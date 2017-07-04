Смол слаб. Почему Федора не возьмут в Европу

Блог Vanity Fair объясняет, почему Смолов переоценен в России, что общего у бомбардира «Краснодара» с Павлюченко и Сталиным и как не перепутать окно в Европу с зеркалом.

Фамилия Смолова последние года полтора не сходит с передовиц. Форварда противопоставляют зажравшимся партнерам по сборной Мамаеву и Кокорину. От любви до ненависти, как известно, недалеко. Прежние принципы Федора «1 сезон – 1 гол» забыты – ведь блудный сын забросил инстаграм с гламуром и полным ходом мчит в топ-клуб. Осталось совсем чуточку, еще пара хет-триков в ворота «Томи», и из «Боруссии» обязательно позвонят. Болельщики и журналисты твердят про отъезд в Европу как мантру. Вот только едва ли Федора там ждут. И дело не в средненькой игре на Кубке Конфедераций.

За последний год форвард «Краснодара» сузил свой функционал, сделав ставку на удар. Смолов реже и хуже обводит, не отдал ни одной голевой передачи, практически полностью избавился или был избавлен тренерами от оборонительной работы. Один перехват за весь сезон – это даже не смешно. Меньше заработанных стандартов, больше офсайдов и не вынужденных потерь. Все это не может не настораживать. Низкий процент участия в комбинационной игре хороший форвард компенсирует ее эффективностью.

Тот же Полоз участвовал практически во всех результативных комбигациях «Ростова» и в принципе пасует лучше Смолова. Очень полезен в подыгрыше Дзюба, регулярно ассистирующий партнерам. Несколько голевых передач – задача любого форварда приличного уровня. Процент брака в передачах и количество потерь у Смолова в целом вписывается в среднестатистические для центрфорварда параметры, но очевидно, что на более высоких скоростях и при более высоком уровне сопротивления Федор станет ошибаться и принимать неверные решения чаще.

На втором этаже при своих 187 форвард слабоват. Прогресс есть, но надо иметь в виду, что Смолов реже стал вступать в верховые единоборства. За последние пять лет головой Федор забил трижды. Лео Месси (169) за тот же период оформил 10, Агуэро (173) – 12, Алексис Санчес (169) – 12, Гризманн (175) – 20. Для Ляказетта (те же 175 см) 8-10 мячей за сезон, забитых головой – это норма. Понятно, что рост – не единственный критерий, но судя по результатам и в остальных компонентах, способствующих игре на втором этаже – выбор позиции, прыжок, резкость – Федор не на высоте.

Сезон отчасти был смазан осенней травмой, но и со скидкой на нее сильнее Смолов не стал. Формально 18 голов против прошлогодних 20 – это даже круче с учетом пропусков. По факту в прошлом сезоне Федор забивал исключительно с игры, в этом – четырежды отличился с «точки», смазав при этом два пенальти в Кубке России, стоившие «Краснодару» вылета. Еще пять мячей забито ударами из-за штрафной. За 22 матча это очень крутой результат, но аномальный с точки зрения статистики. Едва ли Федор будет также удачно попадать в новом сезоне.

Не задался и витринный Кубок Конфедераций. А часики тикают – Смолову уже 27. Русские бомбардиры прошлого поколения уезжали раньше. Кержаков перебрался в «Севилью» в 25, Погребняк в «Штутгарт» – в 26. Наиболее похожий на Смолова по манере игры Павлюченко был куплен «Тоттенхэмом» в те же 27 на фоне мощно проведенного Евро-2008. Кержакова и Павлюченко в Европу перевозил Хуанде Рамос, отчего-то полюбивший руссский футбол. Настолько, что вслед за трансферами наших форвардов, испанец сам приехал работать в Россию. Отметим, и из «Севильи», и из «Тоттенхэма» Рамос уходил вскоре после покупки россиян, что резко ударяло по их позициям в команде.

«Штутгарт», «Севилья» и «Тоттенхэм» – клубы второго эшелона, боровшиеся за место в Лиге чемпионов, но не попадавшие туда. И команды такого уровня – единственный разряд клубов, у которых может быть взаимность со Смоловым. Ехать в условный «Фейеноорд», где Федор играл в 20, в 27 на фоне двух подряд «золотых бутс» в шестой по силе лиге Европы на гораздо меньшую зарплату просто глупо и не по чину. А те самые клубы второй волны имеют своих форвардов.

«Лион» и «Марсель», откуда уходят Ляказетт и Гомис, едва ли интересны Смолову. «Монако» не будет интересен он. У «Лацио» есть Иммобиле и Кейта, «Милан» уже взял Андре Силву в пару к Бакке. В «Интере» есть Икарди, в «Фиорентине» Калинич. Даже скромные «Хоффенхайм» и «Лейпциг» имеют сильных форвардов – Крамарича и Вернера. Нет ярко выраженного бомбардира разве что в «Севилье» с «Вильярреалом» и «Боруссии», куда Смолова принято отправлять на смену Обамеянгу. По статистике показатели оба демонстрируют схожие, только уровень противодействия разный.

Кроме того, есть Англия, где хорошо с деньгами почти у всех. «Эвертон» имеет Лукаку, а начиная с занявшего восьмое место «Саутгемптона» варианты есть. Вот только интересны ли Смолову «Вест Хэмы» с «Вест Бромвичами» – вопрос. И готов ли доказывать право выходить на поле каждую неделю в конкурентной среде? В Екатеринбурге и Краснодаре в форварда верили безоговорочно. Однако и в «Краснодаре» оставаться резона нет. «Быки» остановились в прогрессе, вряд ли будут бороться за «золото» и в новом сезоне. Единственный и последний шанс Смолова – переход в «Спартак» или «Зенит», удачная игра в еврокубках и на домашнем ЧМ. В 28 еще можно будет успеть вскочить на подножку поезда, уходящего в топ-клуб. Но что-то подсказывает, что поезд этот ушел еще тогда, в 2010 в «Фейноорде».

Мы сами придумали красивую сказку про супербомбардира, приняв на безрыбье за рыбу рака. Да, Смолов сильнее большинства русских форвардов, но кто, кроме Дзюбы, может с ним поспорить? Сдувшийся Кокорин? Действующий из глубины и на подхвате Полоз? В России просто нет нападающих. Кержаков бил, бьет и будет бить. Ключевым навыком Павлюченко был поставленный удар. Смолов не лучше этих двоих, только раскрылся гораздо позже. Первые блестки с Федора слетели после Кубка Конфедераций – в отличие от Евро-2016 он был основным форвардом, играл на любимой позиции, но ни португальцев, ни мексиканцев не озадачил.

Ажиотаж, искусственно раздутый вокруг Смолова, вызовет разочарование любым его решением кроме отъезда в Европу этим летом, который не сильно зависит от самого футболиста. За переход в «Зенит» или «Спартак» освищут. К тому же при возросшей конкуренции под давлением может случиться синдром Кокорина или еще что-нибудь. Остаться в «Краснодаре» – застояться. А если Смолов вдруг чуть снизит показатели, сразу польется поток комментариев, о том, что Федор сдулся. До развенчания культа личности Смолова осталось всего ничего. Он бы и рад уехать, да некуда.