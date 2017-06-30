Все в выигрыше или почему переход Смолова в «Зенит» устроит всех

Главной новостью минувшего вечера стала новость о возможном переходе Смолова в питерский «Зенит». Не оценить потенциальный союз Федора и питерской команды просто невозможно.

Главной новостью минувшего вечера стала новость о возможном переходе Смолова в питерский «Зенит». Не оценить потенциальный союз Федора и питерской команды просто невозможно.

Уверен, что для любого поклонника футбола (особенно российского) не является секретом желание форварда «Краснодара» Смолова попробовать свои силы в Европы и минувшей зимой было немало разговоров о переговорах с «Боруссией» из Дортмунда. Однако, переход Смолова в Бундеслигу так и остался на уровне обсуждений, и Федор твердо решил проявить себя на Кубке Конфедераций так, чтобы кто-то из европейских клубов заинтересовался им.

Однако, сборная России, как и полагается, бесславно выступила на турнире у себя дома, не вышла из группы, а сам Смолов никак не проявил себя. Только не говорите, что гол в ворота Новой Зеландии – это какое-то достижение для того, кто хотел покорять Европу. Скауты оттуда, конечно, были на трибунах на матче России – но интересовал их не Федор, а Александр. Который Головин.

В итоге в настоящий момент на Смолова реально претендуют только «Спартак» и «Зенит», и по последним данным Федор очень близок к переходу именно в питерскую команду. «Зенит» летом пригласил на роль тренера Манчини, который всегда работает только с увесистым кошельком, который выделен под трансферы. И при имеющемся лимите и уже совершенных трансфертах «Зениту» все равно не помещают игроки с гражданством, да еще и способные приносить пользу. Ну а цена в 30 миллионов евро – это и не проблема вовсе для питерской команды. И от этого перехода, стоит признать, все могут выиграть.

«Краснодар» желаемую суму в три десятка миллионов в состоянии получить только от соотечественников. «Спартак» не особый поклонник трат, да и Галицкий не большой их фанат и отдавать туда свой самый ценный актив едва ли хочет. «Зенит» же такие деньги готов заплатить без раздумий и тем самым обогатить «Краснодар».

Сами же питерцы в лице Смолова должны получить добротного для российского первенства игрока, у которого есть желание и мастерство. И пользы от него должны быть определенно больше, чем от Кокорина, а может даже больше, чем и от Дзюбы. Ну и сам Смолов при переходе в «Зенит» едва ли будет иметь какие-то сложности пробиться в состав. Либо он сыграется с Дзюбой и Кокорином, что недолжно быть проблемой – все же одна сборная. Либо же он вытеснит кого-то из них, что тоже не проблема и сомнений не вызывает. Ведь Дзюба и Кокорин, похоже, уже совсем о футболе не думают, а лишь вид делают. А вот в старт «Спартака» ему еще предстояло бы пробиться. Все же «Спартак» своих лидеров пока никуда не раздает и имеет сыгранную атаку в лице легионеров. И вовсе не факт, что Каррера с ходу бы сумел найти для него место в старте. Так что и сам Федор от перехода в «Зенит» может выиграть.

Тем более, что питерская команда может стать для него отличной возможностью прорекламировать себя на всю Европу. У «Спартака» Лига Чемпионов и это круто, но засверкать в Лиге Европы Смолову должно быть попроще. Тем более, что и опыт у него игры на этом уровне имеется, и при трансферной активности Манчини, партнеры у него в итоге должны быть очень качественные. То есть, подносчики снарядов могут неплохо помочь Смолову проявить себя и его игра в «Зените», если он постарается, и может стать его билетом в Европы. Если он конечно не передумал и не стал задумываться над тем, а не зря ли он отверг очень весомое предложение из Китая?