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    Марина – шикарная девушка Марко Асенсио

    1 июля 2017
    Блог «Ф@Н@Т ФУТБОЛ@» представляет прекрасную девушку вундеркинда «Реала».

    Марко Асенсио превосходно дебютировал в основной команде «Реала», забив прекрасный гол в матче за Суперкубок УЕФА и открыв счет забитым голам в чемпионате Испании уже в первом туре, также Марко успел отметиться дебютным голом в Лиге Чемпионов против «Легии» и все это за первых два месяца в основе мадридского «Реала». В дебютном сезоне Асенсио в составе «сливочных» выиграл Ла Лигу и Лиги Чемпионов, безусловно, сезон для молодого вундеркинда сложился успешно.

    Причина столь успешного и стремительного прогресса Марко была раскрыта самим игроком, ведь Асенсио встречается с шикарной блондинкой Мариной Мунтанер, которая и вдохновила вундеркинда «Реала» на такой успешный сезон в составе «сливочных».

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