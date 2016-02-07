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    Футбол в стиле Ретро Все блоги -

    Ривалдо, Ширер, Шукер и еще семь самых дорогих трансферов сезона 1996/1997

    7 февраля 2016
    Мировой купи-продай в разрезе Ретро.

    Блог «Футбол в стиле Ретро» продолжает публиковать трансферные сделки прошлых лет.

    10 самых дорогих трансферов. Сезон 1996/1997.

    Алан Ширер / нападающий / Англия.

    Из «Блэкберн Роверс» (Блэкберн; Англия) в «Ньюкасл Юнайтед» (Ньюкасл-апон-Тайн; Англия).

    Сумма сделки – 15,75 млн. £.

    Роналдо / нападающий / Бразилия.

    Из ПСВ (Эйндховен; Голландия) в «Барселону» (Барселона; Испания).

    Сумма сделки – 11,25 млн. £.

    Предраг Миятович / нападающий / Югославия.

    Из «Валенсии» (Валенсия; Испания) в «Реал» (Мадрид; Испания).

    Сумма сделки – 10,5 млн. £.

    Ривалдо / полузащитник / Бразилия.

    Из «Палмейрас» (Сан-Паулу; Бразилия) в «Депортиво» (Ла-Корунья; Испания).

    Сумма сделки – 9 млн. £.

    Давор Шукер / нападающий / Хорватия.

    Из «Севильи» (Севилья; Испания) в «Реал» (Мадрид; Испания).

    Сумма сделки – 8,25 млн. £.

    Флавио Консейсао / полузащитник / Бразилия.

    Из «Палмейрас» (Сан-Паулу; Бразилия) в «Депортиво» (Ла-Корунья; Испания).

    Сумма сделки – 8,25 млн. £.

    Стэн Коллимор / нападающий / Англия.

    Из «Ливерпуля» (Ливерпуль; Англия) в «Астон Виллу» (Бирмингем; Англия).

    Сумма сделки – 7,88 млн. £.

    Финиди Джордж /полузащитник, нападающий / Нигерия.

    Из «Аякса» (Амстердам; Голландия) в «Бетис» (Севилья; Испания).

    Сумма сделки – 7,5 млн. £.

    Фабрицио Раванелли / нападающий / Италия.

    Из «Ювентуса» (Турин; Италия) в «Мидлсбро» (Мидлсбро; Англия).

    Сумма сделки – 7,33 млн. £.

    Венсан Кандела / защитник / Франция.

    Из «Генгама» (Генгам; Франция) в «Рому» (Рим; Италия).

    Сумма сделки – 7,2 млн. £.

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    ТОП-10 трансферов / Сезон 1991/1992

    ТОП-10 трансферов / Сезон 1992/1993

    ТОП-10 трансферов / Сезон 1993/1994

    ТОП-10 трансферов / Сезон 1994/1995

    ТОП-10 трансферов / Сезон 1995/1996

    Стоимость трансферов указана в пересчёте на британские фунты стерлингов на момент совершения сделки.

    Данные о трансферах взяты со специализированного портала Transfermarkt.

    Фото: www.gettyimages.com, www.pinterest.com, www.taringa.net

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