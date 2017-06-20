Акинфеев, Это'о, Пеле и другие звёздные дебютанты в истории своих сборных

Блог «Ф@Н@Т ФУТБОЛ@» представляет самых молодых звёздных дебютантов в истории своих сборных.

Игорь Акинфеев (Россия)

Дебют: 18 лет 20 дней

Соперник: сборная Норвегии

В сборной Акинфеев дебютировал в апреле 2004 года в товарищеском матче против Норвегии, конечно, дебют Игоря оказался омрачён результатом (поражение со счётом 3:2), но уверенная игра молодого вратаря не осталась незамеченной. Впоследствии, Акинфеев стал номером один в сборной, проведя с момента дебюта 99 поединков, сейчас Игорь является одним из лидером сборной и главным старожилом команды, поэтому не удивительно, что капитанская повязка на Кубке конфедераций досталась, именно ему. Матч против Португалии станет юбилейным для Игоря и будем надеяться, что Акинфеев сыграет сверхнадёжно.

Дэвид Алаба (Австрия)

Дебют: 17 лет 112 дней

Соперник: сборная Франции

Молодой талант мюнхенской «Баварии» после дебюта в составе немецкого гранда, привлёк внимание сборной Австрии. Конечно, Дэвид играл за юношеские команды австрийцев, но Алаба вполне мог играть за сборную Нигерии или Филиппин (Алаба по происхождению афроазиат), но в конечном итоге универсал «Баварии» выбрал сборную Австрии, в составе которой стал настоящим лидером. Дебютировав в составе сборной Австрии в 2009 году, Алаба на данный момент успел отыграть за сборную 59 матчей и забил 12 голов.

Тео Уолкотт (Англия)

Дебют: 17 лет 75 дней

Соперник: сборная Венгрии

Арсен Венгер лишь вначале 2006 года подписал Тео Уолкотта из «Саутгемптона», а уже летом англичанин отправился на Чемпионат Мира в Германию. И хотя в сборной Уолкотт дебютировал лишь перед ЧМ в товарищеском матче, а в «Арсенале» сидел на лавке, Тео всё-равно внесли в окончательную заявку англичан. Конечно, весь Мундиаль Уолкотт просидел на скамейки запасных, ну а после провала англичан на ЧМ, Тео приобрёл лишь пресловутый «опыт». Англичанин дебютировал в сборной более 10 лет назад, но за «Трёх Львов» провёл лишь 46 матчей, похоже ранний дебют и травмы не пошли на пользу Уолкотту.

Нури Шахин (Турция)

Дебют: 17 лет 33 дня

Соперник: сборная Германии

Шахин родился в Германии, но не последовал примеру Месута Озила, ведь Нури решил выступать за историческую родину – сборную Турции. Воспитанник «Боруссии Д» был одним из главных талантов своего поколения, поэтому столь ранний вызов в главную сборную страны не стал неожиданностью. Первый матч за сборную Турции Нури провёл в далёком 2005 году, но за это время сыграл лишь 49 матчей. Безусловно, травматичность Шахина и его неудачные трансферы в мадридский «Реал» и «Ливерпуль», также отобразилось на малом количестве матчей в составе сборной Турции.

Ален Халилович (Хорватия)

Дебют: 16 лет 359 дней

Соперник: сборная Португалии

Удивительно, но Халилович стал самым юным дебютантам сборной Хорватии, хотя за »шашачных» выступают такие звёзды мирового футбола как: Модрич, Манджукич, Ракитич и другие. Ален дебютировал в сборной, когда играл за »Динамо Загреб», далее был переход во вторую команду «Барселоны» и удачная аренда в хихонский «Спортинг». Безусловно, после удачной аренды каталонцы решили заработать на хорватском таланте, но переход в «Гамбург» оказался провальным для Халиловича. Ведь в Германии Ален отыграл лишь 6 матчей в Бундеслиги и от былого «удачного карьерного старта» и след простыл. Ален дебютировал в сборной в 2013 году, но за хорватов сыграл лишь 8 матчей, похоже стремительный прогресс игрока остановился, сейчас Халиловичу сложно вернуться на былой уровень.

