Знакомьтесь, Себастьян Дриусси. Кто готов усадить Дзюбу на лавку?

Форвард аргентинского «Ривер Плейт» Себастьян Дриусси близок к переходу в питерский «Зенит» и самое время познакомиться с соотечественником Диего Марадоны.

Форвард аргентинского «Ривер Плейт» Себастьян Дриусси близок к переходу в питерский «Зенит» и самое время познакомиться с соотечественником Диего Марадоны.

Ранее этим летом «Зенит» обзавелся новым главным тренером – на место Луческу пришел Роберто Манчини. Тренер с именем и опытом, но и хорошо знакомый своей любовью к тратам на трансферном рынке. Поэтому все прекрасно понимали, что покупками Терентьева, Кузяева и Нобоа, Манчини не ограничится и стоит ждать более серьезные приобретения. Ходили слухи о возвращении в «Зенит» Халка, а многие уже поверили в то, что Манчини подпишет Балотелли, который искал новый клуб. Но Халк пока продолжает забивать в Поднебесной, а Марио продлил контракт с «Ниццей». Усилением же атаки питерского коллектива должен стать Себастьян Дриусси из аргентинского «Ривер Плейт», чей трансфер должен стоить питерцам 21 млн. евро.

Стоит отметить, что интерес к аргентинцу зимой приписывали лондонскому «Тоттенхэму» и столичному «Спартаку». А этим летом его пытались приобрести «Марсель» и «Рома». Однако ни французская команда, ни римская не могут похвастаться богатствами Газпрома и просто не были готовы платить много. В результате борьбу за 21-летнего форварда выиграл «Зенит», который после полностью провального сезона готов потратиться на усиление состава и искать их вовсе не в Самаре.

Несмотря на молодость Друисси в Аргентине на слуху уже много лет. Перебравшись в академию «Ривер Плейт» еще в 9 лет он здорово проявил себя и спустя два года им уже интересовались многие другие клубы. Дабы оградить свою еще только росшую звезду, «Ривер Плейт» выплатил родителям мальчика 40 тысяч долларов, дабы Себастьян подписал профессиональный контракт с командой – ведь с ним связывали будущее клуба и рассчитывали на весомый вклад Друисси в историю и достижения «Ривер Плейт». 21 гол в составе «Ривер Плейт» в 66 матчах за клуб, конечно, каким-то невероятным вкладом не назвать – а вот потенциальную прибыль от трансфера игрока очень даже.

Окончательно Дриусси раскрылся в 2013 году, когда в течении года он выиграл клубный Чемпионат Мира (до 17 лет), а в составе сборной (до 17 лет) Кубок Америки и дошел до полуфинала Чемпионата Мира. Тогда же он и дебютировал в составе «Ривер Плейт», где лучшим для него оказался именно этот сезон – где Себастьян сумел забить 17 голов и отдать 4 голевые передачи.

Многие издания отмечают, что успех Дриусси и его прогресс, связан с тем, что главный тренер «Ривер Плейт» Гальярдо перешел на схему с двумя форвардами, одним из которых и стал Дриусси. Ранее же в «Ривер Плейт» Дриусси нередко выходил на иных позициях. За счет своего универсализма он может сыграть и на фланге атаки и в глубине поля.

Помимо этого в плане сильных сторон игрока многие отмечают его умение играть на «втором этаже», а также умение бить с двух ног и хорошие открывания и забегания в штрафную площадь соперников. Но есть у игрока и «темная сторона», которая многих смущает. Дриусси известен своими посещениями неспортивных шоу, а также склонностью к частой смене спутниц жизни. Есть в его биографии и история схожая с той, за которую не любят Мауро Икарди. Нападающий «Интера» увел девушку Макси Лопеса, а Дриусси, якобы, увел девушку Лансини. Правда, в случае с Дриусси эта история не имеет четкого подтверждения и везде трактуется по разному.

Так или иначе «Зенит» готовится к весомому трансферу с хорошим потенциалом. Правда, учитывая его имидж, есть вопросы не станет ли он Балотелли-заменителем. Хотя, главный вопрос заключается в том – сумеет ли Дриусси выступить в России лучше, нежели Кавенаги в «Спартаке»?