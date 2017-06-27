Почему в России нет и не будет футбола.

Кубок Конфедераций в России продолжается, но уже без сборной России. Вылет национальной сборной вызвал разную реакцию, но самая логичная в этом случае – это спокойная и без всякого удивления.

Кубок Конфедераций в России продолжается, но уже без сборной России. Вылет национальной сборной вызвал разную реакцию, но самая логичная в этом случае – это спокойная и без всякого удивления.

Конечно, кому-то подобное хладнокровие, а где-то и безразличие, к результатам сборной России по футболу может быть не по нраву. Но я не понимаю, как вообще кто-то может всерьез думать о результатах нашей команды, переживать за нее на полном серьезе и ждать чего-то существенного на футбольном поле.

В России просто нет футбола на том уровне, на каком многим хочется, и его не будет вовсе. Отчасти основную суть вопроса можно поместить в знаменитую цитату Салтыкова-Щедрина: »Если я усну и проснусь через сто лет и меня спросят, что сейчас происходит в России, я отвечу: пьют и воруют». Ведь у нас в стране футбольное будущее большинства, как и само развитие, зависит не от таланта, а от денег и связей. Если у родителей есть деньги, а у парня нет таланта – он будет продолжать играть в той или иной школе, занимая место талантливого ребенка. Это не какой-то вымысел, а реальность нашего футбольного воспитания. Масса примеров, где ребятам талантливым приходится играть в одной команде с теми, кто очень далек от футбола, но родительские деньги держат их. А как при таких напарниках можно развиваться? А сколько историй о том, что за то, чтобы тот или иной парень попал в состав, у его родителей псят деньги. Есть примеры, когда игрок без особого таланта и умения, обзаводится серьезным агентом, без которого тоже в нашем футболе особо далеко не пройти. А хороший агент, доставшийся по связям, всегда поможет.

Как можно ждать каких-то результатов, если сейчас в России паспорт стоит дороже таланта? Футболистам уже необязательно уметь играть – главное, чтобы был паспорт. Лимит мешает засилью легионеров и спортивным чиновникам казалось, что это способ начать развивать наш футбол. Вот только это помогло в одном – игроки с российским паспортом стали больше зарабатывать, как и клубы на их продаже. Но это никого не смущает до сих пор, когда видно, что данная система никак не помогает расти игрокам, а только наоборот вынуждает футбол в стране к деградации и лишает игроков с паспортом достойной конкуренции. В Китае тоже решили ввести лимит, к примеру. Но там и вкладывают деньги в футбол и развивают инфраструктуру и стремятся к тому, чтобы и впрямь растить свои собственные таланты. У нас же главное, чтобы деньги крутились в футболе и все зарабатывали.

Заработок в большей степени стал волновать и самих игроков. Им не интересно пытаться дорасти до такого уровня, чтобы уехать в Европу. А зачем – ведь и «здесь неплохо кормят». Зачем ехать в Европу, где куда строже правила и весомее нагрузки, солидная конкуренция и, может, даже не такие высокие зарплаты – там то контракт надо заслужить. Поэтому у нас и нет толком талантов, а единственным профессионалом за последние годы можно назвать Черышева. Но он то и понятно – рос в Испании... Зато он один не поддавался соблазнам вечеринок во время молодежного Евро 2013 года.

Были у нас и игроки, конечно, которые в современности играли вне России. Но никто так и не заиграл там. Ярче остальных проявил себя Аршавин. Правда и он довольно быстро сдулся и из героя в «Арсенале» превратился в ненавистную фигуру. Его выход на замену даже освистывался. А сами выступления футболистов за пределами России, и особенно в Англии, сопровождались постоянными разговорами о непривычном объеме тренировок.

Конечно, Хиддинку как-то удалось с нашей сборной достичь бронзы на Евро 2008. Но ведь и не зря голландца кличат «волшебником». Ему удалось найти нужные ключи к сознанию наших игроков и найти в них желание играть и биться. После же ухода голландца сборная только деградировала, как и футбол в стране.

Если же у нас и впрямь хотят видеть нормальные уровень игры и национальную сборную, то подобному немцам нам надо всерьез заняться реформами всего футбола в стране, с самых его низов. Пора побороть коррупцию на этом уровне, переосмыслить лимит на легионеров и перестать нахваливать сборную месяцами после победы над каким-нибудь Люксембургом. И главное, надо не стесняться критиковать сборную – даже публично. А то лет десять назад в прессе запрещали даже пару негативных слов об ее игре употребить.

Правда, пока у нас министр спорта уверяет, что «всех порвем», на английском языке говорит хуже, чем Инфантино на русском, и предлагает привлекать голландцев марихуаной (хотя у нас же «no criminality»), рассчитывать на какие-то улучшения в российском футболе непросто.