Дважды в одну лигу переходят. Возвращение «Египетского Месси» в АПЛ.

На днях Юрген Клопп совершил серьезное приобретение на трансферном рынке в лице Салаха и побил тем самым трансферный рекорд «Ливерпуля». В своем блоге я предлагаю вспомнить о том, как развивалась карьера египтянина и оценить шансы Салаха в новой кома

На днях Юрген Клопп совершил серьезное приобретение на трансферном рынке в лице Салаха и побил тем самым трансферный рекорд «Ливерпуля». В своем блоге я предлагаю вспомнить о том, как развивалась карьера египтянина и оценить шансы Салаха в новой команде, но уже знакомой лиге.

25-летний египтянин стал первым серьезным усилением мерсисайдской команды этим летом (Соланке, хоть и перспективный малый, но пока еще только игрок с потенциалом) и одним из самых дорогостоящих трансферов этого лета – как в АПЛ, так и вообще во всем футбольном мире – пока дороже него обошелся только переход Бернардо Силвы из «Монако» в «Манчестер Сити».

Начинал свою карьеру Салах в египетском клубе «Мокавлун», откуда в 2012 году перебрался в стан швейцарского гранда, футбольного клуба «Базель». Забив в его составе 20 мячей за 79 игр во всех турнирах египтянин привлек интерес более именитых клубов и в январе 2014 года перебрался в «Челси». Причем, тренировавший тогда лондонцев Жозе Моуриньо выиграл борьбу за египтянина именно у «Ливерпуля». Однако, несмотря на громкое прозвище «Египетский Месси» Салах не сумел оправдать возложенные на него ожидания, а его игру в составе лондонской команды Романа Абрамовича никто толком и не вспомнит уже – несмотря даже на то, что он был одним из авторов голов в ворота «Арсенала», когда «Челси» выиграл 6:0.

Зато все поклонники футбола помнят то, как Салах выступал в итальянской Серии А и рос там, как игрок. В феврале 2015 года он перебрался в «Фиорентину», где провел половину сезона и в 26 играх сумел отличиться 9 раз. В итоге его игра в стане «фиалок» оставила приятное впечатление и помогла ему привлечь к себе интерес более именитых клубов, в результате чего он и оказался в «Роме», где окончательно вырос в игрока мирового уровня.

Главный козырь египтянина – его скорость. Мурат Якин, который тренировал Салаха в «Базеле» даже выразил мнение, что Салах может потягаться в скорости с Усейном Болтом. И глядя на то, как Салах быстро преодолевает пространство на поле с этим можно согласиться – или, во всяком случае, воздержаться от резких противоречий. Помимо скоростных данных Салах не обделен и техникой, и вдобавок имеет непреодолимое желание проявлять себя в игре. Египтянин работоспособен, да и в Италии успел улучшить свои оборонительные навыки. То есть, Салах выглядит очень неплохим дополнением к команде Клоппа, чья философия построена на высоком прессинге и быстрых атаках. И это именно тот футбол, что и нужен египтянину.

Уже сейчас можно фантазировать на тему того, насколько сильной и потенциально опасной для любого соперника может стать атака мерсисайдцев. Салах и Мане в состоянии составить невероятно грозный тандем на флангах и обладая поддержкой Коутиньо из глубины поля, такая атака должна наводить ужас на любого оппонента в Англии. Единственное, что вызывает вопрос – это физическая мощь игрока. Конечно, Салах вовсе не хлюпик, но ему определенно необходимо поработать над своей физической мощью, дабы не проигрывать единоборства и не провалиться, как тот же Ди Мария в «Юнайтед». Ведь порой можно видеть, как Салаха могут легко оттеснить от мяча – а потолкаться порой приходится даже если ты обладаешь высокой скоростью.

Однако, Салах уже имея опыт игры в Англии, наверняка, понимает всю серьезность вызова и принимал его осознавая на что идет. И если у него удастся в стане «Ливерпуля» применять все его сильные качества, как в той же «Роме», то этот трансфер может усилить «Ливерпуль» прилично и подарить им надежды на долгожданный титул. Но на повышение результативности и зрелищности, уж точно. А поклонникам мерсисайдской команды, возможно, придется еще сказать спасибо Моуриньо за то, что он в свое время обошел «Ливерпуль» в погоне за Салахом. Ведь именно не задавшаяся карьера на «Стемфорд Бридж» и поспособствовала переезду Салаха в Италию, где он закалился и раскрылся, как настоящая звезда.