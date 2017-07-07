Сумеет ли Лукаку заменить Ибрагимовича в «Манчестер Юнайтед»?

Главная трансферная новость этих дней – трансфер Ромелу Лукаку в «Манчестер Юнайтед». Насколько хорош этот выбор ля «Юнайтед» и сумеет ли Лукаку заменить Ибрагимовича на «Олд Траффорд»?

Главная трансферная новость этих дней – трансфер Ромелу Лукаку в «Манчестер Юнайтед». Насколько хорош этот выбор ля «Юнайтед» и сумеет ли Лукаку заменить Ибрагимовича на «Олд Траффорд»?

Любой поклонник футбола любит лето за то, что оно принадлежит трансферам и слухам на данную тему. Летом большие кубы отдыхают, но активно работают агенты и скауты. Из года в год растет интерес к трансферной деятельности команд английской премьер-лиги, которые богатеют с каждым годом и постоянно готовы сманить к себе кого угодно за невероятные деньги. Месси и Роналду, правда, Испанию пока не покидают, но и без них трансферный рынок дарит массу всего интересного. И трансфер Лукаку – определенно из разряда Breaking News.

В прошлом сезоне Жозе Моуриньо начал строить в «Манчестер Юнайтед» новую команду, а главной его целью было и есть – вернуть манкунаианцев на Олимп славы, с которого они скатились сразу после ухода сэра Алекса Фергюсона. Моуриньо привык работать с солидным трансферным бюджетом и за счет него еще в прошлом сезоне сумел переманить в стан «Юнайтед» Погба, Мхитаряна и Ибрагимовича. Швед даже в свои 35 лет сумел решить одну из главных проблем минувших лет в «Юнайтед» – отсутствие топ-форварда, способного забивать по несколько десятков голов за сезон и наводить ужас на любого визави. И Златан бы близок к продлению своего контракта еще на один сезон, но получил травму и теперь его ждут в МЛС. Ведь «Юнайтед» не готов платить Ибре по 300 тысяч в неделю около полугода – пока тот будет восстанавливаться.

Вместо этого манкунианцы вышли на трансферный рынок. Вариантов и разговоров было много, а главным претендентом на смену Ибре назывался Мората, с которым уже и контракт был согласован, и его трансфер казался уже сделкой совершенной. Но мадридский «Реал» не смог умерить свои финансовые аппетиты и забыть о том, что у «Юнайтед» есть Де Хеа, и манкунианцы неожиданно быстро переключились и согласовали трансфер Лукаку из «Эвертона».

Бельгийца связывали этим летом с возвращением в «Челси». Но лондонцы слишком пассивны на рынке и Мино Райола, агент Лукаку, убедил бельгийца, что «Юнайтед» ничем не хуже «синих». Может, манкунианцы и финишировала на строчку выше «ирисок» в минувшем сезоне, а не выиграли титул подобно «Челси», но это не помешало манкунаинцам вернуться в Лигу Чемпионов – а это и есть главная цель Лукаку все эти годы. И сейчас Лукаку вполне готов к переходу в топ-клуб, и его трансфер выглядит куда более интересным и перспективным, нежели переход Мораты, который теперь, кстати, может перейти в «Челси».

Лукаку всего 24 года и это говорит о том, что он все еще может продолжать прогрессировать, как футболист и улучшать свои качества, а значит становиться сильнее. Но при этом бельгиец уже сформировавшийся игрок, который носит звездный статус и являлся лидером в стане «Эвертона» и один из таковых в сборной Бельгии. Немаловажно и то, что Лукаку уже давно в Англии и к местному футболу он адаптирован и «Юнайтед» не придется ждать, пока же он привыкнет к реалиям новой лиги, как могло бы быть в случае перехода Мораты.

Кроме того, Лукаку прирожденный бомбардир и тот, кто умеет забивать голы и демонстрирует это наглядно. Полноценно в Англии Лукаку играет с сезона 2012-2013, когда он на правах аренды отправился из «Челси» в «Вест Бромвич». С тех пор он забил 85 голов в АПЛ и уступает по этому показателю за эти пять лет только Серхио Агуэро. И проблем с голами на новом месте быть у него не должно.

«Юнайтед» выстраивался по ходу прошлого сезона под привычный для Моуриньо футбол – где есть реальный центрфорвард, который является адресом для большинства передач. И Лукаку именно такого плана игрок. Он мощен и сдвинуть с места его не очень просто, и он в состоянии продавить любого защитника и хорош на втором этаже, что неудивительно при его росте. Но при этом у Лукаку есть и скорость и техника, которые он нередко демонстрировал по ходу своей карьеры в Англии. Также отмечается, что Лукаку очень неплохо помогает растягивать оборону соперника и он хорош в открываниях на грани офсайда.

Правда, есть у него и свои минусы. Лукаку по ходу даже минувшего сезона, порой, просто растворялся на поле и был незаметен, если у его команды не шла игра. Он, конечно, игрок зависимый в силу своей позиции. Но тот де Ибрагимович сидя на голодном пойке не будет продолжать стоять впереди в ожидании паса, а опуститься ниже, в центр, и будет искать его там. Также Лукаку критикуют за то, что он покрывает немного дистанции по ходу игры – то есть, не так много двигается. А говоря о сравнении Лукаку и Ибрагимовича, стоит конечно отметить и то, что у Лукаку меньше точность пасов и играть в подыгрыше также, как Ибра он едва ли сможет. Правда играть как Златан может только см Златан.

Однако, сам факт этой вынужденной рокировки в нападении вполне может помочь Погба выйти из тени Ибрагимовича и стать полноценным лидером «Юнайтед». А сам Лукаку, может, не сможет заменить Ибру в плане магии имени и различного рода приемов на подходе к штрафной соперника, но определенно в состоянии стать главной ударной силой «Манчестер Юнайтед» впереди. В минувшем сезоне он забил 25 голов в АПЛ. А при тех партнерах, которых он должен обрести в «Юнайтед» и будучи именно что центрфорвардом и никем иным, на новый сезон бельгиец, как минимум, не должен снижать данную планку. И главное то, что Лукаку одним своим переходом в топ-клуб никак свои аппетиты не утолит, а наоборот, пробудит новые.

ФОТО: Sky Sports.