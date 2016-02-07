Как хорошо вы знаете футбол 1980-х?

93% ВАШИ ЗНАНИЯ НЕОБЫЧАЙНО ХОРОШИ
Тест от блога "Футбол в стиле Ретро".
Назови всех звезд футбола 80-х годов прошлого века!
Как хорошо вы знаете факты о сборной России?
Фото: www.gettyimages.com, www.pinterest.com, www.tumblr.com
Назови всех звезд футбола 80-х годов прошлого века!
Как хорошо вы знаете факты о сборной России?
Фото: www.gettyimages.com, www.pinterest.com, www.tumblr.com
52%... Думал, будет лучше )))
61%... только Роже Милла по лицу узнал и Сократеса по форме...
57%!отлично!с учётом что уверен был только в Роже Милла и Бонеке) Почти все для меня незнакомые лица...в 80х я был слишком мал для футбола))))
Неплохо, но могло бы быть и лучше!Вы получили 61% -бляха- муха , да Бабыта прав , фамилии всех знаю а вот с фейсом проблемы .
80% большинство отгадывал, поскольку внешность их не знаю
65%
48% ))
83 неплохо