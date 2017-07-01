5 китайцев, готовых покорять Европу

Звезды едут в Китай за сумасшедшими деньгами поднимать местный футбол, но в Суперлиге есть несколько своих ребят, которые не затерялись бы и на соседнем континенте. На одного из них уже заглядывались «Интер» и «Челси».

Над уровнем чемпионата Китая принято подшучивать, но это не мешает шикарно выглядящей сборной Бразилии строить игру вокруг выступающих в Китае Паулиньо и Ренато Аугусто. А самый высокооплачиваемый футболист планеты Карлос Тевес пока забил в Китае всего два гола. Лимит обязывает тренеров выпускать в основном местных игроков, и кое-кто из них выглядит весьма достойно. Если не в большой пятерке, то уж в России или условных Голландии с Бельгией они бы наверняка смогли заиграть.

У Лэй (Lei Wu)

Клуб: «Шанхай СИПГ»

Возраст: 25

Трансферная стоимость: 1,2 млн. евро

Срок окончания контракта: 2020

Статистика в этом сезоне: 14 матчей, 9 голов + 5 ассистов

Пожалуй, главный лот. Вингер дебютировал на профессиональном уровне когда ему не было и 15, а сейчас способен сыграть на любом из крыльев атаки. Статистика у Лэя под стать Халку, есть и сходство в стиле – китаец тоже умеет и любит приложиться издали. Он забивал в молодежных сборных чаще, чем выходил на поле, а за взрослую дебютировал в 18. С тех пор провел почти полсотни матчей, забив в них 7 мячей. Помимо поставленного удара хавбек хорош умением отдать тонкий своевременный пас. Фирменный прием – смещение в центр с последующим обострением в виде удара или передачи. Может и стандарт исполнить толково. Возраст и стабильно высокая результативность могли бы помочь с отъездом в лигу посерьезнее, но такие парни в Китае наперечет, поэтому «Шанхай СИПГ» держится за У обеими руками. Лэй прошел с командой путь с третьей лиги, к 25 став живой легендой – больше двухсот матчей и почти сотня мячей.

Чжан Линпенг (Zhang Linpeng)

Клуб: «Гуанчжоу Эвергранд»

Возраст: 28

Трансферная стоимость: 950 тыс. евро

Срок окончания контракта: 2020

Статистика в этом сезоне: 12 матчей, 2 гола + 2 ассиста

Линпенг универсал. Запросто может закрыть позицию центрального защитника или правого полузащитника, но наиболее комфортно ощущает себя в амплуа правого защитника. Приличные для китайца габариты (185/78) позволяют ему уверенно вести верховые единоборства, но и внизу Чжан не хуже. Пасует с 82-процентной точностью. Оба гола забил ударами из-за пределов штрафной, причем с разных ног. Одинаково хорош в отборе и на перехватах, частенько зарабатывает стандарты своими проходами по флангу. Международный опыт тоже впечатляет – 57 матчей и 5 голов. Марчелло Липпи назвал Чжана лучшим местным футболистом в Суперлиге, а пару лет назад Роберто Манчини всерьез рассматривал вариант подтянуть парня в «Интер». Но не за 10 млн. евро, которые просил «Гуанчжоу Эвергранд». Осенью-2015 на татуированного латераля засматривался «Челси», но и тогда с переходом не срослось.

Мяо Тан (Tang Miao)

Клуб: «Гуанчжоу Фули»

Возраст: 26

Трансферная стоимость: 325 тыс. евро

Срок окончания контракта: 2021

Статистика в этом сезоне: 14 матчей, 3 ассиста

Еще один универсал с правой бровки, способный сыграть хоть в обороне, хоть в средней линии, хоть закрыть весь край. Цепкий и работоспособный Тан любит отрабатывать в отборе, при этом шикарно играет в пас (89% точности), хотя на фланге от него часто требуется обострять, простреливать. С кроссами и ключевыми передачами у Мяо порядок, поэтому именно он исполняет в клубе большую часть стандартов. Способен и один в один обыграть при необходимости. Это, конечно, второй выбор после Линпенга, зато доступнее – моложе и дешевле. Из стана чемпиона сманить игрока почти нереально, а вот из «Гуанчжоу Фули» можно и рискнуть. У Мяо есть брат-близнец Син, но он не столь успешен. Этой весной близнецы впервые сыграли друг против друга в рамках Суперлиги, вписав свои имена в историю.

Юньдин Цао (Cao Yunding)

Клуб: «Шанхай Шеньхуа»

Возраст: 27

Трансферная стоимость: 450 тыс. евро

Срок окончания контракта: 2018

Статистика в этом сезоне: 13 матчей, 4 гола + 5 ассистов

Цао как правило играет левого атакующего полузащитника. Пожалуй, сход «десяток» с авансцены как класса – главная причина, по которой хавбек отправлен на фланг. Его сильнейшая сторона – последний пас. Цао исполняет почти все стандарты, да и с игры регулярно обостряет. Юндингу без разницы, штамповать кроссы или искать коридоры пасом вразрез. Если надо, то и на себя игру возьмет, потому что с дриблингом у парня тоже полный порядок. Почти 3 попытки обыгрыша в среднем за матч при 55% успешности тому подтверждение.

Хуикан Цай (Cai Huikang)

Клуб: «Шанхай СИПГ»

Возраст: 27

Трансферная стоимость: 650 тыс. евро

Срок окончания контракта: 2020

Статистика в этом сезоне: 13 матчей, 2 ассиста

Типичная «шестерка» – Цай лучше всего умеет делать на поле три вещи: отбирать, перехватывать и бороться в воздухе. Преуспевает во всех трех компонентах, при этом может похвастать поставленным ударом издали и прилично играет в пас, но в основном накоротке. Идеальный вариант на случай, если некому таскать рояль. Ждать креатива не приходится, зато с работоспособностью у Цая все хорошо. Не случайно частое отсутствие Одила Ахмедова в опорной зоне из-за лимита на результатах «Шанхая» сказывается не особо.