Почему Ляказетт – это супер-трансфер для «Арсенала»

Переход французского форварда Александра Ляказетта из «Лиона» в лондонский «Арсенал» вот-вот превратится из слухов в реальность. И этот трансфер должен стать истинным усилением команды Арсена Венгера.

Переход французского форварда Александра Ляказетта из «Лиона» в лондонский «Арсенал» вот-вот превратится из слухов в реальность. И этот трансфер должен стать истинным усилением команды Арсена Венгера.

Лондонский «Арсенал» всем известен своей политикой стараться избегать дорогостоящих покупок, не перегибать палку в плане зарплат игрокам и любовью Венгера искать молодые таланты и взращивать их. Правда, подобная схема уже давно потеряла смысл в современном футболе, если ты хочешь добиваться результата, и даже месье Венгер это понял, хоть и отрицал немало лет. Этим летом он обещал пересмотреть свои взгляды на контракты игроков и уже было немало разговоров о намерении «Арсенала» в межсезонье провести весомую перестройку в своих рядах.

Пока каких-то громких приобретений лондонцы совершить не успели, а общественность все больше обсуждает – уйдет ли Санчез или нет. Однако, в эти будни «Арсенал» может заручиться поддержкой Ляказетта, который уже давно назывался в интересах команды Венгера. По сообщениям из Англии, нападающий уже прошел медосмотр в клубе накануне, а значит совсем скоро его трансфер должен стать явью и былью, а не домыслами в газетах.

И ведь приобретение Ляказетта – это не просто усиление атаки для «Арсенала», а реально крутой трансфер, который доказывает то, что Венгер готов начать всерьез изменять своим принципам (52 миллиона фунтов – это вам не шутки). Да и приход такого игрока, определенно, должен показать что «Арсенал» готов тратиться и все еще привлекателен для игроков большого калибра. Но, самое главное, что «Арсенал» в лице самого Ляказетта должен получить не просто игрока, а футболиста идеально подходящего для футбола «Арсенала» и одновременно того, кто сумеет заменить Санчеза в качестве лидера – если чилиец все же решит уйти. Правда, одновременно игрок «Лиона» может послужить и хорошую службу Венгеру для удержания Санчеза и Озила, которые увидев солидные приобретения команды могут передумать об уходе и остаться в лондонской команде.

Возвращаясь же к самой игре и интеграции туда Ляказетта, сложно говорить, что это должно быть проблемой для Венгера. Ляказетт провел немало лет в основе «Лиона» и чемпионат Франции со всей своей атлетичностью успел его подготовить для плотного и силового футбола в Англии. Плюс, Ляказетт – это не молодой парень, который проявил себя в одном сезоне, а уже сформировавшийся футболист, с рядом сильных качеств и солидным опытом.

Но главное, что «Лион» в минувшем сезоне, к примеру, играл в схожий с «Арсеналом» футбол. Команда из Франции ставила на атаку почти в каждой игре и плела порой просто невероятные комбинации. Игроки «Лиона» сами по себе получали истинный кайф от своей игры, комбинируя подле штрафной соперника, путая оборону и проникая внутрь штрафной площади. Арсен Венгер тоже поклонник такого футбола и несмотря на то, что он под влиянием современности и Стива Боулда пытается менять футбол «Арсенал», подтягивая оборону и местами играя от соперника, он все равно остается истинным романтиком и гораздо больше ценит привычный его взору красивый комбинационный футбол. А Ляказетт сам играя в такой же в составе «Лиона» обязан тут же вписаться в игру «Арсенала» – тем более, что с техникой у него все в порядке, как и с физическими данными и скоростью. И он должен быть куда полезнее и эффективнее Жиру, который все же не каждый раз вписывается в красивую игру «Арсенала», имея иные достоинства.

Помимо этого еще стоит добавить, что Ляказетт добавит мощи атаке «Арсенала» еще и за счет собственного креатива и умения пробить издали. Вообще современному футболу порой не хватает игроков, которые умеют или не стесняются бить из-за пределов штрафной. А Ляказетт сочетает в себе оба эти качества – он и ударом обладает отменным, и его демонстрировать вовсе не стесняется. Так что атакующий арсенал лондонского «Арсенала» только станет богаче при приобретении Ляказетта.

И, что еще немаловажно, в лице этого игрока Венгер получит лишнего истинного бойца и футболиста «с яйцами», которых так не хватает команде Венгера. Так что приобретение Ляказетта со всех сторон выглядит невероятным успехов Венера. А если ему удастся удержать еще и Санчеза с Озилом, то этот треугольник будет в состоянии наводить ужас на любого соперника и дать «Арсеналу» прогресс в своих амбициях.