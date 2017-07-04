Месси больше не форвард? Как лидер «Барселоны» меняет свою игру

Важная тенденция последних лет: Лео Месси активно меняет позицию и функции на поле. Блог «Ла Примера: заметки юного испанца» анализирует перемены в тактике аргентинца.

Время неумолимо мчит по эстакаде и не щадит никого – будь ты бродяга с улицы или Лионель Месси; последнему, к слову, 24 июня исполнилось 30 лет. Законы жизни неуклонно действуют и в футболе, молодёжь уже готовится заменить футбольных авторитетов.

Криштиану исполнилось 32 года, Месси – 30 лет и закономерным становится вопрос: Когда наступит их закат? Ответить на этот вопрос сейчас непросто. Мы знаем насколько продвинулась вперед футбольная медицина, техника. Если двадцать лет назад футболист в тридцать уже вешал бутсы на гвоздь, то сейчас новые технологии могут продлить карьеру.

Но не технологиями едиными, многое ложится на плечи как самого игрока, так и тренера. Почему? Нужно пересмотреть роль игрока на поле, подкорректировать его тренировочный план, сделать упор на другие качества (вместо скорости на силу, к примеру), дозировать игровую практику. В этом контексте хочется отметить симбиоз Зидана и Криштиану – француз дозирует игровую практику и, как пишет испанская пресса, уговорил Роналду изменить тренировочный план, чтобы сбросить немного мышечной массы. Это сработало и Криштиану закончил сезон на пике.

А что Лионель с Вальверде? Какие шаги им стоит предпринять, чтобы извлечь максимум из данного положения? Об этом поразмышляем в текущем материале.

Начнем с тактики, самого главного вопроса. Стратегия и тактика – фундамент успеха любой команды. В последние годы роль Лионеля на поле меняется. Если в свои 20 лет за счет реактивности, скорости аргентинец действовал вблизи штрафной площадки и яростно прорывался к воротам соперников, разрывая своих соперников на куски. Сейчас есть определенная тенденция к тому, что Лионель действует из глубины. Некоторые сетуют, дескать, эти маневры обусловлены дырами в составе каталонцев, но с другой стороны – это обычный, естественный прогресс человека, который был и остается типичной «десяткой».

Вряд ли дело дойдет до того, что Лионель станет настоящим центральным мидфилдером, для этого нужно много опыта и игровой практик. Он запросто мог играть в центре на позиции атакующего полузащитника при тактической формации 4-2-3-1, но при этом нужна двойка надёжных, опытных опорных полузащитников. Вероятно, в перспективе «Барселона» ориентируется на это, так как уж очень яростно они борются за трансфер Марко Верратти.

Что может повлечь за собой смена позиции на тактической карте «Барселоны»?

Первое – меньше дриблинга, больше опасности. Лионель Месси потрясающий дриблер, кого только за свою карьеру не одурачивал аргентинец. Вы не можете сказать, что являетесь защитником Примеры, если вас как следует не утюжил Лео Месси. В былые годы это было его ключевым оружием, той самой фишкой, ударной силой. С возрастом Лионель вынужден играть глубже, поэтому постепенно уменьшает количество успешных обводок и единоборств, их динамику мы можем проследить на следующем графическом материале:

Сейчас роль главного дриблера в команде выполняет Неймар, возраст позволяет бразильцу много и быстро бегать. Лео будет действовать из глубины в роли созидателя (на манер Андреса Иньесты), аргентинец со временем должен стать тем триггером, нажав на который будет создана голевая атака.

Не факт, что смена роли на поле приведет к существенному спаду в количестве забитых мячей. В сезоне-2016/2017 теоретически Лионель уже действовал на поле более глубоко, чем ранее, но стал лучшим бомбардиром Примеры. Количество мячей может не меняться, иным будет манера их доставки в сетку. Очень наглядно показывает эту манеру его гол в ворота «Алавеса» в финале Копа Дель Рей. Лионель сыграл в стеночку из глубины и пробил метко первым же касанием.

Сейчас есть тенденция к росту такого показателя, как «ключевые передачи», условно говоря, среднее количество острых передач за матч. В сезоне 2014/2015 он составлял 2.0 ключевые передачи, в сезоне 2015/2016 – 1.88, в сезоне 2016/2017 – 2.19. Если проэкстраполировать эту выборку с учетом новой роли, следующий сезон будет на уровне 2.50 – 2.60.

Ну и не забываем о еще одной важной детали – об этом я писал в контексте Криштиану. Лео Месси также является магнитом и, по-прежнему, когда мяч в ногах у аргентинца на него выходят несколько оппонентов, тем самым создаётся пространство для партнёров и последующих атак.

В общем, в том что меняется роль Лионеля Месси на поле и стилистика его игры – это очевидно. Если в 20 лет он, подобно крейсеру вламывался в штрафную и кромсал всех защитников, то в 30 лет такой реактивности нет, нужно делать акценты на другие качества и действовать из глубины, задавая темп игре. Это норма.

Фото: globallookpress.com