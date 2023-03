Увольнение Уткина и конец всего

[Занавес]

Знаю, что все 7 миллионов тайных читателей этого блога искренне не любят не только меня, но и кадровую политику «Матч-ТВ», и хотя бы это знание греет душу.

Есть вещи, которые неприемлемы метафизически. Если даже Георгий Черданцев выступил со словами поддержки Василия Уткина – значит, что-то случилось. Вот давайте и поговорим о случившемся, потому что написать книгу воспоминаний о В. В. У. мы ещё успеем, а профессия умирает.

Буквально за один день все комментаторы, которые по возрасту способны быть учениками Уткина, успели назвать себя таковыми. Получился просто чистокровный Дэвид Боуи в гоголевской, вдобавок, шинели – хорошо бы теперь повысить количество просмотров уткинских текстов на те же 4000% процентов, что у Дэвида в первую неделю после кончины, благо Василий ещё с нами и, глядишь, напишет ещё много всякого...

Но истинный трагизм заключается в том, что у Уткина нет учеников. Оставляя за скобками тех, кто научился у него утилитарным вещам – телевизионной кухне, монтажу, как включать микрофон... Уткин как творческая личность оказался не заразен – по крайней мере, у нас нет доказательств обратного, потому что как-то не вспоминается действующих комментаторов, одновременно (жирный шрифт) работающих харизмой, нестандартным мышлением и эрудицией.

Да, формально близок к этому Денис Казанский, Роман Трушечкин, ещё пара человек, но тут загвоздка: Уткин-то даже этими тремя пунктами совершенно не исчерпывается и скачет вперед, одновременно в классику и в шоу-бизнес, пока «просто комментаторы» оттачивают локальное мастерство. При всем уважении – локальное.

И вот что нужно подразумевать под метафизической стороной увольнения. Есть одна цитата из совершенно рядовой старой заметки Уткина, посвященной окончанию карьеры прославленного судьи Егорова: «На молодежь сделана ставка; у этой ставки есть одна серьезная издержка, опасность – это сейчас они мотивированы самим фактом молодости, а ещё совсем немного – и они могут стать самоуверенным лобби. Егоров мог оставаться лучшим и сейчас и в этом смысле способствовал бы профессиональности подхода к арбитражу всех».

Сказано, естественно, про судейский корпус, но чуть выше по тексту Василий пророчески сравнивает судейскую профессию с комментаторской.

И он тоже «мог оставаться лучшим и сейчас», просто «сейчас» – всегда жестокая категория в журналистике и любом другом искусстве. Штука-то в том, что наша журналистика научилась не нуждаться в интеллектуальной и эмоциональной составляющей, а потому увольнение Уткина – жест стопроцентно символичный. Последователей нет – есть только старшие коллеги Юрий Розанов, Александр Шмурнов и пара мальцов, носящих ген внутри себя – слишком глубоко, чтобы сопротивляться индустрии, которая их кормит и в которой теперь достаточно уметь только читать новости и переписывать википедию (при всем почтении, без сарказма, к этим видам деятельности).

О том, что перевелись люди, способные нанять уткинообразную личность на работу, я уже не упоминаю, mon ami.

Однако культура никогда не остается в одном положении, даже если это дно и на нем удобно лежать. И много веков спустя (лет через десять), как раз когда я буду получать свой первый миллиард за написание биографии Уткина для «ЖЗЛ», журналисты могут спросить себя: сколько можно читать с суфлера? А носителей старой интеллектуальности – последних людей, которых аудитория могла запомнить по фамилиям, потому что они умели больше, чем лыбиться в камеру – будет уже не сыскать. Розанов не вечен, Уткин забыт и не завещал свои способности, Шмурнов уехал на пенсию во Францию...

Есть только один человек, способный заразить своей речью и образом мышления, не вписывающимся в амебную журналистику 2010-х, не только себя, но и парочку окружающих - но, к сожалению, его имя Отар Кушанашвили и у него есть репутация пустозвона и придурка (что гораздо лучше, чем репутация безликого ничто, но кому сейчас это объяснишь).

Проблема Уткина, конечно же, в том, что импульсивностью нельзя заменить пассионарность, а, значит, журналистика будет с гораздо большей охотой продавать пиплу то, что не требует чтения умных книжек и прочих разновидностей напряга мозга. Естественно, уже без Василия и ему подобных.

Тот факт, что в мире существует не только пипл, но и люди, индустрией пока не рассматривается.

Ну и последняя тема, не заслуживающая более одного абзаца – тема скандальности Уткина. Частично ответ уже был дан выше: вы можете быть не готовы иметь дело с противной вам личностью, но СМИ, которое не опирается на личностей, противно вдвойне. Потому от лица Василия Вячеславовича можно было бы процитировать блистательных The Libertines:

It's been a long war,

Now we're tired and dirty

Still not dirty enough for you.

В телевизоре работает множество золотых мальчиков и девочек, которые учили ин. яз. вместо русской литературы – можете попросить их помочь с переводом.