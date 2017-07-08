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    Андре Андре Все блоги -

    Даже солнце в зените. Зачем Питеру столько футболистов?

    8 июля 2017
    Блог «Андре Андре» – о первых шагах Фурсенко, Сарсании и Манчини.

    Понятия не имею, как ответить на вопрос заголовка. Полмесяца назад мы уже говорили о том, что только крупное приобретение на позицию лидера позволит «Зениту» обернуть второй закон термодинамики вспять. Иначе говоря, когда станет понятно, вокруг кого будет кристаллизоваться игра, найдут свое место и остальные футболисты, даже Далер Кузяев.

    За прошедшее время «Зенит», кажется, успел поинтересоваться всеми, кроме меня и Саши Кержакова, а завершил только сделку по Леандро Паредесу (UPD: текст написан до трансфера Дриусси). Тот Паредес носит минималистичную прическу и до сих пор не высказанный талант, готовится играть в центре полузащиты и даже успел провести контрольный матч. Вряд ли Манчини откажется от других значимых новичков, но с этим аргентинцем, по крайней мере, уже можно слагать примитивные четверостишия.

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    — ФК «Зенит» (@zenit_spb) July 1, 2017

    Другое дело – игроки, собранные на внутрироссийском рынке. Сарсания, видимо, получил приказ подымать с постели всех, кто способен подписать контракт. В Питере устраивают тревожную барахолку – и главное, чтобы футболисты сами не почувствовали себя барахлом. А такая проблема, как мы знаем, охотно возникает у парней с паспортом, особенно в «Зените». Глядь – и их карьера уже состоит из отрезков по 4 секунды, а на поле они многословны, как Игорь Рабинер. И, главное, довольны этим.

    Я смотрю на фамилии зенитовских россиян и вижу, что почти все они славятся своей универсальностью: Кузяев, Терентьев, Жирков, Ерохин, Цаллагов, Полоз могут сыграть на разных позициях, и мне боязно, что тренер начнет видеть в них пластилин и более ничего. Разумеется, это не единственный риск, но он, почему-то, первым приходит в голову.

    Кроме того, Манчини уж точно не «отец солдатам», он наверняка будет делать команду-офис, команду-воротничок, где игрок «А» конкурирует с игроком «Б», где висит табличка «лучший работник месяца». И здесь возможно всякое: истерики, деление по национальному признаку, выбивание зубов клавиатурой, как в фильме «Особо опасен», а также безвольное затухание на скамейке. Можно ли такое предотвратить? Только гомеопатически точной профилактикой.

    Наконец, до сих пор непонятно, кто собирается играть в центре обороны: там есть Луиш Нету, но тогда лучше уж выпустить на поле самого Сарсанию или, скажем, Геннадия Сергеича. Слухи о том, что тренер «Зенита» поехал лично разговаривать с Маноласом, похожи на правду: грека накормят фруктами и споют «Если б я был султан». Хотя то, что он воротит нос от России и прогуливает медосмотр – это дурной знак. Я бы предпочел, чтобы иностранцы, за которых уплачено более 55 рублей, хотя бы на словах ценили РФПЛ, Достоевского и государственный гимн.

    Это к вопросу о кадровой политике.

    Что до развития клуба в целом, то ничего, кроме тревоги, ожидать и не приходилось: Сергей Фурсенко – разухабистый управленец, он ездит по миру идей без шлема, а на языке у него то, что трезвому в голову не придет.

    Я совсем не хочу проводить С.Ф. по пунктам «стяжательство» и «разрушительность», время его правления российским футболом лично мне запомнилось не только мажорской атмосферой, но и безудержным, пелевинским полетом фантазии. А сборную мы ругали за то, что она, сволочь такая, слишком рано набрала форму и неэкономично разгромила основной состав итальянцев перед Евро.

    С Фурсенко всегда быстро едешь, это подразумевает пристегнутые ремни и крупные штрафы (в нашем случае – инвестиции), но не гарантирует аварию.

    Если «Зенит» знает, где найти средства, не повышая мне квартплату, то почему нужно быть против такой моторики? Я бы и на возвращение Аршавина посмотрел, и на прочий бахыт-компот.

    Фото: ФК «Зенит», AP.

    Рейтинг: 3 Голосов: 16
    Комментарии18
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      Рейтинг: +23

      Hulk 37rus 12 июля 2017, 12:04

      Ошибка была в том что взяли тренера Луческу и понабрали лишних игроков,а руководство Зенита пошли Луческу навстречу ,но есть и хорошие игроки только их посадили на скамейку хорошо что румын покинул клуб.

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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 10 июля 2017, 12:32

      Согласен,в голове у "Андре Андре"каша похлеще,чем у того человека(в данном случае Фурсенко),которого он так,не очень остроумно высмеивает...

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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 10 июля 2017, 10:59

      Хороший заголовок, хорошая статья почти в точку, хотя питерским болелам и лично товарищу Фурсенко не понравится, потому, что паравда.

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      Рейтинг: +2269

      dyema 9 июля 2017, 17:08

      По-моему у журналюги в голове тоже самое, что он про Фурсенко написал, трезвому в голову не придёт)))

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      Рейтинг: +1321

      Taps 9 июля 2017, 09:41

      Разухабистый болтун.
      Думает, что он остроумен.

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      Рейтинг: +677

      vodomut 9 июля 2017, 07:52

      чтобы Фурсенко легче было воровать.

      0
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 9 июля 2017, 07:19

      Тупая статья-не о чем,вот только Зениту ничего не светит с этим составом и макоронником

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      Рейтинг: +468

      LIO1987 9 июля 2017, 00:28

      Статья не о чем, а вот заголовок правильный в доску!!!

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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 8 июля 2017, 20:58

      Толку-то. Штаны рвать, чтобы мегапочетное звание чемпиона России получить? И с треском потом вылететь в 1/8 ЛЧ от условной Бенфики)))

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 8 июля 2017, 19:30

      Хорошая статья.

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