Тренировка на кошечках. Почему Алексей Навальный должен стать президентом РФС

Лидер оппозиции вовсю готовится к президентским выборам и борется с кровавым режимом. Блог Vanity Fair предлагает Навальному попробовать для начала победить коррупцию в нашем футболе, а уж потом браться за всю страну.

Алексей Навальный развернул бурную деятельность по подготовке к президентским выборам в 2018 году. Громкие расследования про Медведева, Усманова и Сечина, раскрутка собственного канала на YouTube, несанкционированные протестные акции по стране, открытие региональных штабов, активное привлечение к протестному движению молодежи. Фактически это трансформация общественного протеста в частную предвыборную программу. В День России сторонники борца с коррупцией угодили в очередную громкую историю, устроив несанкционированный митинг на Тверской. При этом пострадали реконструкторы, проводившие фестиваль «Времена и эпохи».

Шумиху Навальному поднять действительно удалось, но едва ли это путь к успеху на выборах. Между столицей и остальной Россией во всех смыслах пролегла пропасть. Инертные, консервативные регионы не купишь так быстро громкими лозунгами и парой резонансных расследований. Там привыкли смотреть на реальные дела и свершения. Если Навальный не смог стать мэром в лояльной Москве, то уж на всероссийских выборах победа тем более сомнительна. Зато есть другие. Те, где кандидаты любят сниматься в день голосования в пользу и без того безоговорочного фаворита. Тоже президентские, только кресло поскромнее.





К Виталию Мутко масса вопросов. Допинг, лимит, весна-осень, сомнения в чистоте получения Россией права проведения ЧМ и вот это все. У министра спорта и без футбола голова трещит, а тут еще журналисты постоянно подбрасывают на вентилятор неудобными вопросами. Мутко критикуют и недолюбливают примерно все, поэтому любой, кто придёт ему на смену, будет одобрен общественностью. А уж работы у потенциального сменщика непочатый край. И простор для антикоррупционной деятельности огромный. Один только питерский стадион – золотое дно, а ведь есть ещё стройки в Саранске, Волгограде, Самаре, Ростове и Нижнем Новгороде. А еще сотня реконструируемых к мундиалю баз для сборных. А еще создаваемая и/или модернизируемая к турниру инфраструктура – аэропорты, гостиницы. Вы правда думаете, что там все стерильно?

И это мы не касались еще собственно футбола, где тренерам платят за попадание в состав, где в клубных академиях играют чьи-то сынки, а на соревнованиях любого уровня хватает переписанных футболистов с левыми паспортами и датами рождения. А что уж говорить про договорные матчи. Все знают, что они были, есть и будут, но за всю историю российского футбола никто за это не был пойман и наказан. Даже примерно. Только представьте, каково это: разоблачить организаторов перформанса в Самаре в 2009? Такого даже Владимиру Владимировичу не удавалось. Чем не вызов?

Футбол всегда в фокусе и свете софитов. Все, что происходит на полях и около, тут же становится достоянием общественности. Любые реальные поступки и действенные меры по очистке самого популярного вида спорта от коррупционной грязи не останутся незамеченными. Сделать прозрачным русский футбол – реально крутой пруф дееспособности. Если получится, тогда, глядишь, и можно будет поверить, что методы борьбы Навального эффективны. Что он не просто очередной балабол, делающий себе имя на противостоянии с официальной властью.

Только сомнительно, что Алексей Навальный рискнет. Комитет по этике ведь учредить и Фурсенко сумел. Заставить его функционировать – дело другое. Это вам не ролики про Димона на YouTube заливать. И все-таки, может потренируетесь на кошечках, Алексей Анатольевич?