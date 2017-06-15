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    Почему мне не нравится чемпионат Испании

    15 июня 2017
    «Реал» дважды подряд выиграл Лигу чемпионов. Все уважают мадридский клуб, но он представляет странную лигу. Разбираемся, почему испанскую Примеру нельзя считать крутой.

    Английская Премьер-лига считается самым сильным футбольным первенством на планете. В Англии очень высокая конкуренция и крайне высок средний уровень команд, чему способствует финансовая мощь АПЛ, что растет с каждым новым сезоном. Несмотря на огромные финансовые возможности и солидные составы, командам из Англии не удается доминировать в Европе. Последние сезоны в еврокубках правят испанцы. «Реал» и «Барселона» никому не уступали титул Лиги чемпионов минувшие четыре сезона турнира. «Севилья» вообще выигрывала Лигу Европы три раза подряд, пока инициативу не взял «МЮ» с Моуринью.

    На фоне этого многие поклонники испанской Примеры и хейтеры британского футбола пытаются доказать, что сильнее всех испанская лига, а в Англии будто и в футбол то играть не умеют. Только вот все забывают очень много моментов, которые говорят об обратном. Например, утверждения, что в Англии не умеют играть или клише вроде «регби-лига» как-то неуместно звучат на фоне того, как активно футбольную лигу населяют легионеры и тренеры из той же расхваленной Примеры. То есть, игрокм и тренеры едут в Англию из той же Испании, где ими восторгались, но на Туманном Альбионе они уже не везде могут себя проявить из-за того, что турнир имеет высокую сложность.

    На фоне силы внутреннего первенства англичанам тяжело проявлять себя и на европейской арене. Пока «Реал» и «Барселона» могут переводить дух в большинстве матчей сезона, играя против команд во много раз уступающих в классе и порой даже не сопротивляющихся гигантам Примеры, любой гранд английского футбола вынужден биться даже с последней командой в АПЛ и отдавать на матч все силы. Англичане исключают любую ротацию, если хотят добиться высоких целей в чемпионате. И именно за счет очень высокого среднего уровня в самой АПЛ, английским командам очень тяжело проявить себя в еврокубках, к матчам которых они подходят менее свежими, нежели их оппоненты.

    Наглядное тому подтверждение – победа «Юнайтед» в Лиге Европы в минувшем сезоне. Все видели, насколько манкунианцам нелегко было играть по четвергам и даже с не самыми сильными визави они играли натужно на фоне усталости от постоянной борьбы в АПЛ. Отказавшись от траты сил в чемпионате в самой концовке сезона, Моуринью сумел сохранить свежесть своих лидеров и выиграть второй по значимости еврокубковый турнир и тем самым не только получить трофей, но и выполнить основную цель на сезон – возвращение в Лигу чемпионов.

    Плюс, против того, что испанские клубы так невероятно сильны говорит и их выступление в нынешнем еврокубковом сезоне. В Лиге Европы «Атлетик Бильбао» вылетел от скромного АПОЭЛа, а «Вильярреал» не сумел даже навязать борьбу «Роме». «Сельта» непонятно как прошла «Шахтера» и была просто тенью на фоне «Юнайтед» почти оба матча. И тот факт, что «Сельта» вернулась в игру в самой концовке ответной игры, лишь вытекающий фактор из того, что «МЮ» очень невнятно относился к обилию своих голевых моментов.

    В Лиге чемпионов же «Лестер Сити», который стал до того чемпионом Англии, а в минувшем сезоне боролся за выживание и лишился своего ключевого футболиста, выбил из турнира «Севилью», после чего попал на «Атлетико Мадрид». Последние преодолели своего визави, но будем откровенны – «лисы» смотрелись ничем не хуже команды, которая называется многими грандом. «Барселона» прошла «ПСЖ» только благодаря помощи судей, а затем попала под каток от «Юве». «Реал» же помучился с «Наполи», прошел «Баварию» только за счет того, что немцы в обоих матчах получили сомнительные удаления, и едва не вылетел от «Атлетико».

