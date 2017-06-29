Почему Марадоне нельзя в сборную России

Марадону отправляют в тренерский штаб Черчесова. Блог Vanity Fair анализирует, что говорил и вытворял знаменитый аргентинец за последний год. С его приходом мы рискуем добить умирающий имидж сборной.

Зачем аргентинец РФС – понятно. Это человек с супергромким именем, регулярно дающий броские комментарии по самым разнообразным поводам. Марадона поддерживает идею расширения ЧМ до 48 команд, что нам, понятно, тоже на руку. Впрочем, еще в мае Диего никуда не собирался. Предложения из Казахстана и Китая он отверг. Работа во второй лиге ОАЭ вполне устраивала аргентинца. Параллельно Диего успевал судиться с Pro Evolution Soccer за незаконное использование его изображения и имя в играх серии и обещал свернуть горы, работая в ФИФА, ставшей, по его мнению, кристально чистой с приходом Джанни Инфантино.

Я получал очень много предложений, но как уже говорил, я сын Дубая и сын ОАЭ.

В конце прошлого лета 55-летнего Марадону и его девушку завернули в аэропорту, не пустив в Дубай. Один паспорт аргентинца оказался ворованным,другой – поддельным. Марадона, конечно, возмущался и всё отрицал. Легендарный аргентинец уверен – причина в его политических взглядах, которые не по нраву властям. Диего нравятся ребята вроде Кастро, Че Гевары или Уго Чавеса, а социализм нынче не слишком популярен. На похороны Фиделя он ездил лично, назвав кубинского лидера своим вторым отцом. Но скандал не помог, пришлось им с Росио Оливой вернуться домой. С той самой, на которой Марадона собирался жениться за два года до. Они даже были помолвлены, но свадьба быстро расстроилась.

Сперва предыдущая подруга Диего, Вероника, заявила что ждёт от него ребенка. Вполне вероятно, если учесть, что двух из пятерых своих детей Марадона признал только после судебных разбирательств. Одного – буквально на днях. Диего-младшему. Ситуацию «спас» выкидыш, но чуть позже сам Диего обяъвил девушку в розыск. Та якобы обнесла дом аргентинца, пока он был в разъездах. Стащила драгоценности и деньги. Позднее они помирились, но в феврале-2017, когда Марадона ездил поддержать «Наполи» в плей-офф ЛЧ, его вновь обвинили в нападении на подругу в собственном номере. Правда, проходить медосмотр и писать заявление девушка отказалась.

Марадона до сих пор мыслит категориями юноши-максималиста. Это когда друзья и верность для тебя всё, а статус, девушки и деньги куда менее значимы. Он никогда бы не стал играть в «Барсе», поиграв прежде за «Реал». Марадоне проще было поднять «Наполи», чем подняться в «Милан». И аргентинец продолжает свято отстаивать пацанские ценности.

Историй вроде санта-барбары с Оливой у Марадоны случалось море, что не помешало ему публично осудить Мауро Икарди, когда форвард «Интера» увел жену у своего приятеля Макси Лопеса:

Для меня его больше не существует. Те люди, у которых нет никаких моральных принципов — мертвы для меня.

А так Марадона отреагировал на решение Диего Симеоне остаться в «Атлетико»:

Симеоне отказался возглавить сборную из-за денег. Для меня это не проблема, я тренировал бы Аргентину и бесплатно. Скучаю по конфликтам с журналистами.

Еще бы, ведь Марадоне дали 2 года условно за стрельбу по репортерам из пневматической винтовки. Правда есть одно «но»: сборную Диего уже тренировал. И поначалу действительно бесплатно. Команда не без скрипа отобралась на ЧМ-2010, а тренер выдал свой главный перл:

Я хорошо помню, что были многие, кто не верил в нашу команду. Извиняюсь перед присутствующими дамами, но эти недоброжелатели сосали и будут сосать. Чёрный я или белый — серым не буду никогда в жизни.

За это ФИФА дисквалифицировала Марадону на 2 месяца. В ЮАР аргентинцы играли в безбашенный футбол. Им забивали сколько смогут, они – сколько захотят. Пока в четвертьфинале не попали на Германию и не получили 0:4. Игроки подверглись обструкции, а сам Диего запомнился скорее трюками вроде прыжка пингвина, чем тактическими изысканиями. Последнее время стоящими предложениями (до сборной России, конечно) Диего не баловали, что дало аргентинцу повод заявить о засилии мафии, регулирующей назначения тренеров в топ-клубы.

Марадона? Это тот парень, который известен, живет в Барселоне и отказался играть за свою сборную? А, вспомнил. Маленький толстяк с большими сиськами, который делает откровенные глупости.

Актер Умберто Велес, озвучивающий Гомера Симпсона, просто хотел осадить аргентинца, в одном из телеэфиров раскритиковавшего «Симпсонов». Но по большому счету, Велес прав. В свои 55 Диего остаётся большим ребёнком, так и не научившимся жить в мире взрослых. Там, где профи сыплют штампами, отводят взгляд и меняют тему, Марадона не стесняется рубить с плеча.

Обвинить свежеизбранного президента ФИФА Инфантино в предательстве? Запросто:

США проводит расследование, обвиняет Платини и Блаттера, а он ничего не знал? В таком случае он либо страдает склерозом, либо просто придурок.

Напомним, именно ему Диего будет рассыпаться в похвалах через полгода. Ненавязчиво поднять проблему расизма? Ещё легче:

Если бы Кулибали был белым – он бы играл за «Реал» или «Барселону»!

Осудить непогрешимого Лео Месси? Как два пальца:

Месси – действительно хороший человек, но в нем нет индивидуальности. У него не хватает характера, чтобы быть лидером.

Однако он же поддержал Лео в трудную минуту, призвав продолжить борьбу:

Те, кто говорят, что Месси нужно уйти, делают так, чтобы мы не поняли, во что превратился аргентинский футбол. Я очень расстроен и разозлен тем, в каком он сейчас состоянии. Мы достигли дна. Я не могу посоветовать ни одного игрока итальянскому клубу. Матч между «Бокой Хуниорс» и «Ривер Плейтом» был похож на игру серии Б».

И не понял Месси, когда тот решил вернуться:

Похоже, вся эта история с «уходом» Месси была подстроена, чтобы помочь всем забыть про три проигранных подряд финала. Сначала парень собирается уходить, а затем делает шаг назад и меняет свою позицию всего за несколько недель.

Стоит ли удивляться, что в итоге Месси не пригласил Марадону на свою свадьбу? Но таков уж Диего, сотканный из противоречий. Это делает его более колоритной фигурой, чем откровенно серенький вне футбола Месси или очень старающийся быть ярким Роналду, все жесты которого, даже самые красивые, отдают пластмассовостью куклы Барби. Марадона иной. «Чёрный я или белый...» Ну, вы помните.

Вот только ставить такого человека рядом со сборной страны-хозяйки, и без того оказавшейся под шквалом критики из-за внешней политики государства и слабой игры собственно команды – самоубийство. Марадона наверняка успеет напороть такой дичи за оставшийся до ЧМ в России год, что мало не покажется никому. Да, Диего выступил с видеообращением о недопустимости дискриминации в футболе перед матчем открытия с Новой Зеландией и к тому же личный поклонник Владимира Путина, но пусть уж лучше любит Россию на расстоянии.