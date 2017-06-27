Главные звезды Бразилии, зажигавшие в Европе

Пока РФПЛ и европейские чемпионаты на каникулах, бразильская лига в разгаре. Блог Vanity Fair вспоминает тех, кто прославился в Европе, но заканчивать вернулся в Бразилию. Готовы к ностальгии по Зе Роберто, Луису Фабиано, Жо и остальным?

Жо

Возраст: 30

Где сделал имя: ЦСКА, «Манчестер Сити», «Эвертон»

Вернулся в Бразилию: 2017

Клуб сейчас: «Коринтианс»

Статистика в этом сезоне: 9 матчей, 5 голов + 2 ассиста

Жо начинал карьеру в «Коринтиансе», за который к моменту подписания контракта с ЦСКА успел отбегать 81 матч, а ведь за армейцев он забил в 18 лет. За два года полсотни матчей и 30 голов – неудивительно, что бразильца продали в «Манчестер Сити» за 18 млн. фунтов. Поторопились. Ни в стане «горожан», ни в арендах в «Эвертоне» и «Галатасарае» Жо своим не стал. Первое возвращение домой случилось еще в 2011. Отбегав дома пять сезонов, нестарый еще форвард съездил сперва в ОАЭ, затем в Китай и в 30 вернулся в родной «Коринтианс». Вовремя – «народная команда» на вершине таблицы и ни разу не проиграла за 9 туров, а сам Жо сходу стал один из лидеров.

Диего

Возраст: 32

Где сделал имя: «Вердер», «Вольфсбург»

Вернулся в Бразилию: 2016

Клуб сейчас: «Фламенго»

Статистика в этом сезоне: 6 матчей, 3 гола + 2 ассиста

Диего покупали в «Порту» на замену Деку, но в стане «драконов» бразилец не раскрылся. Зато совершенно волшебно заиграл в бременском ансамбле Томаса Шаафа. Все три года Диего забивал в Бундеслиге по 12-13 мячей, но «Вердер» скатился на десятое место, и бразильца продали в «Ювентус». Года в Италии хватило, чтобы понять: Диего для Серии А не создан. В «Вольфсбурге» дела снова пошли в гору, но «волки» тогда не блистали. Аренда в «Атлетико» и вояж в Турцию славы Диего не принесли, и он вернулся домой. Во «Фламенго» играет стабильно, хотя былой результативностью не отличается.

Зе Роберто

Возраст: 42

Где сделал имя: «Бавария»

Вернулся в Бразилию: 2012

Клуб сейчас: «Палмейрас»

Статистика в этом сезоне: 3 матча

Выход 43-летнего Дмитрия Лоськова был вопринят неоднозначно. Зато Зе Роберто, которому 43 стукнет в начале июля, в прошлом году стал чемпионом Бразилии с «Палмейрасом», отыграв большую часть матчей в полном объеме. А ведь когда 37-летнего бразильца списали из «Гамбурга» 6 лет назад, и он уехал Катар, казалось, что это конец. Все эти годы Зе Роберто отыграл за мощные «Гремио» и «Палмейрас», где картины не портил. В это трудно поверить, но 20 лет назад Зе Роберто выходил в основе мадридского «Реала». Винисиус Жуниор, взорвавший информационные ленты, еще даже зачат не был, а Зе Роберто все еще в игре.

Луис Фабиано

Возраст: 36

Где сделал имя: «Севилья»

Вернулся в Бразилию: 2017

Клуб сейчас: «Васко да Гама»

Статистика в этом сезоне: 8 матчей, 5 голов + 2 ассиста

В Середине нулевых дуэт Кануте – Луис Фабиано приводил в трепет соперников «Севильи», а Александр Кержаков так и не сумел вытеснить кого-нибудь из этой парочки. Попробуй тут, когда Фабиано отгружает 24 гола в 30 матчах Примеры. Последний сезон в Испании бразилец провел в 2011. Он перестал регулярно играть в основе и вернулся домой в «Сан-Паулу». Отыграв 5 сезонов, соблазнился китайскими деньгами и в 35 махнул в Первую лигу, где наколотил за «Тяньцзинь Цюаньцзянь» 22 гола в 28 матчах, вытащил этот клуб в Суперлигу и уступил место легионерам помоложе вроде Витселя, вернувшись в Бразилию.