Гарет Бэйл (Уэльс)

Дебют: 16 лет 315 дней

Соперник: сборная Тринидад и Тобаго

Воспитанник легендарной академии «Саутгемптона» начинал свою карьеру на позиции левого защитника, именно в этом амплуа Гарет дебютировал в сборной. Далее Бэйл перешёл в стан »шпор», но после ряда провальных матчей в составе «Тоттенхэма», Гарет переместился на скамейку запасных. Тренер «Тоттенхэма» Гарри Реднапп решился на эксперимент, поэтому перевёл валлийца в полузащиту, именно после этого шага Гарет раскрылся в футболе по-настоящему и стал суперзвездой мирового масштаба. На Евро 2016 Бэйл показал всему Миру, что может в одиночку тянуть сборную Уэльса, конечно, столь успешное выступление валлийцев было обусловлено формой Гарета на данный момент он сыграл за сборную 65 матчей и забил 26 голов.

Пеле (Бразилия)

Дебют: 16 лет 259 дней

Соперник: сборная Аргентины

Легендарный бразильский футболист остаётся самым юным дебютантом своей сборной, хотя в составе Селесао всегда хватало молодых талантов. Пеле дебютировал во взрослом футболе в сентябре 1956 года и в первом же матче против «Коринтианса» Пеле отметился забитым голом за «Сантос». В составе сборной Бразилии Пеле сыграл 98 поединков и забил 77 голов за 14 лет, главными достижениями Пеле в составе Селесао стали: три победы на Чемпионатах Мира в Швеции (1958), Чили (1962) и Мексике (1970). Похоже достижения Пеле в сборной Бразилии, в ближайшее время, будет сложно превзойти.

Самюэль Это'о (Камерун)

Дебют: 15 лет 364 дня

Соперник: сборная Коста-Рики

Самюэль дебютировал в сборной в далёком 1996 году, а в 2014 году он решил закончить карьеру в сборной за это время: Это'о сыграл 118 матчей и забил 56 голов. Камерунец на клубном уровне выиграл практически все трофеи, а в составе сборной Самюэлю покорились два Кубка африканских наций (2000 г., 2002 г.). Сейчас экс-игрок «Анжи» играет в Турции за «Антальяспор», где демонстрирует отличную результативность, похоже столь опытный и результативный форвард помог бы Камеруну на нынешнем Кубке конфедераций.

Мартин Эдегор (Норвегия)

Дебют: 15 лет 253 дня

Соперник: сборная ОАЭ

Эдегор самый юный дебютант не только своей сборной Норвегии, но любой другой европейской сборной. Мартин начал свою профессиональную карьеру в норвежском «Стрёмсгодсете» в 15-летнем возрасте. В своём первом сезоне в чемпионате Норвегии Эдегору удалось сыграть 23 матча, огромная цифра для столь юного футболиста. Конечно, тренер национальной сборной не мог проигнорировать такой талант, так 27 августа 2014 года Мартин дебютировал в сборной Норвегии. После удачного сезона за юным вундеркиндом началась настоящая «охота», десятки топ-клубов Европы хотели видеть Эдегора в своём составе, но борьбу выиграл мадридский «Реал». Безусловно, в Мадриде Мартин играл лишь за вторую команду, поэтому его прогресс остановился. В новом сезоне Эдегор попробует добиться успеха уже в чемпионате Голландии, поэтому отметка в 9 матчей за сборную Норвегии должна сдвинуться с места.

Стивен Аппиа (Гана)

Дебют: 14 лет 323 дня

Соперник: сборная Сьерра-Леоне

Аппиа дебютировал за сборную Ганы в 1996 году, в составе сборной он сыграл 67 матчей и забил 17 голов, а закончил Стивен международную карьеру после Чемпионата Мира в ЮАР в 2010 году. Аппиа большую часть карьеру отыграл в Италии («Парма», «Ювентус» и др.), где сумел выиграть Кубок и Суперкубок Италии, также был вояж в Турцию в «Фенербахче», с которым Стивен побеждал в чемпионате. Закончил карьеру игрока Аппиа в 2012 году в составе сербской »Войводины» в 32-летнем возрасте. Возможно, Аппиа немного скорректировал свой возраст, ведь в Африке такая практика присутствует, слишком уж он рано начал карьеру игрока и закончил.

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