Почему Кононов сильнее своего близнеца Слуцкого

И последнее – вдогонку вчерашнему афоризму Олега Кононова.

Вердикт по поводу того, кто в мае выиграет чемпионат России, по традиции будет выносить бабушка-фортуна (не путать с Аллой Пугачевой), и блестящий тренерский ЦСКА - ничуть не менее достойный претендент, чем восхваляемый в этом блоге (подчеркиваю: забесплатно) «Краснодар», но принципиальная разница между Кононовым и Слуцким теперь раскрыта.

Их генотип (на самом деле, фенотип, но зачем грузить людей на ночь глядя) схож почти во всем: талантливейшие игровые идеи, умение обучить игроков сложнейшим комбинациям и перемещениям, предельная тактичность в публичном общении. Но вот одна характеристика – судите сами, насколько она важна – заставляет думать, что Кононов и Слуцкий соотносятся ровно как Гарри Поттер и Даниэл Рэдклифф - речь идет об элементарной уверенности, отсутствие которой и делает Леонида Викторовича обычным магглом (по крайней мере, в еврокубках).

Кононов, как и любой другой элемент краснодарского проекта, заряжен нездешней уверенностью в том, что путь выбран правильно. Это не шутовская и не гламурная самоуверенность, Олег Георгиевич не из тех, кто снимается в аморальных боевиках, а потом клеит девчонок на вечернем телешоу.

Кононовская вера в себя интеллигентна и трезва – и это главное, потому что из одних амбиций не сколотить ту полочку, на которую ставятся кубки. Однако совсем без амбиций невозможно забить даже гвоздь, на который вешается более-менее порядочная медаль.

Слуцкий талантлив, как все фильмы «Квартета И», если даже при двух чемпионствах к 43-м годам мы умудряемся обвинять его в том, что он не до конца пользуется тем ресурсом, который сам же вложил в команду. Но ведь так и есть. Три сезона подряд лучший клуб России играет в Лиге чемпионов так, как будто он лучший клуб Люксембурга, попавший в групповой этап по решению сумасшедшей черепахи из культового мультика про кунг-фу панду.

«Краснодар» всего за один год, проведенный в еврокубках, приобрел не только девять голов от «Вольфсбурга», но и четкое осознание того, что груше никогда не стать чемпионом по боксу. А потому надо уметь замахиваться на кого угодно – благо, далеко не все так круты, как «Вольфсбург», а с ним ещё можно поквитаться. И даже уже успели, поквитались – правда, с Дортмундом.

Нельзя представить матч, в котором «Краснодар» не создает ни одного момента против «Манчестер Юнайтед», а тем более пять (или семь, или десять, не очень-то приятно считать) таких матчей подряд. Ничья в Дортмунде? Так она началась с гола Мамаева, сколь дерзкого, столь и случайного, игра сам построила себя подобным образом, а революционное бесстрашие «Краснодара», кстати, поспособствовало этому в немалой степени. И потом: почтеннейшие, неужели вы готовы сравнить августовскую «Боруссию» с «МЮ», хуже которого в обозримом прошлом играла только группа «One Republic»?

Однако можно хвалить кого угодно за футуристическое самосознание, но претендентов на титул в России достаточно, и далеко не факт, что он достанется самому умному, целеустремленному и амбициозному. Таких уже даже на «Матч-ТВ» не берут, чего уж говорить.