Графите

Возраст: 38

Где сделал имя: «Вольфсбург»

Вернулся в Бразилию: 2015

Клуб сейчас: «Атлетико Паранаэнсе»

Статистика в этом сезоне: 7 матчей

Один из главных творцов первого и единственного чемпионства «Вольфсбурга» в 2009. Тогда на пару с Джеко Графите наколотили 54 мяча, разделив их почти поровну: 28 у бразильца, 26 – у боснийца. Вот только Графите в ту пору стукнуло 30. Еще пару лет он отбегал за «волков», забивая десяточку за год, а потом отправился за деньгами в ОАЭ и Катар. Четыре года заработков привели Графите во вторую лигу Бразилии, где он помог «Санта Крузу» подняться наверх и в 37 набрал 15 баллов по системе гол плюс пас, перебравшись в более статусный «Атлетико Паранаэнсе».

Фелипе Мело

Возраст: 33

Где сделал имя: «Фиорентина», «Ювентус», «Галатасарай»

Вернулся в Бразилию: 2017

Клуб сейчас: «Палмейрас»

Статистика в этом сезоне: 4 матча

Фелипе Мело начинал европейскую карьеру в Испании, где выступал за «Мальорку», «Расинг» и «Альмерию». Блеснув в последней, перебрался в Италию. В «Фиорентине» Питбуль продолжил набирать висты и наиграл на трансфер в «Ювентус» за 25 млн. евро. Однако в Турине у Мело не пошло вплоть до «Золотой урны» за бесполезность, да и клуб тогда хандрил. Аренда в «Галатасарай» устроила всех, а Фелипе провел шикарный сезон, наколотив 12 мячей. После полноценного трансфера в турецкий клуб выглядел уже не столь ярко. Летом 2015 вернулся в Серию А, где на второй сезон выпал из состава «Интера» и отправился домой в «Палмейрас».

Мишель Бастос

Возраст: 33

Где сделал имя: «Лилль», «Лион»

Вернулся в Бразилию: 2014

Клуб сейчас: «Палмейрас»

Статистика в этом сезоне: 5 матчей

Еще один игрок «Палмейраса» провел совершенно сумасшедший сезон в «Лилле» – играя на краю атаки, Бастос набрал 26 баллов по системе гол плюс пас и перебрался в стан французского гегемона середины нулевых «Лиона». Самым удачным в новом клубе был ервый год, а всего Мишель задержался там на 3,5. Переход за полгода до окончания контракта в «Шальке» стал ошибкой. После Гельзенкирхена транзитом через ОАЭ Бастос вернулся домой. За три сезона в «Сан-Паулу» вингер потихоньку сдавал, однако попал в состав чемпиона. Возможно, из-за перебора едущих с ярмарки игроков «Палмейрас» и хандрит в новом сезоне.

Майкон

Возраст: 35

Где сделал имя: «Интер»

Вернулся в Бразилию: 2017

Клуб сейчас: «Аваи»

Статистика в этом сезоне: 1 матч

Майкон был великолепен в «Интере» Жозе Моуринью. Тогда «черно-синие» сделали золотой дубль в Италии и победили в Лиге чемпионов, а Майкон считался едва ли не лучшим правым защитником в мире. Жозе очень хотел видеть бразильца в «Реале», но даже «сливочные» не потянули запросы «Интера» и самого защитника. Зато потянули шейхи из «Манчестер Сити». Однако в Англии Майкон проиграл конкуренцию Сабалете и через год оказался в «Роме». К концу контракта сдал и играл редко. В прошлом сезоне Майкон не играл нигде, но в мае в 35 вписался в «Аваи». Даже в команде, осевшей на дне чемпионата Бразилии, Майкон сыграл пока только один матч.

