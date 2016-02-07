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    Футбол в стиле Ретро Все блоги -

    Как хорошо вы знаете футбол 1980-х?

    7 февраля 2016
    Тест от блога "Футбол в стиле Ретро".

    Назови всех звезд футбола 80-х годов прошлого века!

    Как хорошо вы знаете факты о сборной России?

    Фото: www.gettyimages.com, www.pinterest.com, www.tumblr.com

    Рейтинг: 4 Голосов: 10
    Комментарии11
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      Рейтинг: +799

      амани 8 октября 2018, 00:45

      93% ВАШИ ЗНАНИЯ НЕОБЫЧАЙНО ХОРОШИ

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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 12 апреля 2016, 07:52

      52%... Думал, будет лучше )))

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      Рейтинг: +790

      denisov 11 апреля 2016, 16:07

      61%... только Роже Милла по лицу узнал и Сократеса по форме...

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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 8 марта 2016, 21:34

      57%!отлично!с учётом что уверен был только в Роже Милла и Бонеке) Почти все для меня незнакомые лица...в 80х я был слишком мал для футбола))))

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      Рейтинг: +63

      Ass_09 8 марта 2016, 20:59

      Ваши знания необычайно хороши! Вы получили 87% Как хорошо вы знаете футбол 1980-х?

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      Рейтинг: +33

      dukati 8 марта 2016, 20:56

      Неплохо, но могло бы быть и лучше!Вы получили 61% -бляха- муха , да Бабыта прав , фамилии всех знаю а вот с фейсом проблемы .

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      Рейтинг: +14

      Бабыта 8 марта 2016, 20:29

      80% большинство отгадывал, поскольку внешность их не знаю

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      Рейтинг: +37

      8-Gattuso-8 8 марта 2016, 20:23

      65%

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      Рейтинг: +26

      dima556 25 февраля 2016, 10:31

      48% ))

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      Рейтинг: +10

      ason29 11 февраля 2016, 14:57

      83 неплохо

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