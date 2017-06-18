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    Каким должен быть финал Кубка конфедераций-2017

    18 июня 2017
    Кубок конфедераций стартовал. Рассуждаем на тему возможных раскладов в турнире, где сборной России придется нелегко.

    Кубок конфедераций – это не чемпионат мира, но результата на нем все равно хотят добиться большинство участников. Это скоротечный турнир, где есть своя красота. На этот раз принимает его Россия. Здесь собрались такие команды, как Германия, Португалия, Чили, Мексика, Россия, Камерун, Австралия и Новая Зеландия. Сложно поверить в то, что Австралия, Новая Зеландия, Камерун или Россия сумеют добраться до финала. Матч сборных России и Новой Зеландии оставил противоречивые впечатления. Коллектив Черчесова выиграл встречу, но не показал игры, достойной попадания в решающую стадию.

    Многие на турнире ждут в финале противостояние сборных Португалии и Чили – чемпионов Европы и Америки. Кажется, все желающие такого финала заблуждаются и будут обречены на то, чтобы смотреть весьма унылое зрелище в виде тактического противостояния. Ведь в финале уже оба соперника захотят победить, а значит прибегнут к своим умениям обороняться. Не спасет ситуацию даже наличие в составе португальцев Криштиану Роналду. Мыслями Криштиану находится в поисках решения по налоговому скандалу и начинает искать новую команду.

    Португалия неплохо умеет играть от обороны и на финал они, определенно, постараются выстроить именно такую игру. Собственно, как и Чили. Эта сборная предстает в разных формах – как неистово атакует, так и запираться на все замки. Тактическая гибкость осталась у чилийцев еще от Сампаоли. И в такого рода матчах Чили ставит на свое умение игру «сушить». Так что зрители от этого проиграют, ведь всем хочется зрелища. Поэтому в финале стоит ждать противостояния Мексика – Чили или Мексика – Германия. Все только ради красоты.

    Обе эти пары гарантируют зрителю впечатления и эмоции от своего противостояния. Мексика – яркая сборная, которая привезла сюда сильнейший состав. Атака у команды яркая, быстрая и техничная. Если они встретятся с Чили в финале, то всех любителей футбола ждет коктейль из яркого бескомпромиссного футбола и эмоций горячих игроков Латинской Америки. В таком матче Чили уже не будет закрываться на все замки, так как будет прекрасно понимать, что мексиканцы не так сильны, как сборные топ-уровня.

    Пара же финалистов в лице Мексики и Германии также гарантирует нам очень живую и зрелищную игру, с обилием опасных моментов с обоих сторон и голов. Немцы, если еще кто не в курсе, привезли на турнир вовсе не сильнейший свой состав, а во многом доверились ближайшему резерву. Даже капитан Дракслер не добавляет команде монолитности.

    Молодые немецкие звезды талантливые, но совсем не грозные. Этот вариант команды Лева не так академичен, как ее основная вариация. Она охотно и интересно атакует, но при этом весьма посредственно выглядит в обороне. Мексика же также интересна впереди, но слаба в защите. Именно такие пары в состоянии подарить нам настоящий яркий и голевой футбол, которого традиционно ждут все болельщики.

    А какой финал хотите увидеть вы?

    Фото: globallookpress.com

    Рейтинг: 3 Голосов: 6
    Комментарии14
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      Рейтинг: +66

      Viruss28 19 июня 2017, 21:10

      португалия мексика!

      1
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      Рейтинг: +43

      The_Red > Viruss28 20 июня 2017, 12:05

      Может и так)

      0
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      Рейтинг: +72

      D'achkov 19 июня 2017, 14:57

      чили германия будет

      1
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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 19 июня 2017, 11:15

      чили германия

      1
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      Рейтинг: +43

      The_Red > Barsuk52 19 июня 2017, 17:25

      Повторения групповых матчей не особо хотелось бы! Но пара такая возможна - согласен!

      0
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 19 июня 2017, 08:52

      Финал Германия-Мексика 3:1
      3- место Чили-Россия 4:1

      1
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      Рейтинг: +43

      The_Red > Superviser77 19 июня 2017, 17:24

      Смело)

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      Рейтинг: +677

      vodomut 19 июня 2017, 06:54

      Германия-Португалия

      1
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      Рейтинг: +43

      The_Red > vodomut 19 июня 2017, 17:24

      Хотелось бы континентального разнообразия)

      0
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      Рейтинг: +767

      Petrak86 19 июня 2017, 05:45

      судить о составе финала можно будет только после хотя бы 2-х туров, когда станет понятно, кто вообще претендует на выходы из группы.

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      Рейтинг: +43

      The_Red > Petrak86 19 июня 2017, 17:24

      Заранее тоже могут быть предпочтения и ожидания.

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      Рейтинг: +43

      vayka 17 июня 2017, 16:03

      победа будет нашаа

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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore > vayka 18 июня 2017, 21:59

      Хоть я и яростный болельщик нашей сборной, но давайте дождемся, когда сыграем против Португалии и Мексики и тогда будет видно на что мы способны в конкретном турнире!

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      Рейтинг: -4772

      карасевщина > vayka 18 июня 2017, 22:56

      если бы сборная смоловых была то может

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