Что не так с открытым письмом Игоря Рабинера

Звезда газеты «Спорт-Экспресс» публично обратился к Артему Дзюбе, советуя тому не губить себя в противостоянии со Станиславом Черчесовым, а на следующий день устроил скандал в фейсбуке. Блог «Андре Андре» разбирает исходный текст письма.

Подумать только, какая неожиданность, Игорь Рабинер написал хайповый текст на 20 тысяч печатных штампов. Или печатных знаков? В общем, написал.

У меня даже есть любимый отрывок – почти в самом начале, когда И. Р. рассказывает Дзюбе о существовании Ленина, чтобы в конце концов процитировать «Жить в обществе и быть свободным от общества невозможно». Вот уж ради чего стоило вспоминать Ильича! И откуда, интересно, эта интонация превосходства, с которой автор обращается к Дзюбе («знаю, что ты читаешь книжки»), если дело заканчивается афоризмом из отрывного календаря?

Но отрыв продолжается, от письма буквально разит свежестью, ласкающей филологическую душу. Из новой (заметьте: новой!) книги Акунина в дело идет огромная цитата, смысл которой в том, что слово может быть вреднее, чем действие. Из любимого рабинеровского учителя Льва Филатова – красивейшая строка про «движения человеческой души», которая была бы еще красивее, если бы не прошла лично через руки И. Р. около 300 000 раз. Рабинер ведь так и пишет: «Люблю цитировать его слова». И, конечно, советует Дзюбе самому почитать Филатова.

Посередь этого литературного лоу-фая И. Р. диктует нападающему «Зенита» свой нравственный императив.

И, в общем, даже несмотря на дикий уровень аргументации (Капелло «...был прав, потому что не первый день на свете живет»), нужно сделать шаг в сторону и похвалить журналиста Рабинера за неравнодушие и профессиональный порыв. Жанр открытого письма – деятельный жанр. Это не просто что-то кашлять в блог. Это резонансная вещь, способ внедриться в ситуацию, благое дело. И очень правильно, что Игорь развил свой текст в личную переписку.

Но всё же более всего в этой истории я надеюсь на то, что Дзюба нашел адекватный ответ и отправил И. Р. примерно следующее: «Я верю в Ваш добрый порыв и подумаю, в чем я не прав. Но не могу не отметить, что в литературе я дам Вам фору. Мне, как говорится, свойственен самовозрастающий логос, я читал Ленина несколько дальше мейнстрима, и мне жаль, что некоторые тексты превращают «Спорт-Экспресс» в «Экспресс-газету»».

Вот бы о чем стоило задуматься, а не о миллионе долларов от Василия Уткина.