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    Тесты «Бомбардира» Все блоги -

    Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?

    1 июля 2017
    Сборная Германии выиграла молодежный чемпионат Европы. «Бомбардир» проверяет, знаете ли вы победителей из Бундестим в лицо.

    Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?

    Тест: знаете ли вы обновленную сборную Германии в лицо?

    Рейтинг: 3.4 Голосов: 8
    Комментарии31
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      Рейтинг: +674

      egor tikhonov 13 февраля 2020, 18:26

      56% наугад

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      Рейтинг: +70

      rude boy 23 ноября 2018, 06:01

      по нулям

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      Рейтинг: +121

      weinmar 24 августа 2018, 05:53

      Wow! Way to go! You are the best!

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      Рейтинг: +73

      larrrin 10 мая 2018, 04:51

      Кошмар.

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      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder 16 декабря 2017, 09:54

      ваш результат 58% on Знаете ли победителей из сборной Германии в лицо?

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      Рейтинг: +156

      сергейка 1 декабря 2017, 16:58

      20 процентов

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      Рейтинг: +96

      kurt_cobain 19 июля 2017, 22:55

      Все наугад, никого не знал кроме Мейера. И то угадал его потому, что вроде как помнил, что он в шальке играет

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      Рейтинг: +248

      KingRey21 1 июля 2017, 18:58

      Wow! Way to go! You are the best!
      ваш результат 96% createdByPart2
      сделал две глупейшие ошибки,вот,что значит,когда пытаешься на скорость выбрать))

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      Рейтинг: +98

      Sosisochkin > KingRey21 4 августа 2017, 12:37

      Ну ты псих в хорошем смысле, наверно болеешь за Германию, как и я.

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      Рейтинг: +36

      roma3003 1 июля 2017, 17:52

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      Рейтинг: +585

      tilvan 1 июля 2017, 16:20

      Кроме Гнабри и Филиппа вообще никого не знаю, приходилось гуглить

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