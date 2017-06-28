«Славия»? Кто такая «Славия»? Клуб, в который перешел Данни

Данни вместо возвращение в «Динамо» и перехода в «Краснодар» сделал выбор в пользу «Славии Прага». Предлагаю вашему вниманию краткий экскурс по новой команде португальца и ее трансферных успехах и футбольных амбициях.

Данни вместо возвращение в «Динамо» и перехода в «Краснодар» сделал выбор в пользу «Славии Прага». Предлагаю вашему вниманию краткий экскурс по новой команде португальца и ее трансферных успехах и футбольных амбициях.

«Славии», конечно, далеко до китайской истерии прошлого года, когда ежедневно СМИ так и пестрили интересами команд из первенства Китая и новостями об их приобретениях. Но и трансферная активность «Славии» вызывает интерес и заставляет поинтересоваться, а что там собирается за команда. Тем более, что без китайцев здесь не обошлось.

Сам клуб был основан в ноябре 1892 года студентами-медиками в качестве спортивного клуба, и ориентирован он был на повышение спортивной активности у студентов. Правда, изначально это было велосипедное сообщество, а футбольная секция там открылась только в 1896. Наиболее яркий период «Славии» был с середины 20-х годов по конец 40-х, когда они добыли 13 титулов чемпиона Чехословакии. Последний титул в том периоде они выиграли в 1947, а следующего триумфа клубу пришлось ждать 49 лет – первенство Чехии покорилось им в 1996, а потом в 2008 и 2009 годах.

В сезоне же 2014 – 2015 команда переживала очень непростые времена – она финишировала в чемпионате на 11 месте и объявила себя банкротом. Но здесь на помощь пришли китайцы. В сентябре 2015 года частная компания CEFC China Energy стала владельцем чешского клуба, разобралась с долгами и в минувшем сезоне «Славия» выиграла титул, обойдя «Викторию Пльзень» на 2 очка, а «Спарту» на 12.

На новый сезон у «Славии» есть задача и титул защитить и пройти в групповой этап Лиги Чемпионов, где они должны начать отбор в третьем отборочном раунде турнира. В главном еврокубковом турнире «Славия», к слову, не играла с 2007 года.

Говорить о том, удастся ли это «Славии», или нет, пока рано. Но можно согласиться с тем, что перспективы у команды в этом направлении определенно есть. Ведь вместе с Данни состав команды пополнил Халил Алтынтоп, который может играть на любой позиции в атаке и полузащитник из «Днепра» Ротань. Также были приобретены молодой опорник «Сампдории» Громада, который прошел школу «Ювентуса» и игрок обороны Югас из «Злина». Помимо этих игроков, пражская команда пытается заполучить и Евгения Коноплянку, который покидает летом «Шальке». Во всяком случае председатель правления клуба утверждает, что Евгений готов играть за «Славию». Из уже имеющихся в составе игроков стоит выделить опытного форварда Шкода и защитника по имени Мишель Нгаде-Нгаджуи. Он уже, к слову, успел примелькаться зрителям Кубка Конфедераций в составе национальной сборной Камеруна. Любопытно, что его «Славия» первым приобрела за счет системы, которая анализирует статистику по всем футболистам, которые выступают в Европе. Ее оплатили, само собой, китайские инвесторы и «Славия» стала новатором в Чехии в данном направлении.

Резюмируя можно уверенно говорить, что в «Славии» выстраивается довольно интересная команда, с опытными и именитыми игроками, а у клуба есть реальные цели. Может, они и не претендуют на победу в Лиге Чемпионов, но и не пытаются купить Месси ради привлечения внимания, а игроков подбирают с умом и вовсе не ради того, чтобы те наслаждались пивом в пабах.