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    Почему Мората – сомнительный трансфер для «МЮ»

    13 июня 2017
    Альваро Мората близок к тому, что стать новичком «Манчестер Юнайтед». Разбираемся в том, верный ли это шаг для английского клуба.

    Альваро Мората давно заставил считаться с собой. Но в суперзвезду он пока так и не превратился. Мората еще ассоциируется с подающим надежды игроком. Ему уже 24 года.

    Этим летом Мората – одна из наиболее обсуждаемых фигур трансферного рынка. Если верить постоянным сообщениям в прессе, то на него претендуют английские «Челси» и «Манчестер Юнайтед», которые вынуждены искать усиление атаки в это трансферное окно. Лондонская команда ведет поиски игрока, способного заменить Диего Косту. Моуринью вынужден искать себе кого-то на замену Златану, договаривающемуся о переезде в МЛС.

    Шведский футболист вполне мог остаться в стане манкунианцев, но травма колена лишает Ибру возможности играть в футбол, наверное, на пол сезона. Учитывая его зарплату в 300 тысяч фунтов, руководство «Юнайтед» посчитало это непозволительной роскошью для себя и контракт с Иброй никто не продлил. Теперь Ибрагимович выбирает иные варианты развития карьеры, а Жозе вынужден искать нового игрока атаки мирового уровня, пока Рэшфорд продолжает набираться опыта.

    Кандидаты на роль нового форварда «Манчестер Юнайтед» назывались самые разные, но основное трио – это сам Мората, Лукаку и Белотти. Бельгиец близок к своему возвращению в «Челси», итальянец отпугивает пока всех своим ценником, а вот Мората все ближе к своему воссоединению с Моуринью в «Юнайтед».

    Однако трансфер Мораты выглядит весьма сомнительным в плане своей логичности. Предполагается, что переход испанца будет стоить английской команде 60 или 70 миллионов. Деньги немалые даже для современного рынка, и надо отдавать себе отчет в том, что такие траты должны приносить немедленные дивиденды. А в случае с Моратой в этом есть вопросы.

    Альваро Мората – талантливый парень, который уже набрался достаточного опыта за время своего выступления в сборной Испании, а также в стане «Ювентуса» и мадридского «Реала». Однако он никогда не играл в Англии и нет гарантии тому, что сумеет быстро адаптироваться и оправдать свое приобретение. Английский чемпионат отличается от большинства топ-первенств и кардинально разнится с испанской Примерой. Именно поэтому вовсе не каждый легионер в состоянии сразу же проявить себя на английской земле. Например, можно вспомнить то, каким был минувший сезон для Погба.

    Самый дорогой игрок современного футбола, который был лидером в «Ювентусе» и является одной из звезд сборной Франции, провел весьма противоречивый сезон в Англии. Игра Поля регулярно подвергалась критике и становилась музой для разных мемов и шуток в интернете. Нет никаких гарантий, что Мората сразу же после своего переезда сумеет так просто влиться в здешний футбол и стать достойной заменой Ибрагимовичу.

    Мората не сумел закрепиться в основе «Реала», хотя партнеры в стане мадридского клуба во многом более звездные, чем в «Юнайтед». Сам чемпионат Испании куда проще АПЛ, при том, что там не такая высокая конкуренция. Мората и там не сумел воспользоваться слабым сезоном Бензема. Так может испанец вовсе и не нужен «Юнайтед»?

    Куда интереснее ныне смотрится кандидатура Харри Кейна, которого ранее уже называли потенциальной заменой Уэйну Руни. Кейн уже давно играет в Премьер-лиге и отлично знаком с футболом в Англии, ибо он местный. Кейн вырос в настоящую звезду и одного из лидеров своей команды. У него много талантов и он отлично бы подошел для атаки «Юнайтед», которую сумел бы усилить и разнообразить.

    Фото: globallookpress.com

    Рейтинг: 3 Голосов: 17
    Комментарии12
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      Рейтинг: +536

      dolf666 16 июня 2017, 12:53

      но ведь те же Диего Коста или Агуэро заиграли в Англии))
      и не стоит забывать о том, насколько хороша была связка Погба+Мората в Ювентусе. а подобную статью, в принципе, можно написать о любом игроке который переедет в Англию. Кейн несомненно идеальный вариант, но он недоступен для трансфера, по-крайней мере сейчас

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      Рейтинг: +43

      The_Red > dolf666 16 июня 2017, 17:55

      Коста и Мората разного плана игроки - Коста более подходящий был для Англии изначально, плюс он был одним из небольших элементов, которые Моуриньо интегрировал в Челси после того, как сезоном ранее уже многое выстроил. В Юнайтед все жебольше идет перестройки, отчего и больше вопросов по покупкам на позиции ключевые и основные.

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      Рейтинг: +82

      headvk 14 июня 2017, 21:21

      Время покажет

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      Рейтинг: +43

      The_Red > headvk 15 июня 2017, 14:40

      Ну это да - само собой!)

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      Рейтинг: +68

      Ice van Reed 14 июня 2017, 19:47

      Почему Мората – сомнительный трансфер для «МЮ»

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      Потому что у многих подгорает от этого трансфера!

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      Рейтинг: +43

      The_Red > Ice van Reed 15 июня 2017, 14:40

      Смысл не особо понятен )

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      Рейтинг: +320

      EsKamilio 13 июня 2017, 20:53

      Кейна не отпустят к конкурентам, да и деревянный он какой-то...

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      Рейтинг: +43

      The_Red > EsKamilio 15 июня 2017, 14:37

      А Мората разве супер-технарь?) Да и Кейн нередко показывал технику. Отпустить его вполне могут - главное найти правильную цену для Левви. А это уже не просто, конечно.

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      Рейтинг: +313

      38 попугаев 13 июня 2017, 20:26

      Кейн стоит в два раза дороже!

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      Рейтинг: +43

      The_Red > 38 попугаев 15 июня 2017, 14:36

      Кейна можно было бы приобрести в пределах 100 млн.

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      Рейтинг: +1778

      Kulima 13 июня 2017, 16:48

      но Кейн вряд ли перейдет в Юнайтед, а так да, Мората в МЮ-это кот в мешке

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      Рейтинг: +43

      The_Red > Kulima 15 июня 2017, 14:35

      Ну я не думаю, что Кейн отказался бы от такого трансфера.

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