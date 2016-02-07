Ривалдо, Ширер, Шукер и еще семь самых дорогих трансферов сезона 1996/1997

Мировой купи-продай в разрезе Ретро.

Блог «Футбол в стиле Ретро» продолжает публиковать трансферные сделки прошлых лет.

10 самых дорогих трансферов. Сезон 1996/1997.

Алан Ширер / нападающий / Англия.

Из «Блэкберн Роверс» (Блэкберн; Англия) в «Ньюкасл Юнайтед» (Ньюкасл-апон-Тайн; Англия).

Сумма сделки – 15,75 млн. £.

Роналдо / нападающий / Бразилия.

Из ПСВ (Эйндховен; Голландия) в «Барселону» (Барселона; Испания).

Сумма сделки – 11,25 млн. £.

Предраг Миятович / нападающий / Югославия.

Из «Валенсии» (Валенсия; Испания) в «Реал» (Мадрид; Испания).

Сумма сделки – 10,5 млн. £.

Ривалдо / полузащитник / Бразилия.

Из «Палмейрас» (Сан-Паулу; Бразилия) в «Депортиво» (Ла-Корунья; Испания).

Сумма сделки – 9 млн. £.

Давор Шукер / нападающий / Хорватия.

Из «Севильи» (Севилья; Испания) в «Реал» (Мадрид; Испания).

Сумма сделки – 8,25 млн. £.

Флавио Консейсао / полузащитник / Бразилия.

Из «Палмейрас» (Сан-Паулу; Бразилия) в «Депортиво» (Ла-Корунья; Испания).

Сумма сделки – 8,25 млн. £.

Стэн Коллимор / нападающий / Англия.

Из «Ливерпуля» (Ливерпуль; Англия) в «Астон Виллу» (Бирмингем; Англия).

Сумма сделки – 7,88 млн. £.

Финиди Джордж /полузащитник, нападающий / Нигерия.

Из «Аякса» (Амстердам; Голландия) в «Бетис» (Севилья; Испания).

Сумма сделки – 7,5 млн. £.

Фабрицио Раванелли / нападающий / Италия.

Из «Ювентуса» (Турин; Италия) в «Мидлсбро» (Мидлсбро; Англия).

Сумма сделки – 7,33 млн. £.

Венсан Кандела / защитник / Франция.

Из «Генгама» (Генгам; Франция) в «Рому» (Рим; Италия).

Сумма сделки – 7,2 млн. £.

ТОП-10 трансферов / Сезон 1990/1991

ТОП-10 трансферов / Сезон 1991/1992

ТОП-10 трансферов / Сезон 1992/1993

ТОП-10 трансферов / Сезон 1993/1994

ТОП-10 трансферов / Сезон 1994/1995

ТОП-10 трансферов / Сезон 1995/1996

Стоимость трансферов указана в пересчёте на британские фунты стерлингов на момент совершения сделки.

Данные о трансферах взяты со специализированного портала Transfermarkt.

Фото: www.gettyimages.com, www.pinterest.com, www.taringa.net

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