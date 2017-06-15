Почему мне не нравится чемпионат Испании

«Реал» дважды подряд выиграл Лигу чемпионов. Все уважают мадридский клуб, но он представляет странную лигу. Разбираемся, почему испанскую Примеру нельзя считать крутой.

Английская Премьер-лига считается самым сильным футбольным первенством на планете. В Англии очень высокая конкуренция и крайне высок средний уровень команд, чему способствует финансовая мощь АПЛ, что растет с каждым новым сезоном. Несмотря на огромные финансовые возможности и солидные составы, командам из Англии не удается доминировать в Европе. Последние сезоны в еврокубках правят испанцы. «Реал» и «Барселона» никому не уступали титул Лиги чемпионов минувшие четыре сезона турнира. «Севилья» вообще выигрывала Лигу Европы три раза подряд, пока инициативу не взял «МЮ» с Моуринью.

На фоне этого многие поклонники испанской Примеры и хейтеры британского футбола пытаются доказать, что сильнее всех испанская лига, а в Англии будто и в футбол то играть не умеют. Только вот все забывают очень много моментов, которые говорят об обратном. Например, утверждения, что в Англии не умеют играть или клише вроде «регби-лига» как-то неуместно звучат на фоне того, как активно футбольную лигу населяют легионеры и тренеры из той же расхваленной Примеры. То есть, игрокм и тренеры едут в Англию из той же Испании, где ими восторгались, но на Туманном Альбионе они уже не везде могут себя проявить из-за того, что турнир имеет высокую сложность.

На фоне силы внутреннего первенства англичанам тяжело проявлять себя и на европейской арене. Пока «Реал» и «Барселона» могут переводить дух в большинстве матчей сезона, играя против команд во много раз уступающих в классе и порой даже не сопротивляющихся гигантам Примеры, любой гранд английского футбола вынужден биться даже с последней командой в АПЛ и отдавать на матч все силы. Англичане исключают любую ротацию, если хотят добиться высоких целей в чемпионате. И именно за счет очень высокого среднего уровня в самой АПЛ, английским командам очень тяжело проявить себя в еврокубках, к матчам которых они подходят менее свежими, нежели их оппоненты.

Наглядное тому подтверждение – победа «Юнайтед» в Лиге Европы в минувшем сезоне. Все видели, насколько манкунианцам нелегко было играть по четвергам и даже с не самыми сильными визави они играли натужно на фоне усталости от постоянной борьбы в АПЛ. Отказавшись от траты сил в чемпионате в самой концовке сезона, Моуринью сумел сохранить свежесть своих лидеров и выиграть второй по значимости еврокубковый турнир и тем самым не только получить трофей, но и выполнить основную цель на сезон – возвращение в Лигу чемпионов.

Плюс, против того, что испанские клубы так невероятно сильны говорит и их выступление в нынешнем еврокубковом сезоне. В Лиге Европы «Атлетик Бильбао» вылетел от скромного АПОЭЛа, а «Вильярреал» не сумел даже навязать борьбу «Роме». «Сельта» непонятно как прошла «Шахтера» и была просто тенью на фоне «Юнайтед» почти оба матча. И тот факт, что «Сельта» вернулась в игру в самой концовке ответной игры, лишь вытекающий фактор из того, что «МЮ» очень невнятно относился к обилию своих голевых моментов.

В Лиге чемпионов же «Лестер Сити», который стал до того чемпионом Англии, а в минувшем сезоне боролся за выживание и лишился своего ключевого футболиста, выбил из турнира «Севилью», после чего попал на «Атлетико Мадрид». Последние преодолели своего визави, но будем откровенны – «лисы» смотрелись ничем не хуже команды, которая называется многими грандом. «Барселона» прошла «ПСЖ» только благодаря помощи судей, а затем попала под каток от «Юве». «Реал» же помучился с «Наполи», прошел «Баварию» только за счет того, что немцы в обоих матчах получили сомнительные удаления, и едва не вылетел от «Атлетико».

В итоге мы получаем вовсе не тот факт, что испанский футбол сильнее остальных и, тем более, английских команд. Средний уровень команд в Испании очень низок и сей факт позволяет многим командам быть просто свежее к еврокубковым играм, нежели тем же англичанам. Именно поэтому сейчас у той же Испании получается почаще удивлять в Европе. Но это никак не говорит об общей силе чемпионата. Самое главное, что минувший еврокубковый сезон окончательно открыл лицо испанской Примеры. Это вовсе не самая сильная лига, а самая мерзкая среди топ-чемпионатов.

Ни для кого не секрет, что, включая испанский футбол, необходимо приготовиться к тому, что постоянно придется смотреть на актерское мастерство футболистов, которые будут изображать невероятные боли, а потом вставать и бежать дальше. После каждого фола полкоманды будет бежать к арбитру с характерным жестом, выпрашивающим карточку. Особенно много этого в принципиальных сражениях.

В этом же сезоне представители испанской Примеры окончательно заставили ненавидеть их. Почти в каждом матче с участием каталонцев и мадридцев – двух грандов Примеры, мы видели, как игроки постоянно падали в штрафной соперника и молили о пенальти. Сколько раз падали футболисты «Барсы» в ответном матче с «ПСЖ», наверное, и не счесть, а трюк от Суареса и вовсе смешон. Ну а апогеем всего этого стала симуляция Рамоса в финале Лиги чемпионов. Брутальный парень, в татуировках и с капитанской повязкой, при полном доминировании «Реала» на «Юве» изобразил, что Куадрадо оторвал ему ногу и спровоцировал рефери удалить колумбийца с поля.

Поведение испанских клубов и их игроков убивает футбол и вызывает отвращение к лиге. Так играть нельзя – результата нужно добиваться за счет своего футбольного умения и мастерства, а не путем симуляций и мольбы к арбитрам. Берите пример с Англии.

Фото: globallookpress.com