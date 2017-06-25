Понять нельзя простить. Что делать с Акинфеевым

Блог Vanity Fair, вооружившись перлами болельщиков и мемами, размышляет о вчерашнем фэйле Акинфеева и будущем Игоря в сборной.

Для начала – свежая реакция на очередной ляп голкипера национальной команды в комментариях болельщиков с крупных порталов о футболе.





Однако не все были столь категоричны. Кто-то говорил о нефарте, кто-то искал логику в действиях голкипера.

Добавлю, что к риску сыграть головой наверняка примешивалась память о двух травмах крестообразных связок после единоборств, но в итоге в стык Игорь все равно пошел. Очень много было высказано и слов поддержки. Просто все счастливые семьи счастливы одинаково, каждая несчастливая – не счастлива по своему. Потому и разнообразие стеба над Игорем куда обильнее.

А теперь по существу. Ничего страшного не произошло. Да, была грубый ляп с Кореей, а теперь вот здесь. Между ними – достойно проведенное Евро-2016, где Акинфеев оказался едва ли не единственным, за кого не стыдно. Это даже хорошо, что Игорь ошибается столь эпично. Лучше раз в два-три года откровенно привезти, чем косячить по мелочи каждый месяц. Основная причина – размер выборки. События вроде вчерашнего кунг-фу Акинфеева маловероятны. С человеком, сыгравшим десяток матчей, они не случатся почти точно. За сотню могут и выстрелить. Акинфеев начудил дважды, и пока это еще совпадение.

С точки зрения опыта и психологической устойчивости Игорь абсолютно вне конкуренции. Но за ближайший год ситуация может поменяться. Должен подлечиться не игравший весной Джанаев. Заматереют и подтвердят/опровергнут уровень Лунев с Митрюшкиным. Можно много критиковать Черчесова, но точно не за способность принимать смелые кадровые решения вроде вызова в сборную Панченко из ФНЛ. Если никто из них не блеснет, значит Акинфеев выйдет и нормально отыграет. Статистически вероятность таких странных голов не стала выше.

А людей, осуждающих реакцию Акинфеева, вообще понять сложно. Формулировка вопроса «Но вы же знаете, что вас опять сейчас будут полоскать?» в общем-то и предполагает ответ в духе «Ну а что же мне теперь, повеситься пойти? Полоскайте пожалуйста.» Где здесь они увидели хамство или самолюбование, сказать сложно. Возможно, я чего-то недопонимаю, но в большинстве случаев резкие ответы футболистов и тренеров обусловлены в лучшем случае риторичностью, в худшем – идиотизмом вопросов. Нашим журналистам лучше бы подумать о собственном профессионализме.