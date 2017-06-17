Куда следует перейти Роналду и что это будет значить для всей Испании?

Шумиха вокруг потенциального ухода Криштиано Роналду из мадридского «Реала» продолжается и пока эта тема также горяча, как свежие пирожки из печки, самое время поговорить о том, что повлечет за собой уход Роналду из Испании.

Шумиха вокруг потенциального ухода Криштиано Роналду из мадридского «Реала» продолжается и пока эта тема также горяча, как свежие пирожки из печки, самое время поговорить о том, что повлечет за собой уход Роналду из Испании.

Но прежде давайте вспомним о причинах, которые заставляют плодиться новости о возможно уходе Роналду из «Реала» – мало ли кто-то так увлекся Кубком Конфедераций, что не обращает внимание на иные новости.

Так вот, Роналду получил обвинение в уклонении от уплаты налогов с 2011 по 2014 года в размере 11.7 миллионов евро. Роналду само собой с этим не согласен и не получив должной поддержки от клуба решил, что более ему не интересна Примера и сам «Реал», и намерен покинуть страну. Во всяком случае так утверждают СМИ эти дни. Пока не ясно, насколько это правдоподобно, но давайте предположим, что Роналду и впрямь намерен сменить клубную прописку – куда ему пойти и как это отразиться на Испании и ее чемпионате?

Полным крахом...

Двух мнений тут быть не может – смена клуба в исполнении Роналду станет настоящим крахом испанской Примеры. Все прекрасно понимают, что первенство Испании интересно огромному количеству люде в первую очередь из-за Роналду и Месси, а также их соперничества. Посему испанский власти очень заволновались, когда в Англии появился новый телевизионный контракт, который позволил разбогатеть тамошним клубам еще больше. В Примере очень переживали, что финансовая мощь англичан сумеет переманить Месси и Роналду, или хотя бы одного из них на Туманный Альбион, и это означало бы весомую потерю рейтингов и интереса публики к Примере.

И вот, если Роналду сейчас покинет «Реал», то это серьезно отразится на медийности и самого чемпионата и мадридского клуба тоже. Ведь Роналду пока не собирается уезжать в МЛС и намерен продолжать карьеру в Европе, а значит вслед за его уходом Испания потеряет немало интереса зрителей по всему миру, и часть аудитории отправится вслед за Роналду в другой чемпионат.

Потеряет и «Реал» – не только в интересе к себе у тех лиц, кто наблюдает за командой только из-за фигуры португальца, но и в силе. Конечно, расставание с Роналду, наверняка, откроет двери перед Азаром и в общем-то «Реал» отчасти сумеет восполнить потери в плане мощности своей атаки. Но вот в плане пиара для команды, Азар не сумеет повторить достижений Роналду. Просто Азар, несмотря на весь свой талант, не так раскручен, как Роналду.

Таким образом уход Роналду из Испании отразиться в негативную сторону на самой Примере и на «Реале».

ПСЖ или Манчестер Юнайтед?

Очевидно, что в Китай Роналду не поедет, ибо делать ему там нечего. Деньгами его ныне не сманишь туда, а вот внимание к своей персоне он потеряет. Ведь первенство Китая пока мало кому интересно за пределами самой страны и отъезд туда игроков именитых, скорее, вызывает негатив у европейских болельщиков. Да и такие трансферы просто заставляют даже начинать забывать о некоторых футболистах – ведь они перестают быть на слуху. А для МЛС Роналду выглядит еще слишком молодым. В Италии его трансфер могут потянуть только миланские клубы за счет вливаний китайских денег – но Роналду очевидно не пойдут в команды, которые ныне в перестройке и без Лиги Чемпионов. Посему остаются парижане и Англия – но в Англии всего один вариант и это «Манчестер Юнайтед» – Роналду просто не позволит себе перейти в иную команду, да и его самого тянет к манкунианцам, где он стал звездой.

Переход Роналду в «ПСЖ», само собой, должен гарантировать парижанам немедленное возвращение чемпионского титула и сделает Лигу 1, как бренд, куда более узнаваемым – как и сам «ПСЖ». Однако, парижане пока не выглядят командой, готовой к борьбе на равных в Лиге Чемпионов. У них неплохой состав, но игроки там не оседают, а готовы к уходу. Так что «ПСЖ», может, и не самый верный выбор для Роналду.

В отличии от «Манчестер Юнайтед», где он вырос в настоящую звезду, где ему все знакомо, а его любят. Именно там сейчас руководит Моуриньо, с котором Роналду отлично знаком, и именно там сейчас постепенно собирают звезд разной мировой величины. Криштино Роналду прекрасно знаком с реалиями английского футбола и ему не придется адаптироваться. Ну и сами англичане от подобного трансфера только выиграют – что в плане усиления, что в плане рекламы.

Единственный вопрос заключается только в том, готов ли на самом деле Роналду покинуть «Реал»?