Чему России стоит поучиться у Германии, если она хочет поднять футбол со дна?

Кубок Конфедераций завершился обыденно – Россия не вышла из группы, а немцы стали чемпионами. Чему пора научиться у немцев нашему футболу, чтобы сборная могла обыгрывать не только Новую Зеландию?

Кубок Конфедераций завершился обыденно – Россия не вышла из группы, а немцы стали чемпионами. Чему пора научиться у немцев нашему футболу, чтобы сборная могла обыгрывать не только Новую Зеландию?

Российский футбол и его уровень – уже давно предмет для шуток в Comedy Club или Шоу Уральские Пельмени, но министр спорта Виталий Мутко продолжает уверять, что «мы всех порвем». Однако, очередной международный турнир вновь показал истинный уровень сборной России по футболу – она посильнее Новой Зеландии, но не более того.

Кубок Конфедераций же выиграли немцы, которые перед стартом турнира у букмекеров считались фаворитами – даже при том, что Лев на этот турнир собрал молодую сборную, которая была еще не сыграна, и в составе которой не было привычных общему взору звезде, вроде Мюллера, Боатенга, Ройса, Гетце, Хедиры, Хуммельса, Нойера и прочих. Но несмотря на это Германия провела неплохой турнир, показал довольно приятный атакующий футбол, не потерпела ни одного поражения, получила звание самой результативной команды турнира и выиграла его. Да, конечно, не без доли везения – ведь Чили в финале изрядно потрепали немецкую оборону и не забили просто каким-то чудом, подарив на фоне этого еще и гол немцам. Но, тем не менее, Германия оставила приятное впечатление и дала понять, что новое поколение уже изо всех сил стучится в дверь национальной сборной и, хоть сейчас, все эти парни готовы биться за честь страны на любом турнире.

Интересно, что вызов в основную сборную игроков вроде Вернера, Брандта, Горецки, Зюле и Хенрикса, лиши этих самых имен сборную молодежную, которая параллельно на полях Польши выступала на молодежном первенстве Европы. Однако и той сборной отсутствие в своем составе таких звезд никак не помешало выиграть турнир. При этом в финале была обыграна Испания, которая считалась главным фаворитом турнира и в финале все отдавали предпочтение именно ей. Правда, стоит отметить, что Испания стала чуть ли не единственной командой на турнире, которая так и не доставила особых хлопот Германии в игре.

Но важно другое – это то, что Германия за лето умудрилась выиграть два вполне крупных турнира, причем в каждом из составов не было ряда звезд этой команды. И это говорит о силе немецкого футбола и невероятной конкуренции внутри него, к чему необходимо стремиться и нам, если хотим, чтобы Россия могла обыгрывать не только Новую Зеландию на домашнем турнире, а была в состоянии добиваться более весомых итогов и играть так, чтобы за нее не было стыдно.

В Германии всерьез взялись за развитие своего футбола и запустили новую программу развития в 2002 году. Этому послужили поражения в четвертьфинале Чемпионата Мира 1998 года от Хорватии (0:3) и не выход немцев из группы на Евро 2000 года, когда они добыли только один балл. Это послужило немедленной реформации детско-юношеского футбола в стране. Немцы начали перенимать опыт у французов, которые на тот момент находилась на передовой в плане работы с молодежью и ее подготовки.

В итоге в Германии сейчас невероятная плотность тренировочных центров, чья расположенность порой напоминает супермаркеты. Добраться до такого центра даже из самого захолустья не займет по времени более часа. По всей стране под эгидой «Программы поддержки талантов» Talentforderung работают профессиональные скауты, которые следят за игроками по всей стране и приглашают талантливую молодежь в центры.

Тем ребятам, которые идут в футбол, предоставляется очень серьезное обучение, по программе которого предусмотрено не только развитие всевозможных навыков игры, но и стандартное школьное обучение, которому уделяется 34 часа в неделю. То есть, в стране прекрасно понимают, что не каждый ребенок, который решил стать футболистом сумеет дорасти до уровня профессионала, и готовят его со всех сторон, чтобы не попав в футбол он мог найти себя.

Также стоит отметить, что в Германии с самого детства создана атмосфера конкуренции. Ведь в стране с 1999 года действует упрощенная система получения гражданства, в ходе чего Германия довольно многонациональная страна и это не обошло стороной футбол, где на уровне сборной играют футболисты с корнями турецкими, польскими, и не только. Но появление талантов не только из самой Германии, но и среди эмигрантов, повышает уровень конкуренции в немецком футболе с детских лет, когда уже юношеский футбол разнообразен и конкурентен, и те, кто хочет добиться именно футбольного будущего, не сидят на месте, а работают ради достижения цели.

Лимит в Германии тоже не самый жесткий и подразумевает в себе наличие в заявке определенного количества игроков с немецким паспортом. То есть в этой стране более не боятся конкуренции и прекрасно понимают, что легионеры и, особенно, сильные легионеры заставят своих игроков стараться еще больше, дабы получать игровое время и более высокую заработную плату. У нас же с лимитом на легионеров, футболисты окончательно расслабились и стали просто получать свои деньги, особо не думая о перспективах. А футболом на детском уровне продолжает загибаться в рутине коррупции.

У нас принято говорить, что «дурной пример заразителен». Однако, в данном случае стоит нашей стране и спортивным чиновникам посмотреть на обратный, положительный, пример развития футбола и последовать примеру Германии, перенять ее опыт и вытащить, наконец, футбол со дна.