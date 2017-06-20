Новая эра в футболе. Что нужно знать о видеоповторах?

Факты и размышления о новых технологиях в футболе.

Пока на Кубке Конфедераций небольшая пауза между первым и вторым туром, можно немного поговорить о новых технологиях в большом футболе. Про видеоповторы в этом виде спорта говорили уже давно и мнения на сей счет разные – одни за этот шаг, другие против. Однако, сейчас видеоповторы – это не теория, а реальность. Вплоть до следующего года данную систему должны тестировать прежде, чем принять окончательное решение, и Кубок Конфедераций стал одним из турниров, на котором было принято решение о данном тесте.

Позади уже четыре встречи на турнире и в трех их них применялась данная технология. Данного вмешательства избежала лишь встреча сборных России и Новой Зеландии – хотя в той игре вполне можно было воспользоваться видеоповтором для того, чтобы определить необходимость назначения пенальти в ворота Новой Зеландии. В других же парах за счет видеоповторов были отменены голы Пепе за Португалию и Варгаса за Чили, которые были забиты из положения вне игры. Также с помощью данной системы определяли правильность еще нескольких голов на турнире.

Таким образом видеоповторы становятся одной из главных новостей турнира, где-то даже добавляю ему некого драматизма. Но вместе с ним у рядового зрителя хватает и вопросов на тему того, как же работают эти видеповторы.

В чем смысл видеоповторов?

Основной смысл видеоповторов в том, чтобы решать какие-то спорные моменты игры. Например, засчитывать ли гол, где есть подозрения на офсайд или фол в атаке, стоит ли назначить пенальти, нужно ли удостоить игрока красной карточки и для верного определения нарушителя правил (вспомните ситуацию матча «Челси» – «Арсенал» в 2014 году, когда Марринер вместо Чемберлейна выгнал с поля Гиббса – перепутав, кто из них сыграл рукой; и таких примеров не один).

Как работают видеоповторы?

Решение о просмотре видеоповтора не может принимать команда. Его принимает либо сам арбитр матча, если имеет место быть спорный эпизод, или же рефери получает сигнал от видеоассистента, что имеется момент, который был упущен.

Остановить игру рефери матча может только когда у команд нет хорошей возможности для атаки. После этого он должен показать всем знак в виде квадрата (наверняка уже обратили внимание на играх Кубка Конфедераций, как это делается), дабы все поняли, отчего в матче пауза.

Решение о том, в чью пользу трактовать эпизод принимают видеоассистенты. Однако, при необходимости или личном желании, сам арбитр матча в праве попросить повтор для себя, который ему могут показать у бровки.

Повторы отматывать арбитрам разрешено только на момент начала последней атаки.

А вот время анализа видеоповтора не ограничено.

А видеосудьи кто?

На момент тестирования данной системы, на роль видеоассистентом приглашаются только действующие или бывшие арбитры. Они проходят дополнительное обучение. Отдельных специалистов по видеоповторам пока не существует.

Видеоассистенты получают одновременно видео со всех ракурсов, которые доступны режиссеру трансляции, и это обеспечивает разнообразие ракурсов.

Плюсы и минусы видеоповторов

Изначально многие противники внедрения такого сегмента, как видеоповторы, в футбол, говорили о том, что данная технология может растягивать игры и сбивать темп матчу. Тем более, что поначалу были разговоры о том, что у главных тренеров будет по несколько попыток попросить видеоповтор, а также сам арбитр сумеет прибегнуть к этому при необходимости.

Времени, как оказалось, отнимает это не так много. Подольше, чем фиксация гола, но все же не особо много, чтобы на это сетовать. При этом видеоповторы и впрямь помогают в спорных ситуациях и в плане справедливости итогов игры это только в плюс.

Но при этом видеоповторы напрочь убивают эмоции в футболе. Пока еще футболисты сразу же после гола радуются, но развитие этих технологий может привести к тому, что игроки после гола будут прежде смотреть на арбитра в страхе, что тот сейчас запросит видеоассистента и решение о голе растянется.

Ну и преждевременная радость тоже несколько докучает. Можно вспомнить гол Пепе, после которого вся Португалия праздновала и отмечала на поле этот мяч, а после радостей обернулись, а арбитр матча ждет решения от своих помощников, которые смотрят повтор. Так что данная технология вполне может лишить футбол своих эмоций, которые являются частью этой игры.

Также видеоповторы могут стать потенциальным рекламным местом в эфире. Пока идет тестирование данной системы, зрителю показывают на экране арбитра и комнату видеоассистентов, а в дальнейшем это вполне может стать рекламным временем, на котором будут зарабатывать миллионы телеканалы.

Когда видеоповторы введут официально?

Пока идет тестирование данной технологии, но окончательное решение должны принять не позднее 2019 года. В сезоне 2017-2018 итальянская Серия А планирует пользоваться данным ноу-хау, а через сезон англичане. В первенстве же России, где минувший сезон на финише дарил нам судейские скандалы один за другим, пока данная технология не планируется. Виталий Мутко считает, что это дорого.