    В итоге мы получаем вовсе не тот факт, что испанский футбол сильнее остальных и, тем более, английских команд. Средний уровень команд в Испании очень низок и сей факт позволяет многим командам быть просто свежее к еврокубковым играм, нежели тем же англичанам. Именно поэтому сейчас у той же Испании получается почаще удивлять в Европе. Но это никак не говорит об общей силе чемпионата. Самое главное, что минувший еврокубковый сезон окончательно открыл лицо испанской Примеры. Это вовсе не самая сильная лига, а самая мерзкая среди топ-чемпионатов.

    Ни для кого не секрет, что, включая испанский футбол, необходимо приготовиться к тому, что постоянно придется смотреть на актерское мастерство футболистов, которые будут изображать невероятные боли, а потом вставать и бежать дальше. После каждого фола полкоманды будет бежать к арбитру с характерным жестом, выпрашивающим карточку. Особенно много этого в принципиальных сражениях.

    В этом же сезоне представители испанской Примеры окончательно заставили ненавидеть их. Почти в каждом матче с участием каталонцев и мадридцев – двух грандов Примеры, мы видели, как игроки постоянно падали в штрафной соперника и молили о пенальти. Сколько раз падали футболисты «Барсы» в ответном матче с «ПСЖ», наверное, и не счесть, а трюк от Суареса и вовсе смешон. Ну а апогеем всего этого стала симуляция Рамоса в финале Лиги чемпионов. Брутальный парень, в татуировках и с капитанской повязкой, при полном доминировании «Реала» на «Юве» изобразил, что Куадрадо оторвал ему ногу и спровоцировал рефери удалить колумбийца с поля.

    Поведение испанских клубов и их игроков убивает футбол и вызывает отвращение к лиге. Так играть нельзя – результата нужно добиваться за счет своего футбольного умения и мастерства, а не путем симуляций и мольбы к арбитрам. Берите пример с Англии.

    Фото: globallookpress.com

    Рейтинг: 3 Голосов: 29
    Комментарии52
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      Рейтинг: +110

      Schicko 26 июня 2017, 00:22

      Всем автор ответил, а мне нет... Подниму-ка я свой пост, глядишь и повезет на этот раз...

      Аргументы автора:

      1) Игроки из Примеры уезжают в АПЛ и там играют плохо.
      "игроки и тренеры едут в Англию из той же Испании, где ими восторгались, но на Туманном Альбионе они уже не везде могут себя проявить"
      Ответ: Агуэро, Д.Коста, Аспиликуэта, Фабрегас, Яя Туре, Начо Монреаль, Санти Касорла, А. Санчес, Де Хеа, Мата, Эрера - ВОТ ЭТИ ЛЮДИ ИГРАЮТ ПЛОХО??? Ну тогда АПЛ просто днище, если их самые крутые футболисты играют плохо.
      Более того, а тот факт, что основу любого клуба АПЛ составляют и продолжают пополнять игроки Примеры не говорит разве о том, что игроки в Примере круче, раз сверх богатые клубы Англии готовы отваливать за них бешеные деньги???

      2) "На фоне силы внутреннего первенства англичанам тяжело проявлять себя и на европейской арене".

      Ответ: Тот, кто победил, тот и сильнее. Расписал по всем испанцам, почему они якобы не были круты в европейских чемпионатах. Но где указание на крутость английских клубов? Хотя бы в АПЛ, на который идут "все ресурсы"?? Где хоть какой-нибудь английский клуб показал такую же крутую игру, какую показывал Реал или Барса на протяжении всего сезона? Опять же, кто-то всерьез может предполагать, что кто-то из клубов АПЛ смог бы обыграть ну, например, Барсу, показывая равный добротный футбол (а не ставя 11 человек в рамку и надеясь на случайность).

      3) "любой гранд английского футбола вынужден биться даже с последней командой в АПЛ и отдавать на матч все силы"

      Ответ: Глупости. Доминирование Реала и Барсы не от низкого уровня соперников, а от собственной силы. А то, какие в АПЛ есть сильные клубы наглядно продемонстрировал прошлый сезон, когда ВСЕ всосали по-взрослому и отдали чемпионат Лестеру. И давайте признаем, что успех команды Раньери был обусловлен прежде всего вафлянием "типа грандов", а не каким-то сверхуровнем чемпионата. В нынешней Примере невозможно, чтобы условная Гранада стала бы чемпионом ни при каких раскладах.

