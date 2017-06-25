Почему плакал Фёдор Смолов?

Нападающий «Краснодара» простился с мечтой о трансфере в европейский клуб

Многие из российских любителей футбола только в этом году обратили своё внимание на такой турнир как Кубок Конфедераций. Раньше Россия в нём никогда не принимала участия, а большие мировые команды не придавали ему большого значения.



Для нашей страны Кубок Конфедераций служит проверкой перед ЧМ-2018: готовы ли стадионы, каков уровень безопасности, как мы будем принимать гостей из разных стран мира. Но не стоит забывать, что Кубок Конфедераций как международный турнир может стать отличной рекламой для отдельных футболистов.

Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов уже давно заявляет о желании поиграть в Европе, но конкретных предложений так и не было. И не будет.



Кубок Конфедераций должен был стать отправной точкой в карьере Смолова. Я уверен, что Фёдор хотел обратить на себя внимание и заинтересовать европейские клубы. Только его выступление за сборную вряд ли можно назвать удачным.



Смолов провёл на Кубке Конфедераций все три матча группового этапа и статистика оставляет желать лучшего. В первом матче против Новой Зеландии Смолову удалось отличиться, что считается главным для нападающего. Дальше всё пошло по наклонной.



В матче против Португалии Смолов принимал участие в атаке реже, чем вратарь команды Игорь Акинфеев. Всего 11 процентов выигранных верховых единоборств и 0 ударов в створ ворот. И вообще казалось, что Смолов явно не вписался в игру.



В заключительном матче группового этапа, после которого Смолов плакал на поле, он выиграл всего 1 единоборство из 8. Его эффективность в атакующих действиях также была очень низка и никаких результативных действий он не сделал.





Какую европейскую команду может заинтересовать такой форвард? Забитые мячи в чемпионате России вряд ли весомый аргумент для серьёзных клубов, а в «середнячки» Смолова не тянет. Ему уже далеко не 20 лет и переходить в условный «Нант» с ощутимым понижением зарплаты, где придётся бороться за место в основе – перспектива так себе.



Думаю, что трансфер Смолова этим летом куда-либо ждать не стоит. И следующим летом вряд ли.

Данные по статистике: InStat

Фото: Чемпионат