Почему Мбаппе стоит предпочесть переход в «Арсенал» трансферу в «Реал»

Сага с будущим Килиана Мбаппе продолжается и мой блог предлагает вам мнение о том, почему юному таланту надо повременить с переходом в «Реал» и стоит выбрать команду Арсена Венгера.

Килиан Мбаппе стал одной из главных звезд минувшего клубного сезона и летом превратился в главный объект трансферной кампании топ-клубов Европы. Слухи о вокруг его перехода меняются ежедневно и я предлагаю рассмотреть все варианты его трансфера и оценить перспективы.

Килиан Мбаппе родился в 1998 году и сейчас ему всего 18 лет. Однако, именно Мбаппе сейчас своей популярностью готов перекрыть Криштиано Роналду и Лионеля Месси, а новости связанные с юным талантом Франции – неизменная часть новостной ленты любого спортивного Интернет-ресурса о спорте и футболе. Мбаппе провел выдающийся сезон в «Монако» с которым он выиграл титул Лиги 1 и добрался до полуфинала Лиги Чемпионов, внеся и свой немалый вклад – 26 голов в 44 играх сезона во всех турнирах. Мбаппе произвел впечатление на каждого поклонника футбола своим талантом и потрясающей техникой, за счет которой он обыгрывал десятки оппонентов в этом сезоне, и благодаря своим голам. Столь яркий сезон в исполнении юного форварда открыл перед ними двери в основную сборную Франции, а также вынудил всех грандов Европы взяться за свои чековые книжки и начать одолевать «Монако» трансферными запросами.

Любой топ-клуб мечтает заполучить к себе такого таланта, который пребывает только на начальной стадии своего развития, как звезды и в состоянии прогрессировать и дальше, и стать новой иконой мирового футбола. Однако, стоить подобный трансфер будет в районе 100 – 130 миллионов евро. Правда, это мало кого останавливает. Сам же Мбаппе больше всего заинтересован в переходе в мадридский «Реал», и есть новости о том, что этот переход очень близко. Однако, ранее Мбаппе говорил о своем желании перейти в топ-клуб, но только с гарантией, что он будет иметь место в основе. На фоне этого есть и другие слухи – что Мбаппе может вначале перейти в «Арсенал», где Венгер уже подготовил немало молодых талантов и взрастил по истине гениальных футболистов – вроде Анри или Сеска Фабрегаса. Отец же Мбаппе хочет, чтобы его сын перебрался в стан «ПСЖ», который также активно пытается переманить к себе игрока.

В итоге сейчас на Мбаппе всерьез претендуют три клуба – это «Арсенал», «Реал» и «ПСЖ». Выбор сделать Мбаппе нелегко и я предлагаю рассмотреть вероятные перспективы игрока от перехода в каждую из команд и потенциальные сценарии каждого трансфера.

«Реал». Как уже отмечалось выше – сам Мбаппе хочет стать игроком мадридского «Реала» и последние сухи говорят о том, что сами мадридцы имеют устную договоренность с Мбаппе о переходе и ждут решения Зидана, который пока в отпуске. В случае если этот трансфер состоится уже этим летом, существует вероятность, что Мбаппе останется на сезон в «Монако» на правах аренды.

Однако трансфер Мбаппе в «Реал» именно сейчас выглядит преждевременным. Футболист он невероятно талантливый и именитый, и «Реал» всегда готов покупать таких игроков, а значит шанс перейти в стан «королевского клуба» у Мбаппе вовсе не единственный. Зато, отсрочив свой переход в «Реал» Мбаппе может прийти в Испанию уже как игрок основы. Ведь пока для Килиана стать основным футболистом будет проблематично. «Реал» продлевает контракт с Бензема, не собирается отпускать Бэйла и намерен изменить решение Роналду уйти из команды. То есть, основное атакующие трио пока остается в команде и потеснить одного из них у Мбаппе едва ли получится. Плюс, в стане «Реала» выступает невероятно талантливый Асенсио, который нередко меняет именно одного из крайних игроков атаки, как и Васкес. Конечно, Васкес не так силен, как Мбаппе – но все же Зидан его ценит и регулярно использует. Поэтому сейчас переход Мбаппе в «Реал» преждевременный и ему лучше продолжать развиваться в менее статусном клубе, дабы иметь постоянную игровую практику.

Тем более, что по словам человека из близкого окружения самого игрока, у Мбаппе есть цель стать игроком «Реала» или «Барселоны» к 22 годам. То есть, он готов подождать и это для него наилучший вариант. Тем более, что Роналду определенно через несколько сезонов примет решение перебраться в США, да и Бэйл моложе не становится.

«ПСЖ». Переход в стан парижан вообще не выглядит осмысленным. Конечно, «ПСЖ» ныне более именит, нежели «Монако», и состав у них именитее. Но монегасков это не смутило в минувшем сезоне и они выиграли титул и зашли куда дальше в Лиге Чемпионов, нежели сам «ПСЖ». Также у парижан немало своих игроков с которыми Мбаппе придется конкурировать – Ди Мария, Моура, Дракслер и Бен Арфа. А ведь еще есть и молодой Аугустен, который тоже нередко выходит на фланге атаки. То есть, перед Мбаппе вновь возникнет вопрос регулярного выхода на поле – не только из-за конкуренции, но и потому, что парижане не смогут постоянно держать вне игры условного Ди Марию, за которого была отданы немалые деньги и которому платят весьма высокую зарплату.

«Арсенал». Именно лондонский «Арсенал» выглядит в данный момент наиболее подходящим выбором для дальнейшего развития карьеры Мбаппе. После столь невероятного сезона этим летом «Монако» будут продолжать разбирать по частям на трансферном рынке, а значит перспективы команды могут явно снизиться. Также не стоит забывать и о том, что Жардим все еще может сменить свое тренерское кресло монегасков на аналогичное в Китае. Зато Арсен Венгер, известный своим умением развивать молодых игроков, продлил соглашение с «Арсеналом» и пересмотрел этим летом политику клуба в отношении контрактов, да и за такого игрока, как Мбаппе он готов потратить непривычные для «канониров» деньги.

Кроме того, в «Арсенале» ныне нет столь внушительной конкуренции на позиции Мбаппе и француз обязательно получит свое место в старте. Тем более, что и сам Венгер француз и игроков с родины он ценит особенно – тем более, молодых. Да и английский футбол в состоянии закалить характер юного игрока и адаптировать его к жесткости футбола и помочь развить свои физически данные, что должно помочь Мбаппе в его развитии. Тем более, что сам Венгер поклонник именно красивого футбола, значит Мбаппе будет развивать и свои финты, а не будет получать нарекания за них, как в свое время, к примеру, Депай и Марсиаль от Луи Ван Гааля в «Юнайтед». Ну и при том, что состав «канониров» ныне не самый звездный, Мбаппе сумеет развить в себе и качества лидера, что также только на руку его дальнейшему прогрессу и потенциальному переходу в «Реал».

Таким образом, резюмируя все выше сказанное, можно говорить, что наилучшим выбором сейчас для Мбаппе выглядит именно «Арсенал», который в состоянии помочь его развитию, как игрока, и стать трамплином к переходу в «Реал» уже состоявшимся игроком.