Вите надо выйти. Почему мы обязательно должны дождаться Файзулина

Разговоры о возвращении Аршавина в «Зенит» и даже в сборную не утихают. Разговоры о возвращении Файзулина на поле – тоже. Блог Vanity Fair объясняет, почему Манчини, Черчесову и всем нам Файзулин нужнее, чем хавбек «Кайрата».

Многие наверняка помнят этот кадр. Март-2013. После неудачи на Евро-2012 Капелло строит новую сборную России без Аршавина и его ожиданий. И эта команда выдает красивую ничью с хозяйкой близящегося ЧМ-2014. Эстетскую комбинацию венчает точный удар Файзулина.

Спекуляции на тему Аршавина и сборной давно пора заканчивать. Потому что Андрею 36, а в 2018 будет 37. Потому что уровень чемпионата Казахстана оставляет желать много лучшего. Это 27-я лига Европы – где-то между Кипром и Норвегией, на две строчки выше Лихтенштейна. Потому что уже на Евро-2012 Шава не всегда добегал там, где надо добегать, а сейчас его функционально не всегда хватает даже в Казахстане. И главное – в недавнем интервью сам Аршавин на 99,9% исключил свое появление на поле перед российским зрителем в официальных матчах.

Виктор Файзулин последний раз выходил на поле 20 сентября 2015 в матче против «Амкара». С тех пор хавбек находится в лазарете, а сроки его возвращения в строй постоянно отодвигаются. Как раз в 2015 контракт Файзулина с «Зенитом» был продлен. По этому соглашению футболист, сыгравший с тех пор лишь несколько неполных матчей, зарабатывает более 2 млн. евро в год. Что заставляет питерцев держать на балансе столь дорого обходящийся балласт? Исключительно вера в то, что Фаза все-таки вернется. Виктору 31, а срок соглашения истекает в 2018. Почему же его так ждут?

После удачного сезона в нальчикском «Спартаке» хавбека забрал в Питер Дик Адвокат, впечатленный плеймекерскими способностями молодого россиянина. Файзулин и сам видел себя в центре полузащиты человеком, дирижирующим игрой команды. Отмирающее амплуа «десятки» ему не досталось, но ключевым исполнителем середины поля той команды, бравшей Кубок УЕФА, Виктор стал. В тени Витселя при крене на правый край Халка Файзулин в свой последний полноценный сезон в «Зените» больше подыгрывал. В сборной от него ждали большего.

Фабио Капелло принято критиковать, но по большому счету итальянец все делал правильно. Возрастная сборная все равно провалилась на Евро-2016 с таким треском, что лучше ей и вовсе туда было не попадать. Зато все те Полозы, Головины и Миранчуки (не говоря уж о Смолове) за вызов которых над Капелло подшучивали, теперь опора и надежда нации. Другим критикуемым решением итальянского тренера была ставка на Файзулина.

На ЧМ-2014 Дзагоев, отсутствие которого видится евда ли не главной проблемой нынешней сборной, проиграл конкуренцию Файзулину за позицию «восьмерки». Армеец выскакивал на край атаки на замену, а Фаза отыграл от звонка до звонка все матчи. И стал настоящим мотором команды, ее лидером по большинству показателей. Игра строилась через Виктора. Чаще пасовал только Игнашевич, столько же – Березуцкий, все остальные не подошли и близко. Лучший по числу обводок, ключевым передачам – Файзулин был реально остр.

Никто из игроков, пробовавшихся в центре полузащиты и под нападающим на Евро-2016 и ЧМ-2014, не показал и близко таких результатов. Понятно, что выборка всего по трем матчам вряд ли репрезентативна, однако на основании выступлений Файзулина за «Зенит» можно составить представление о стиле его игры – способность обострить игру тонкой передачей вкупе с высокой культурой паса, позволяющей играть с минимумом брака. Дриблинг и поставленный удар с обеих ног сочетаются с желанием и умением работать на оборону – Файзулин очень цепок в отборе. Это не быстрый, но очень подвижный и умный полузащитник.

В общем-то, именно такого игрока очень не хватает «Зениту», особенно после ухода Витселя. Юсупов похож по функционалу и тоже прилично пасует, но он объективно слабее. Не случайно именно Артур выглядит главным кандидатом на выход. Другое дело, сумеет ли Файзулин вернуться в игру и выйти на прежний уровень.

Серьезные проблемы с коленом начались у Виктора в середине сезона 2014/2015. С тех пор хавбек толком не играет. Уже почти два года в прессе звучат противоречивые сообщение про артроз, хрящи, крестообразные связки и вообще хронический характер повреждения. Несколько раз казалось, что Файзулин вот-вот вернется, но ему вновь и вновь приходилось ложиться под нож. В интернете Виктор давно стал героем мемов, его считают как минимум пропавшим без вести. Но все это время Файзулина режут, а потом он набирает форму в тренажерном зале. На первый сбор «Зенита» хавбек снова не поехал, хотя оптимизма не теряет и обещает вернуться к домашнему мундиалю.

В эти два года я не раз думал, что мне оставалось несколько недель до возвращения в строй. Но потом начинаю тренироваться с полной силой и понимаю, что еще далек от этого момента. Тренируешься-тренируешься, вроде все хорошо, но как только даешь чуть большую нагрузку на колено, оно начинает опухать. Оперировавший меня недавно доктор сказал, что я на 95 процентов вернусь в большой футбол. Еще на чемпионате мира меня увидите, даже не сомневаюсь в этом! Вы же ждете? Значит, я сыграю! Виктор Файзулин

Упорству и силе духа полузащитника «Зенита» можно позавидовать. С каждой следующей неудачной попыткой все сильнее хочется верить, что у него получится. Если перенесший пять операций Фаза все же вернется к началу сезона – это будет почти голливудский сюжет истории преодоления себя и обстоятельств. Новый тренер и новое руководство обеспечивают возможность начать все с чистого листа. Один сезон на прежнем уровне, и Файзулин, которому в 2018 будет только 32, вполне может сдержать слово.