Германия (21) – Испания (21). Кто выиграет молодежное первенство Европы?

В своем блоге я хочу поделиться с вами об ожидании от финала молодежного Евро, рассказать о том, почему его стоит посмотреть и предположить о том, как можно заработать на этой игре при помощи ставок.

В своем блоге я хочу поделиться с вами об ожидании от финала молодежного Евро, рассказать о том, почему его стоит посмотреть и предположить о том, как можно заработать на этой игре при помощи ставок.

Главный турнир месяца, а то и всего лета, это Кубок Конфедераций и дело не только в том, что он проходит в России. Просто тут собрались именитые сборные, которые дарят яркие афиши и собирают публику на стадионах или у экранов. Тем более, что при немного товарищеском характере турнира, как принято считать, матчи в большинстве своем довольно интересные и голевые. Но наверняка немногие из вас сумели рассмотреть за широкой спиной такого матерого турнира, молодежное первенство континента. А ведь оно не менее интересное, чем Кубок Конфедераций.

Наверняка все те, кто смотрел матчи молодежного первенства с этим согласятся, а все те, кто не смотрит или не в курсе даже того, что идет данный турнир среди молодежных сборных, я настоятельно рекомендую посмотреть финальную игру между испанцами и немцами, которая намечена на пятницу.

Молодежный футбол, в первую очередь, хорош тем, что здесь не так много времени и игры занимает тактика. На данном уровне гораздо больше бесшабашности и эмоций. Молодые игроки все больше играют сердцем и душой а не головой, и зачастую куда больше их мысли заняты тем, как забить, а не тем, как не пропустить. Нередко это отмечали и наставники молодежных сборных, которые говорили о том, что молодежный настрой порой мешает достижению результата. Однако, именно этот настрой повышает зрелищность и интерес к турниру и молодежному футболу. Тем более, что финал – это всегда интересно, да и многие игроки обоих команд хорошо знакомы поклонникам футбола.

К слову, сборная Германии яркое подтверждение всему вышесказанному. Эта сборная играет с очень солидным акцентом на атаку и постоянно давит своего соперника и оказывает невероятное давление на их оборону. При этом немцы неплохо комбинируют и очень здорово готовы физически, за счет чего они не подсаживаются о ходу игры, а постоянно играют в свой футбол и доставляют постоянную опасность воротам визави. Ведь помимо интересных и изящных комбинаций немцы хорошо играют «наверху» и не стесняются бить издали – благо, удары есть у многих из футболистов.

Таким образом Германия играет в совершенно бесшабашный футбол, который подразумевает голы, а сами немцы по несколько десятков ударов наносят в каждой игре. Причем, не только в их исполнении, но и в исполнении оппонентов. Ведь оборона от такого неистового атакующего настроя очень страдает, да и вдобавок много ошибается. Так что всего один пропущенный гол в группе – это просто случайность.

Испанцы же, можно говорить, более рассудительные и, пожалуй, более опытные. Все-таки, пусть у Германии есть ребят вроде Зельке, Гнабри и Майера, но они никак не сравнятся в опытности с Беллерином, Саулем и Асенсио. У Испании вообще, надо отметить, очень интересный состав и поистине сильный. Эта команда имеет отличное взаимопонимание и вовсе не ставит перед собой задачу унылого контроля мяча ради контроля. Нет – эта Испании может и мяч отдать сопернику, а сама пользоваться пространством в его построениях в контратаках. Но могут испанцы и сами атаки сочинять. Причем, Испания может не только показать красивые комбинации, но и отменное индивидуальное мастерство и великолепные дальние удары – спросите у Доннарумы.

Так что игра ожидается очень даже веселая и годная для просмотра. Германия за счет своих настроя и тактики, темп должна задавать и испанцы никак от него не откажутся – тем более, что сил у них в остатке – они и ротировали состав в группе, и вообще не так чтобы много сил тратили в каждом матче.

Ну а любители ставок могут поразмыслить о возможности заработать в этой игре на голах. Данное противостояние просто не видится скучным и унылом. Немцы не изменяют своем стилю игры и будут давить оборону Испании и что-то обязательно забьют. Ведь Испания в защите не стена и к воротам своим порой и подпускает, а натиск у немцев ого-ого, как и само мастерство. Но при том, как играет Германия в обороне и памятуя о том, сколько моментов имели те же сборные Чехии и Дании на групповом этапе, и Англия в полуфинале, тут уж понимаешь, что Испания будет сама иметь массу моментов и транжирить их не будет. При их то силе и опыте. Так что Испания должна забивать такой Германии не менее двух мячей, но и сама обязана пропускать – Германия есть Германия. Ну а титул должен достаться Испании – в основное время или нет. Эта сборная по истине всех сильнее на турнире и достойна звания чемпиона.