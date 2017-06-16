В чем плюсы немецкой заявки на Кубок Конфедераций 2017?

Сборная Германии заявила на Кубок Конфедераций состав без привычных звезд мировой величины и далеко не все встретили это решение Лева с восторгом. Однако, в этом решении главного тренера сборной куда больше плюсов, нежели минусов. И не только для сам

Сборная Германии заявила на Кубок Конфедераций состав без привычных звезд мировой величины и далеко не все встретили это решение Лева с восторгом. Однако, в этом решении главного тренера сборной куда больше плюсов, нежели минусов. И не только для самой Германии, но и для турнира и его зрителей.

С каждым днем старт Кубка Конфедераций в России все ближе, интерес к турниру пробуждается все больше. Турнир такого масштаба очень большое событие для нашей страны и многие поклонники футбола ждали его, дабы посмотреть на некоторые именитые сборные. Поэтому, когда Лев объявил состав сборной Германии на турнир, в который не вошла масса хорошо нам знакомых игроков, вроде Нойера, Хуммельса, Боатенга, Хедиры, Озила Крооса, Гетце, Мюллера и некоторых прочих игроков, настроение стороннего болельщика явно ухудшилось. Но если посмотреть на решение главного тренера действующего чемпиона Мира, то можно найти немало плюсов, которые должны перевесить единственный минус – отсутствие звезд.

В первую очередь подобный шаг – это, конечно, польза для самой сборной Германии, которая сумеет найти новые лица, которые будут достойны носить майку национальной сборной в долгосрочной перспективе. То есть, таким образом Лев, само собой, проверяет ближайшие резервы страны и ищет достойных игроков, которые сумели бы помочь немцам в достижении их целей на международной арене.

Однако этот ход в исполнении Лева также шанс и для обычного зрителя поближе познакомиться с игроками, вроде Вернера из «Лейпцига» (21 гол и 5 голевых передач в Бундеслига) или Вагнера из «Хоффенхайма» (11 мячей и 2 голевые) и насладиться игрой кем-то из голкиперов сборной, где Нойер затмевает всех и многие уже и не помнят, что есть такие мастера своего дела, как Тер Штеген, Трапп или Лено. То есть, подобный выбора наставника сборной Германии хорош и для стороннего наблюдателя в плане информативности и познания новых лиц.

Одним из главных плюсов этой сборной можно называть их яркость и смотрибельность. Основной состав со всеми своими звездами очень силен и вполне мог большую часть игр играть академично, действуя часто на классе. Нынешний же созыв игроков национальной сборной куда более мобильный и динамичный. Эта Германия стремится играть в быстрый комбинационный футбол, а каждый ее игрок полон желания проявить себя и заявить о своем таланте на весь мир. Одновременно, отсутствие ведущих защитников о основного вратаря у Германии, говорят нам о том, что теперь их оборона более уязвима. Таким образом можно говорить, что сборная Германии должна стать поставщиком очень веселого и яркого футбола на этом турнире, который будет давать зрелище и голы.

На фоне предыдущего пункта можно обозначить и еще один, пусть и похожий. С таким составом Германия не сможет быть неприступной крепостью и с ней смогут тягаться прочие сборные. То есть, будет нормальная конкуренция, а не односторонняя игра, которая могла бы быть в большинстве встреч, если бы Лев выбрал привычный для всех состав немцев.

Так что от такого подбора игроков в национальной сборной Германии на Кубке Конфедераций все должны быть только в выигрыше – как сама Германия и ее перспективы, так и зрители турнира, которые должны получить зрелище.