      4) "против того, что испанские клубы так невероятно сильны говорит и их выступление в нынешнем еврокубковом сезоне"

      Ответ: ну а это двойные стандарты. Как англичане проигрывают в еврокубках - так это показатель силы АПЛ, а как испанцы - так это показатель слабости примеры! WTF???

      5) "«Реал» же помучился с «Наполи», прошел «Баварию» только за счет того, что немцы в обоих матчах получили сомнительные удаления, и едва не вылетел от «Атлетико»".

      Ответ: Мучился с Наполи??? 6-2 и полное доминирование в обоих матчах!!!! С Баварией не забывай про два левых пенальти в пользу Баварии. Атлетико? Так это ж испанский клуб!))) Ну и кроме того, ты первый матч видел?

      6) "Почти в каждом матче с участием каталонцев и мадридцев – двух грандов Примеры, мы видели, как игроки постоянно падали в штрафной соперника и молили о пенальти"

      Ответ: просто бред, даже комментировать не буду. Приведи хотя бы 3 матча Реала, где это было, коли ты говоришь про "почти все", то это нетруднодолжно быть?

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      Рейтинг: +43

      The_Red > Schicko 30 июня 2017, 23:52

      Так все ответы в тексте. Да и вы везде пишите "ответ" и кругом называете все бредом и глупостями. Так какой смысл продолжать данный разговор, если все такой бред?

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      nelez 23 июня 2017, 10:14

      Минус 10 автору.В Европе 4 топ клуба , РЕАЛ , Барселона , Бавария и Ювентус.Это неоспоримо." 2 них из Испании.А где представитель Англии?Какой клуб из АПЛ на уровне этих клубов?

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      The_Red > nelez 23 июня 2017, 13:13

      Ну ту "Барсу", которая была в этом сезоне "Челси" бы обыграл, к примеру.

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      nelez > The_Red 17 июля 2017, 10:04

      Не согласен , Я хоть ненавижу барсу , и еще имею симпнатию Челси , Барса на голову выше Челси

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      Рейтинг: +11

      jugador1 21 июня 2017, 15:53

      Такой автор б.. пукан поджог, вы что себе в авторы хейтеров берете ? свое конченное мнение тут пишит ,убейся об стены, и админ тоЖе. раз такое пропускает,

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      Рейтинг: +43

      The_Red > jugador1 22 июня 2017, 14:41

      Подобные советы лучше давать глядя в зеркало.

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      Рейтинг: +10

      SudJA 19 июня 2017, 14:01

      Автор статьи делает "однобокие" выводы, приводя в доказательство косвенные факты. Другими словами статья - это лишь его фантазии или интерпретация реального положения дел. Почему-то он сначала говорит о том, что нельзя смотреть как выигрывают международный титул испанцы, а потом приводит в пример, что МЮ выиграл такой титул. Странно, да? А можно ли с позиции автора говорить о том, что уровень середнячка АПЛ более приближен с грандам, чем в Примере? Наверное, можно. Но правда равнозначным предположением является то, что уровень грандов АПЛ ниже уровня грандов Примеры, т.е. если перевести на пару сезонов Реал с Барсой в АПЛ, то они и здесь бы доминировали. И уж точно одна из команд АПЛ своим приоритетом на год выбирала ЛЧ, а не АПЛ, но "не срослось". А что касается свежести грандов Примеры после матчей со середняками чемпионата, то пусть посмотрит с каким настроем и с какой самоотдачей играют ВСЕ команды против Реала и Барсы. Нужно поадекватнее и непредвзято готовить материал. Просто есть сторонники игры "на физику" АПЛ и игры "на технику" Примеры. А лучшую команду определяет только очная встреча.

