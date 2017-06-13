Почему Мората – сомнительный трансфер для «МЮ»

Альваро Мората близок к тому, что стать новичком «Манчестер Юнайтед». Разбираемся в том, верный ли это шаг для английского клуба.

Альваро Мората давно заставил считаться с собой. Но в суперзвезду он пока так и не превратился. Мората еще ассоциируется с подающим надежды игроком. Ему уже 24 года.

Этим летом Мората – одна из наиболее обсуждаемых фигур трансферного рынка. Если верить постоянным сообщениям в прессе, то на него претендуют английские «Челси» и «Манчестер Юнайтед», которые вынуждены искать усиление атаки в это трансферное окно. Лондонская команда ведет поиски игрока, способного заменить Диего Косту. Моуринью вынужден искать себе кого-то на замену Златану, договаривающемуся о переезде в МЛС.

Шведский футболист вполне мог остаться в стане манкунианцев, но травма колена лишает Ибру возможности играть в футбол, наверное, на пол сезона. Учитывая его зарплату в 300 тысяч фунтов, руководство «Юнайтед» посчитало это непозволительной роскошью для себя и контракт с Иброй никто не продлил. Теперь Ибрагимович выбирает иные варианты развития карьеры, а Жозе вынужден искать нового игрока атаки мирового уровня, пока Рэшфорд продолжает набираться опыта.

Кандидаты на роль нового форварда «Манчестер Юнайтед» назывались самые разные, но основное трио – это сам Мората, Лукаку и Белотти. Бельгиец близок к своему возвращению в «Челси», итальянец отпугивает пока всех своим ценником, а вот Мората все ближе к своему воссоединению с Моуринью в «Юнайтед».

Однако трансфер Мораты выглядит весьма сомнительным в плане своей логичности. Предполагается, что переход испанца будет стоить английской команде 60 или 70 миллионов. Деньги немалые даже для современного рынка, и надо отдавать себе отчет в том, что такие траты должны приносить немедленные дивиденды. А в случае с Моратой в этом есть вопросы.

Альваро Мората – талантливый парень, который уже набрался достаточного опыта за время своего выступления в сборной Испании, а также в стане «Ювентуса» и мадридского «Реала». Однако он никогда не играл в Англии и нет гарантии тому, что сумеет быстро адаптироваться и оправдать свое приобретение. Английский чемпионат отличается от большинства топ-первенств и кардинально разнится с испанской Примерой. Именно поэтому вовсе не каждый легионер в состоянии сразу же проявить себя на английской земле. Например, можно вспомнить то, каким был минувший сезон для Погба.

Самый дорогой игрок современного футбола, который был лидером в «Ювентусе» и является одной из звезд сборной Франции, провел весьма противоречивый сезон в Англии. Игра Поля регулярно подвергалась критике и становилась музой для разных мемов и шуток в интернете. Нет никаких гарантий, что Мората сразу же после своего переезда сумеет так просто влиться в здешний футбол и стать достойной заменой Ибрагимовичу.

Мората не сумел закрепиться в основе «Реала», хотя партнеры в стане мадридского клуба во многом более звездные, чем в «Юнайтед». Сам чемпионат Испании куда проще АПЛ, при том, что там не такая высокая конкуренция. Мората и там не сумел воспользоваться слабым сезоном Бензема. Так может испанец вовсе и не нужен «Юнайтед»?

Куда интереснее ныне смотрится кандидатура Харри Кейна, которого ранее уже называли потенциальной заменой Уэйну Руни. Кейн уже давно играет в Премьер-лиге и отлично знаком с футболом в Англии, ибо он местный. Кейн вырос в настоящую звезду и одного из лидеров своей команды. У него много талантов и он отлично бы подошел для атаки «Юнайтед», которую сумел бы усилить и разнообразить.

Фото: globallookpress.com