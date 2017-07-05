Почему обмен Смолова на Кокорина всем подходит

«Зенит» и «Краснодар» могут совершить крутой обмен российскими форвардами. Блог «Ф@Н@Т ФУТБОЛ@» рассказывает, почему такая сделка станет удачной для обоих клубов.

Кубок конфедераций рассматривался многими экспертами и болельщиками, как витрина для футболистов, где игроки на уровне топ-сборных могут проявить свои способности и подтвердить свой класс. И если немецкая молодежь сумела показать себя всему миру и главному тренеру Бундестим, то Федор Смолов, наоборот, разочаровал многих и, видимо, «потерял свои акции», которые приобрел зимой. «Ближе всего к переходу в другой клуб был этой зимой. Я очень долго ждал трансфера в «Боруссию», все трансферное окно шли переговоры. Сильно расстроился, когда не получилось», – рассказывал Федор Смолов. Похоже, после столь провального турнира шансы Смолова оказаться в Европе этим летом стремятся к нулю.

Поэтому неудивительно, что первые официальные запросы о трансфере Смолова этим летом сделали отечественные клубы. Буквально неделю назад все газеты и спортивные интернет-издания пестрили заголовками: «Смолов может перейти в «Спартак». Главный редактор «Р-Спорт» Василий Конов уверял, что такой трансфер Федора в стан вполне реален. «По моей информации, приоритетный вариант — «Спартак». Смолов якобы сам не против, со стороны «Спартака» — окей, решение исключительно за владельцем «Краснодара» Сергеем Галицким», — написал Конов в своем твиттере.

А пару дней назад всплыла уже новость о возможном переходе Федора в «Зенит». «Допускаю различные варианты, при которых Смолов может переехать в Петербург. Главный вопрос – в желании самого «Зенита». Мы знаем, что «Краснодару» симпатичны российские футболисты, прежде всего Шатов и Кокорин. Не исключаю вариант, при котором «Зенит» и «Краснодар» могут согласовать трансфер Смолова, при этом включив в сделку Кокорина (с доплатой «Краснодару»). По крайней мере, предварительные разговоры на эту тему уже были», — комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян.

Безусловно, в чемпионате России есть только два клуба, которые могут позволить себе трансфер Смолова – это «Спартак» и «Зенит», причем оба клуба уже сделали запрос о возможном трансфере. В «Спартаке» на позиции форварда могут сыграть Зе Луиш, Адриано и Промес, а опыт показывает, что именно на позиции центрфорварда Федор приносит наибольшую пользу команде, ведь его провальная игра на левом фланге атаки, вовремя Евро-2016 была очевидна. Безусловно, платить 30 млн. евро за одного игрока в РФПЛ – это очень много, тем более для «красно-белых» позиция форварда не является самой проблемной.

Другое дело «Зенит», где с приходом нового руководства и тренера строится амбициозный проект. Усилив «российские позиции» с помощью Полоза и Ерохина, в клубе задумались о приглашении лучшего форварда России за счет самого регрессирующего игрока сборной. На первый взгляд идея кажется утопичной, но не все так просто. Ведь Смолов хочет прогрессировать, а его возможный переход в «Зенит» к одному из лучших итальянских тренеров современности, безусловно, является шагом вперед, тем более, клуб из Петербурга играет в еврокубках, да и шансов на чемпионство в «сине-бело-голубой» футболке значительно больше.

Очевидно, для Смолова и «Зенита» такой трансфер выгоден, ведь Федор выйдет из зоны комфорта и понимания того, что он – «главная звезда клуба», и продолжит дальнейший прогресс за счет внутренней конкуренции в клубе. Плюс Смолова ждет реальная борьба за чемпионство, что немаловажно для игрока. «Зенит» же получит качественного российского форварда, который может забивать за сезон в РФПЛ 20 мячей, а с учетом лимита и малой результативности чемпионата – это бесценный актив.

Для «Краснодара» тоже не все так плохо. Конечно, терять лучшего игрока клуба – это огромная потеря, но держать его в команде против его воли – еще хуже. Кроме того, «быки» получат денежную компенсацию и достаточно талантливого российского игрока, которого Галицкий в свое время называл «хорошим футболистом». Проблемы Кокорина в «Зените» во многом обусловлены его позицией на поле, ведь не раз игроки «Зенита» и эксперты отмечали, что Александр не вингер, а центрфорвард.

«Я и по сей день считаю, что тренеры, с которыми работал Кокорин, его испортили. Сейчас Сашу ругают все кому не лень. Кокорин — типичный центральный нападающий. Когда он начинал играть, мы помним, что это был идеальный форвард. Саша прекрасно открывался — там и скорость, и техника, и обыгрыш. Главное — мог забить гол. Таких людей еще нужно найти. На фланге же он теряется», – считает Валерий Газзаев. В «Краснодаре» Кокорин сможет играть на своей любимой позиции, со своим любимым другом (Мамаев ждет не дождется), что может положительно повлиять на игру Александра в новом клубе. Связка Смолов-Мамаев была одной из самых опасных в РФПЛ, я думаю, связку Кокорин-Мамаев ждет та же участь (по крайней мере, вне футбольного поля мы о ней услышим).

Конечно, раскрыть талант игрока должен тренер, но способен ли на это Шалимов? Это уже вопрос возможностей или способностей тренера и желания игрока. В принципе, для Кокорина сейчас идеальный момент, чтобы сменить команду, ведь время для реализации таланта еще есть, но осталось его немного. С приходом Манчини в «Зените» будет уделяться больше внимания тактике и дисциплине, а с этим у Александра дела плохи, а вот в составе «быков» он может получить необходимую свободу, которой ему так не хватало и в принципе, повторить путь Смолова по перезапуску карьеры. «Никто не знает, как Кокорин себя проявит в «Краснодаре». В Зените» уже на протяжении долгого времени он не может заиграть. Если к нему найдут «ключик», то в «Краснодаре» он может воспарить духом, так как талант у него определено есть. Многое будет зависеть, в том числе и от тренерского штаба», – считает экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин.

Безусловно, главное решение в этой трансферной афере лета за владельцем «Краснодара» Сергеем Галицким, который должен дать добро на эту авантюру. Решится ли владелец «быков» обменять лучшего игрока команды на хорошего футболиста? Узнаем совсем скоро.

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