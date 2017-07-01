Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?

56% наугад
Сборная Германии выиграла молодежный чемпионат Европы. «Бомбардир» проверяет, знаете ли вы победителей из Бундестим в лицо.
56% наугад
по нулям
Кошмар.
ваш результат 58% on Знаете ли победителей из сборной Германии в лицо?
20 процентов
Все наугад, никого не знал кроме Мейера. И то угадал его потому, что вроде как помнил, что он в шальке играет
Wow! Way to go! You are the best!
ваш результат 96% createdByPart2
сделал две глупейшие ошибки,вот,что значит,когда пытаешься на скорость выбрать))