие конечно же стали ссылаться на долгий перелёт и совершенно противоположный Москве часовой пояс.



Как бы там ни было, но Дальний Восток действительно заслужил большой футбол на своей улице. Я скучал по тем временам, когда фанаты пробивали выезда во Владивосток, а матчи «Луча» начинались в 11 утра по московскому времени.



Наконец-то Дальний Восток снова будет в Премьер-Лиге! Я безумно этому рад! Поздравляю всех болельщиков СКА и вообще всех любителей русского футбола! Настоящего русского футбола!

Фотографии взяты с официального сайта СКА-Хабаровск, с официальной страницы в Instagram, а также с открытых источников в сети Интернет.