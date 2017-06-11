Почему у Слуцкого может получиться в «Халл Сити» вопреки ожиданиям провала

Новым главным тренером английского «Халл Сити» стал хорошо знакомый российским болельщикам Леонид Слуцкий. Мнений о том, как российский специалист проявит себя на Туманном Альбионе много – я же хочу высказаться за то, что у Слуцкого есть шанс проявит

Новым главным тренером английского «Халл Сити» стал хорошо знакомый российским болельщикам Леонид Слуцкий. Мнений о том, как российский специалист проявит себя на Туманном Альбионе много – я же хочу высказаться за то, что у Слуцкого есть шанс проявить себя на новом месте работы.

«Халл Сити», наверное, был самым противоречивым коллективом в минувшем сезоне АПЛ. Перед самым началом сезона команду покинул Стив Брюс из-за разногласий с руководством, а сами «тигры» имели очень скромный ростер игроков, который все время сокращался из-за травм. Однако, даже при этом «Халл Сити» сумел взять неплохой старт, а Майк Фелан даже получил награду лучшему тренеру месяца в августе. Однако, на долго задора обескровленного и проблемного «Халл Сити» не хватило и команда уже казалась обреченной, когда в январе руководство команды сменило Фелана на Марку Силву. Португалец сумел вдохнуть жизнь в «тигров», нашел правильные усиления для команды, и едва не увел «Халл Сити» из зоны вылета, демонстрируя при этом очень симпатичный футбол во втором круге. Однако, выбраться из зоны вылета «тиграм» не удалось, и они вернулись в Чемпионшип, а португальский наставник перебрался в «Уотфорд».

А тем времен Леонид Слуцкий уже пребывал немало времени в Англии, куда он перебрался еще в январе сего года, и благодаря помощи Романа Абрамовича, готовился к новому вызову в своей карьере. Слуцкий находился на содержании у «Челси», активно учил английский язык и много времени проводил на просмотром матчей – не только АПЛ, но и Чемпионшипа и Первой Лиги. И вот к старту межсезонья Слуцкий уже был готов взяться за работу в Англии, а сам Абрамович ему в этом активно помогал. Были разговоры о том, что Слуцкий может стать новым главным тренером «Уотфорда» – но туда отправился, как и говорилось ранее, Марку Силва, а Слуцкий в итоге занял его место в «Халл Сити».

Все это может показаться авантюрой – что для самого клуба, что для Слуцкого, у которого нет опыта такой работы. А ведь Англия довольно часто оказывается крайне непростым местом для работы тех, кто мало знаком со всеми традициями и тонкостями местного футбола. Однако, Слуцкий решил, что стоит принять такой вызов и за это стоит отдать ему должное. Наверное, немногие верят в то, что у него получится что-то весомое в Англии. Признаться, я тоже несколько скептически отношусь к работе российского специалиста в Англии. Однако, «Халл Сити» именно так команда, в которой он может проявить себя и с которой он может добиться нужных целей.

Конечно, команда с вылетом в Чемпионшип потеряла ряд игроков, которых брал Марку Силва на правах аренды, и еще несколько футболистов, наверняка, покинут команду и будут проданы обратно в АПЛ. Однако, ныне в Англии вылетевшие клубы получают очень солидные парашютные выплаты, а значит деньги на усиление состава будут. А желание владельцев клуба продать его, в данном случае, пойдет только на пользу трансферной кампании. Большинство, конечно, считают, что подобное желание владельцев команды будет негативно сказываться. Но ведь египетские боссы тоже не дураки и отдают себе отчет, что если сейчас окончательно забросить «Халл», то он может скатиться и до вылета в Первую Лигу, а тогда и еще больше потерять в цене. Поэтому Слуцкому определенно выделят необходимый бюджет. Тем более, что сами «тигры» заработали на своем собственном понижении в классе, да и некоторые продажи нынешних игроков должны будут дать достойные дивиденды.

Так что варианты усиления у Слуцкого будут и можно ждать, что он сумеет неплохо обновить состав своей команды. Кто-то может уже ехидно улыбнулся подумав про братьев Березуцких – но, нет – я не о них. Я хочу напомнить, что Слуцкий дружит с Абрамовичем, который владеет «Челси» и давно уже освоился в Англии. Лондонская команда имеет массу молодых и талантливых игроков, которые нуждаются в игровой практики и ежегодно «синие» раздают десятки футболистов по арендам. И тут Слуцкий вполне может отхватить себе в команду несколько стоящих кадров, которые помогут усилить его состав. Да и вообще фигура Абрамовича и его связи могут помочь Слуцкому найти усиления и в других командах.

Также стоит выделить и тот момент, что Слуцкий и «Халл Сити» идеально подходят друг другу в тактическом плане. Многие говорят о том, что тактика у Слуцкого весьма труслива и ему ничего не светит на фоне этого в Англии. Однако, здесь стоит смотреть совсем с иной стороны. Слуцкий умеет играть от обороны и любит данный стиль. То есть, строить игру в защите и выстраивать контратакующую модель игры он в состоянии, и она весьма неплохо подходит для данного места работы. Ведь «Халл Сити» уже давным-давно играет в таком ключе. Брюс был поклонником игры в большей степени от обороны, как и Марку Силва. То есть, игроки «тигров» давно уже знакомы с данным рисунком игры и при том, что вся команда не сменится, у Слуцкого уже будет готовый костяк, и в данном случае команду просто не придется переучивать в тактическом плане, а значит «тигры» могут с самого начала кампании стараться проявить себя во всей красе. Не будем забывать и о том, что в Чемпионшипе многие команды играют в атакующем ключе, а значит и Слуцкому вместе с «Халл Сити» должно быть не очень сложно выбирать тактику на игру и вообще адаптироваться к новой кампании в Чемпионшипе.

Посему считаю, что там где все пытаются найти минусы, стоит рассмотреть плюсы и тогда станет ясно, что перспективы у союза Леонида Слуцкого и «Халл Сити» есть. То есть, российский тренерский дебют в Англии может опровергнуть поговорку «первый блин комом».