Брено

Возраст: 27

Где сделал имя: «Бавария»

Вернулся в Бразилию: 2015

Клуб сейчас: «Васко да Гама»

Статистика в этом сезоне: 9 матчей

В молодости Брено считался большим талантом. Воспитанник «Сан-Паулу» перебрался в «Баварию» в 19, но за четыре года в Мюнхене сыграл два десятка матчей, да и в аренде в «Нюрнберге» проявить себя не смог. Причины в алкоголе. Напившись до чертиков осенью 2011, Брено поджег собственный дом, где едва не сгорел заживо. Суд приговорил Брено к 3 годам и 9 месяцам лишения свободы за попытку мошенничества со страховкой за дом, который защитник снимал. Брено отсидел на год меньше и в январе 2015 вернулся в родной «Сан-Паулу». Так и не заиграв там, с нового сезона на правах аренды перебрался в «Васко да Гаму», где наконец взялся за ум и стабильно выходит в основе. Парню еще только 27, и для него не все потеряно.

Нене

Возраст: 35

Где сделал имя: «Мальорка», «Алавес», «Сельта», «Монако», «ПСЖ»

Вернулся в Бразилию: 2015

Клуб сейчас: «Васко да Гама»

Статистика в этом сезоне: 9 матчей, 2 гола + 3 ассиста

Нене не из тех, кто долго засиживается на одном месте. Успешно выступая в Испании за «Мальорку», «Алавес» и «Сельту», он еще ярче расцвел во Франции. Наколотив 14 мячей за «Монако», ушел на повышение в ПСЖ, где повторил трюк. На следующий сезон Нене, играя на позиции «десятки», забил 21 матч, добавив к ним 11 ассистов. Однако и это не помогло ему остаться в пачками скупавшем звезд парижском клубе. Нене отправили в «Аль-Гарафу». После трех сезонов в Катаре с бразильцем рискнул «Вест Хэм», но этот был уже не тот Нене. Проведя три месяца в Лондоне, хавбек вернулся в «Васко да Гаму», с которым успел вылететь из вышки и вернуться обратно.

Фред

Возраст: 33

Где сделал имя: «Лион»

Вернулся в Бразилию: 2009

Клуб сейчас: «Атлетико Минейро»

Статистика в этом сезоне: 7 матчей, 2 гола + 1 ассист

Лучшие годы в истории «Лиона», когда он на протяжении нескольких лет бессменно доминировал во Франции, прочно ассоциируются с Фредом. Бразилец трижды помог «ткачам» взять «золото», но когда те сошли с авансцены, затянув пояса из-за строительства стадиона, Фред вернулся домой. Семь лет форвард отбегал за «Флуминенсе», где был хорош настолько, что Сколари сделал его наконечником атак сборной. После 1:7 от Германии со сборной Фред завязал, а этим летом сменил клубную прописку. Теперь забивает за «Атлетико Минейро».

Фелипе Сантана

Возраст: 31

Где сделал имя: «Боруссия» Дортмунд

Вернулся в Бразилию: 2017

Клуб сейчас: «Атлетико Минейро»

Статистика в этом сезоне: 8 матчей, 1 гол + 1 ассист

Компанию Фреду составляет Фелипе Сантана, внезапно всплывший в вылетавшей «Кубани» весной 2016. К тому моменту карьера габаритного защитника покатилась под откос. После нескольких лет в Дортмунде ни в «Шальке», ни в «Олимпиакосе» своим Сантана не стал, а переход в Краснодар изначально выглядел авантюрой, после которой Фелипе понял, что топовый уровень уже не потянет. Дома Сантана подписал контракт с «Атлетико Минейро», где играет регулярно и прилично.

Помимо уехавших из «Спартака» Кариоки и Ромуло в Бразилии выступают еще Аподи, засветившийся на один круг в «Кубани», а сейчас помогающий возрождать «Шапекоэнсе», и экс-хавбек «Анжи» Жусилей, после Махачкалы зашибавший деньгу в ОАЭ и Китае. Еще можно вспомнить бомбардира «Бордо» середины нулевых Вендела.