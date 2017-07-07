Блог «Ф@Н@Т ФУТБОЛ@» рассказывает, как новые ограничения могут не позволить топ-игрокам играть в чемпионате России.

После неудачного выступления сборной России на Кубке конфедераций в умах болельщиков, экспертов и чиновников, снова появилась тема лимита в РФПЛ. Кто-то страстно агитирует за лимит и убеждает, что это единственный способ развития российских игроков, а кто-то наоборот твердит о регрессе футболистов сборной из-за отсутствия конкуренции в клубе. На днях РФС объявил, что в следующем сезоне лимит на легионеров в чемпионате России будет по схеме «10+15» (10 легионеров и 15 россиян в клубе РФПЛ), хотя количество иностранных игроков может быть уменьшено.

Но накал по поводу возможных ограничений и лимита в последние дни только набирал обороты, так депутаты КПРФ выдвинули практически утопическую идею… «Мы выступим с законодательной инициативой запретить покупку иностранных легионеров на средства госкорпораций», – Юрий Афонин депутат Государственной думы от КПРФ.

Идея кажется нереальной и утопичной, конечно, если она реализуется в чемпионате России смогут покупать легионеров только «Спартак» и «Краснодар». Безусловно, уровень чемпионата резко упадeт, а клубы будут вынуждены делать ставку на свои академии или массово натурализировать своих легионеров. В еврокубках успешного результата российским клубам добиться будет практически невозможно, а главное – сборная не получит никаких гарантий успеха.

А вот инициатива почeтного президента РФС Вячеслава Колоскова выглядит более реалистичной. «Я бы рассмотрел инициативу запрета покупки некачественных легионеров. Для этого нужно, чтобы РФС разработал критерии качества легионеров. То, как функционирует система в Англии. Легионеру необходимо иметь 10 матчей за свою сборную. Нам нужны иностранцы, имеющие определeнный набор профессиональных качеств, выступающих за свои национальные сборные», – сказал Вячеслав Колосков.

Инициатива интересная, но для РФПЛ крайне неудачна, ведь на данный момент в этот критерий вписываются лишь пару добротных легионеров: Промес, Жулиано, Иванович, очевидно, массовый исход иностранных футболистов сильно ослабит чемпионат России. Конечно, игроки сборных стоят значительно дороже, поэтому командам из нижней половины таблицы РФПЛ будет сложно приобрести хорошего легионера и продать его за хорошие деньги, а ведь многие отечественные клубы живут за счет таких манипуляций. Ну и самое главное – есть ряд крутых и топовых игроков, которые не набрали и 10 матчей в своей сборной, но усилили бы любой клуб РФПЛ и чемпионат в целом. Предоставлю лишь малый перечень топовых легионеров, которым не удалось набрать 10 матчей за сборную, хотя в принципе, этот список можно дополнить многими известными фамилиями.

Пауло Дибала, «Ювентус»

Возраст: 23 года

Сыграл за сборную Аргентины: 6 матчей

Аргентинский форвард с польскими корнями расцвeл в «Палермо», откуда в 2015 году перешeл в «Ювентус». В Турине Дибала быстро стал лидером команды и главной угрозой соперникам «Старой Синьоры», что в полной мере демонстрирует статистика Пауло в «Ювентусе», ведь в составе чемпиона Италии он демонстрирует прекрасную результативность - в 64 матчах аргентинец забил 35 голов.

После ухода Пирло из «Юве» Дибала унаследовал не только игровой номер легендарного итальянца (Пауло носит на спине 21 номер), но и стандартные положения в клубе «перешли в ноги» аргентинцу, ведь с исполнением штрафных у него полный порядок. А вот в сборной у «наследника Месси», как его нарекли болельщики, не всe так гладко, с 2015 года Дибала сыграл за Аргентину лишь 6 поединков, конечно, с такими показателями ему не место в РФПЛ.

Эктор Бельерин, «Арсенал»

Возраст: 22 года

Сыграл за сборную Испании: 1 матч

Испанец в 2011 году покинул «Барселону» и перешeл в «Арсенал». В Лондоне Арсен Венгер из юркого вингера слепил отличного правого защитника. Из-за череды травм на позиции фулбека в сентябре 2014 году француз был вынужден доверить Эктору место в основе. Конечно, Арсен ни разу не пожалел о своeм решении, если сначала испанец выглядел слабо и нервно, то со временем Бельерин обрeл необходимую уверенность. За пару лет испанец вырос в одного из лучших правых защитников АПЛ и возможно, Мира.

Прошлый сезон у Эктора получился скомканным из-за травмы, но это не отразилось на желании «Барселоны» вернуть своего воспитанника, ведь каталонцы уже предложили 30 млн. евро за испанца. Но в сборной Испании у Бельерина значительно больше проблем, пока единственный матч за «красных» он провeл в 2015 году, очевидно, конкуренты по позиции не дают протиснуться в основу сборной «канониру». Безусловно, с такими показателями мы ещe не скоро увидим Бельерина в чемпионате России.

Андреа Белотти, «Торино»

Возраст: 23 года

Сыграл за сборную Италии: 9 матчей

Белотти за два последних года просто взорвал итальянскую общественность, ведь Андреа забил 38 голов в 70 матчах Серии А, выступая за скромный «Торино». Андреа в прошлом сезоне стал лучшим итальянским бомбардиром в чемпионате Италии, поэтому не удивительно, что итальянец уже стоит громадных денег. «Белотти стоит 100 миллионов. Не будет этой суммы — Андреа останется в команде, чему лично я буду только рад», – президент «Торино» Урбано Каиро.

