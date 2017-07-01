Марина – шикарная девушка Марко Асенсио

Блог «Ф@Н@Т ФУТБОЛ@» представляет прекрасную девушку вундеркинда «Реала».

Марко Асенсио превосходно дебютировал в основной команде «Реала», забив прекрасный гол в матче за Суперкубок УЕФА и открыв счет забитым голам в чемпионате Испании уже в первом туре, также Марко успел отметиться дебютным голом в Лиге Чемпионов против «Легии» и все это за первых два месяца в основе мадридского «Реала». В дебютном сезоне Асенсио в составе «сливочных» выиграл Ла Лигу и Лиги Чемпионов, безусловно, сезон для молодого вундеркинда сложился успешно.

Причина столь успешного и стремительного прогресса Марко была раскрыта самим игроком, ведь Асенсио встречается с шикарной блондинкой Мариной Мунтанер, которая и вдохновила вундеркинда «Реала» на такой успешный сезон в составе «сливочных».

Тест: а вы хорошо знаете новичков РФПЛ?

Конец эпохи. Почему «Арсенал» не будет прежним

CR7. Самые интересные факты о лучшем игроке современности

Икарди и другие звeзды футбола, которые не смогут играть в РФПЛ из-за лимита

Снова лучший. Как Роналду побил очередной рекорд