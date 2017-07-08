Почему «Барселоне» нужен Верратти

Рассказываем, зачем «Барселона» любой ценой должна заполучить Верратти. Он поможет команде вернуться на вершину и завершить смену поколений.

За разговорами о возможном уходе Криштиану Роналду все забыли о другой испанской трансферной драме. Тем временем «Барселона» предложила «ПСЖ» 100 миллионов за Верратти, Месси встретился с игроком, Ди Капли (его агентом) на Ибице за сытным обедом и стороны даже согласовали выгодный контракт для итальянца.

Идиллию разрушает тотальное нежелание высшего руководства «ПСЖ» расставаться с своей молодой звездой. После встречи на Ибице Верратти поставил боссам ультиматум, пока они не дадут добро на сделку с «Барсой», в расположении клуба он не вернётся. На что сторона «ПСЖ» цинично ответила:

«Барселона» зря теряет время, пытаясь купить Верратти.

Просто так ультиматумы не ставят, Верратти намеренно сжег мосты с «ПСЖ», он твёрдо намерен уехать. В Париже ему ловить нечего, продать свои лучшие годы и талант за парочку второсортных трофеев. Шейхи могут сокрушить банковский счёт Марко баснословной суммой и поменять прутья в его клетке на золотые. Уже сейчас «ПСЖ» предлагает ему 12 миллионов в год, но безуспешно.

В «Барселоне» Верратти получит все: деньги, славу, трофеи – в перспективе статус суперзвезды или даже легенды. Каталония готовит радушный приём – согласован контракт, сделка лично одобрена Месси, даже легендарный Хави на публике признался, что у Верратти есть ДНК «Барсы».

«Барселона» не имеет права упустить Верратти. Вы думаете, что они просто так предлагают за него 100 миллионов? «Барса» должна выцепить итальянца любой ценой и за любые деньги. Шейхи должны понимать – Марко не высидит все четыре года, которые прописаны в контракте. Насильно мил не будешь. Каталонцам стоит как следует пораскинуть мозгами, придумать креативное решение схитрить, задобрить, предложить кого-то сверху сделки. Найти более подходящего полузащитника для «Барселоны» невозможно. Его техника, пас, виденье поля выглядят так, словно долгие годы вытачивались искусными мастерами в стенах Ла Масии, а не провинциальными итальянскими тренерами.

У «Барселоны» осталось очень мало времени, чтобы как следует усилить полузащиту. Хави за несколько лет так и не удалось найти замену, но остался Иньеста, на котором сейчас держится средняя линия. Адресу 33 года и в следующем году у него заканчивается контракт. Если как следует не позаботиться об усилении полузащиты, каталонцы могут столкнуться с проблемами этого сезона, когда на правом фланге обороне была черная дыра, засосавшая в себя Примеру и Лигу чемпионов.

А ведь именно Верратти наглядно показал всю несостоятельность каталонской средней линии в февральском поединке Лиги чемпионов – так над ней ещё никто не доминировал. Марко в одиночку разрушил все планы оппонентов, да и ещё и помог парижанам оформить разгром с неприличным счётом.

Если говорить предметно, идеология Вальверде основывается крепкой полузащите, которая должна стать движущей силой команды, связующим звеном между обороной и атакующим трезубцем. Базовая формация Эрнесто – 4-2-3-1 (с трансформацией в 4-4-2). Вальверде делает ставку на опорника, ярко выраженного организатора игры и предпочитает, чтобы всегда один из полузащитников играл позиционно.

Верратти, как никто другой, способен стать системообразующим звеном тактики Вальверде. Марко впишется на любую вершину треугольника 4-2-3-1 и 4-3-3, способен закрыть центральную ось при 4-4-2 и может обеспечить подстраховку при игре в три защитника.

Под микроскопом можем посмотреть на Верратти с помощью инфографики:

Итальянец низкого роста, манёвренный, обладает отличным футбольным интеллектом, техникой, культурой паса, хорош на перехвате и единоборствах. Любит контактные единоборства, поэтому, в среднем, фолит почти что 2 раза за матч и получается немало предупреждений. Помимо оборонительной работы Верратти умело конструирует атаки, которые начинает из глубины, 1.6 созданных шансов за матч – отличный результат.

Верратти напоминает Хави и Иньесту не только стилистически и габаритами. Их психологические портеры написаны в одном стиле. Всегда немногословны, скромны, задвинуты на второй план. Гении для команды.

«Барселона» и Верратти созданы друг для друга. Все пути ведут в Каталонию. Это неизбежно должно случиться и «Барселона» не имеет никого права сорвать эту сделку.