Конечно, после такого яркого сезона итальянский бомбардир обратил внимание топ-клубов Англии, так «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» хотят подписать форварда, правда выкладывать такие безумные деньги они не готовы. Очевидно, если Конте упустит Лукаку, то Белотти станет приоритетным вариантом для «синих». После прихода Манчини в «Зенит», появились слухи, что Андреа может переехать в Петербург, но выкладывать такую завышенную сумму российский клуб не захотел. Возможно, в следующем сезоне у Белотти будет больше шансов переехать в РФПЛ, даже с учeтом возможных ограничений.

Килиан Мбаппе, «Монако»

Возраст: 18 лет

Сыграл за сборную Франции: 4 матча

Самый юный футболист из нашего списка, но возможно, самый «звeздный», правда в недалeком будущем. Удивительно, но француз дебютировал в основном составе «монегаском» лишь в декабре прошлого года, а уже этим летом топ-клубы Европы готовы заплатить за Мбаппе невероятно большие деньги. Француз весной стал стабильно забивать не только в чемпионате Франции, но и в Лиге Чемпионов, а венцом успешного сезона для юного футболиста – стало долгожданное чемпионство «Монако», а бонусом к успешному сезону стал полуфинал ЛЧ.

На данный момент «Арсенал» и «Реал» сражаются за Киллиана, а сумма возможного трансфера варьируется от 120 млн. евро до 145 млн. Очевидно, француз имеет огромный талант и не важно, где он продолжит карьеру, ведь ближайшие 10 – 15 лет Мбаппе будет одним из лидеров мирового футбола. Безусловно, таких юных звeзд в РФПЛ заманить сложно и сейчас, но с новыми ограничениями – это будет просто невозможно.

Тимо Вернер, «РБ Лейпциг»

Возраст: 21 год

Сыграл за сборную Франции: 6 матчей

Вернер дебютировал в Бундеслиги в 17 лет в составе «Штутгарта». Тимо сыграл за все юношеские сборные Германии, поэтому неудивительно, что в этом году немец дебютировал и в главной сборной. Смешанный состав сборной Германии успешно выступил на Кубке конфедераций, где Вернер стал одним из открытий турнира и главным бомбардиром. Первый большой турнир в составе сборной стал успешным и победным для Тимо, ну а вызов Лeва Вернер заслужил, благодаря отличной игре за клуб в прошлом сезоне.

Что говорить, если Вернер стал лучшим немецким бомбардиром в Бундеслиги, а молодая и дерзкая команда Тимо, к слову, новичок чемпионата Германии «РБ Лейпциг», занял невероятно высокое – второе место в Бундеслиге. Безусловно, после ухода из сборной Клозе у Бундестим наметился дефицит качественного форварда, ведь Гомес не очень вписывается в футбол Лeва. Ну а другие форварды не показывают стабильной результативности, поэтому некоторые матчи тренер немцев был вынужден играть с ложной девяткой, но с появлением Вернера – все проблемы сборной Германии в нападении исчезают, ведь они получили отличного форварда на долгие годы вперед.

Мауро Икарди, «Интер»

Возраст: 24 года

Сыграл за сборную Аргентины: 1 матч

Воспитанник «Барселоны» после трeх лет в Ла Масии решился на переезд в Италию, где первым его клубом стала «Сампдория». За год в Генуи, Икарди проявил свой бомбардирский талант, забивая за «Сампдорию» в среднем в каждом третьем матче. Безусловно, итальянские гранды не могли упустить такого талантливого и молодого футболиста, ну а борьбу у конкурентов за юного аргентинца выиграл миланский «Интер». В «Интернационале» Икарди дослужился до звания капитана команды и одного из самых результативных игроков клуба, ведь Мауро удалось забить 71 мяч в 125 матчах, отличный результат для 24-летнего футболиста.

Удивительно, но в сборной Аргентины у Икарди дела складываются не так гладко, ведь Мауро дебютировал в сборной в 2013 году в матче против Уругвая и на данный момент, этот поединок остаeтся единственный матчем в сборной для него. Конечно, у Аргентины много топовых форвардов: Месси, Агуэро, Игуаин этот список можно продолжать долго, но по слухам проблема кроется в скандалах и конфликтах, в которые Икарди попадает вне футбольного поля. По слухам «Зенит» готов приобрести Икарди, но в случае такого лимита ему будет не суждено сыграть в РФПЛ, хотя наверно, он не сильно расстроится.

Марио Фернандес, ЦСКА

Возраст: 26 лет

Сыграл за сборную Бразилии: 1 матч

Все мы знаем, что Марио принял российское гражданство и может играть за сборную России, и в принципе, только травма не позволила Фернандесу дебютировать на Кубке конфедераций. Лучший правый защитник чемпионата России, перешeл в ЦСКА в 2012 году, бразилец практически сразу стал игроком основы «армейцев» и по сей день неустанно утюжит правую бровку своей команды. На момент перехода в стан ЦСКА, Фернандес принимал участие лишь в матчах олимпийской сборной Бразилии.

В составе же основной сборной Бразилии Марио дебютировал в сентябре 2014 года в товарищеском матче против сборной Японии, после своего дебюта в сборной, Фернандес не получил должного признания на Родине, поэтому решил играть за сборную России. Конечно, с такими ограничениями бразилец бы никогда не появился в РФПЛ и не был бы натурализован, а ведь Марио является одним из лучших игроков не только ЦСКА, но и всего чемпионата, да и вырос он в такого мастера в РФПЛ.

Очевидно, вопрос лимита и ограничений достаточна острый для РФПЛ, клубов и сборной России, но ко всем нововведением нужно подходить с умом, чтобы в конечном итоге, после принятых мер чемпионат России стал более привлекательным, интересным и результативным, ведь мы не можем лишиться таких мастеров, у которых карьера в сборной, либо не сложилась, либо только началась.

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