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      Рейтинг: +43

      vayka 16 июня 2017, 19:17

      всегда еврокубки берут

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      Рейтинг: +35

      slender 16 июня 2017, 13:20

      Вот еще посмотрите на скучную ЛаЛигу-среднячки играют!!! В АПЛ такого нет
      https://vk.com/wall-28525003_237162

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      Рейтинг: +43

      The_Red > slender 16 июня 2017, 18:00

      Ну, во-первых, в АПЛ есть все, а во-вторых, речи не было о скучном или веселом чемпионате.

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      Рейтинг: +35

      slender > The_Red 17 июня 2017, 00:15

      Ну все же ЛаЛига не зря сейчас доминирует в Европе! Она более грациозна что ли! кому какой футбол нравится. Да, соглашусь, что в АПЛ бывают сумасшедшие матчи, которые смотреть очень интересно, но все равно эстетика футбола испанского направления выше на уровень. Английский футбол все-таки более атлетичный, чем техничный. И еще в защиту ЛаЛиги-золотые мячи берут игроки Реала и Барсы в последнее время; ЛЧ за Испанией. Че спорить-результат на табло!

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      Рейтинг: +43

      The_Red > slender 17 июня 2017, 00:27

      АПЛ отнимает много сил в отличи от Примеры, где нет конкуренции - в этом плюс испанцев. А про эстетичность я не понимаю всех, кто так говорит. Многие любят кричать, что Англия регби-лига и все такое. Только вот в нее едут все те эстетичные игроки и великолепные тренеры ил Примеры и все равно народ будет пытаться называть все так. Так в итоге где логика?)

      Физика в Англии важна - но там есть и красота и все прочее. Но там при виде условного Месси, как в Испании, никто не расступается.

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      Рейтинг: +21

      SR_4 16 июня 2017, 10:35

      АПЛ конечно сильна,но принижать заслуги других команд ссылаясь на судейство - по детски... ПСЖ без яиц и весь матч не могла справиться с дрожью в коленках вот и проиграла 6-1, писать что Реал прошел только благодаря удалениям бред полный...

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      Рейтинг: +43

      The_Red > SR_4 16 июня 2017, 18:01

      ПСЖ забив гол игру выправил, а "Барса" продолжала падать и молить о пенальти. При этом рефери не оставил пенальти в ворота "Барсы" и не дал ни одной красной "Барсе".

      Если бы "Бавария" не получила красные, то "Реал" еще бы не факт, что куда-то прошел. Тем более, что оба удаления сомнительны.

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      Рейтинг: +21

      SR_4 > The_Red 18 июня 2017, 10:56

      "НЕ ФАКТ" так же не факт что не прошел бы,поэтому не стоит утверждать что только за счет красных прошли.

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      Рейтинг: +43

      The_Red > SR_4 18 июня 2017, 11:03

      Но факт остается фактом - "Реал" получил в обоих матчах численное преимущество, которое им помогло. Более того, в ответной игре удаление вообще вымышленное, а первый гол "Реал" насколько помню забил из офсайда.

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      Рейтинг: +14

      kvasarinho 16 июня 2017, 05:29

      Полностью согласен со статьей. Сей факт присутствует. Чего стоит 20 очковый отрыв РЕАЛБарсы от ближайших аппонентов. Причем этот отрыв стабильный из сезона в сезон, как то что встает солнце. Наверняка то же Реал, выступающий допустим в Англии, и поставивший цель выиграть чемпионат Англии, где ему будет мешать сразу одновременно 5 команд, а не одна Барселона, провалится в ЛЧ. Факт

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      Рейтинг: +43

      The_Red > kvasarinho 16 июня 2017, 18:02

      Согласен)

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      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА 16 июня 2017, 00:30

      обе Лиги говно, Серия А интереснее =))

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      Рейтинг: +43

      The_Red > вместе с ЦСКА 16 июня 2017, 18:03

      Итальянцы в этом сезоне выдавали, конечно. Такое ощущение, что им поступил сигнал от руководства лиги - играть без обороны, дабы продукт свой продавать )

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      Рейтинг: +35

      slender 15 июня 2017, 23:07

      Я конечно все понимаю, но это не статья, а комментарий к какому-нибудь матчу или еще к чему-нибудь. Автор просто фанат АПЛ. Вот мне АПЛ не нравится....ну че теперь писать как крута ЛаЛига?!?!?! каждому свое!

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