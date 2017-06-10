Наследник Аршавина. Как Головин может оказаться в «Арсенале»

Блог «Ф@Н@Т ФУТБОЛ@» рассказывает о возможном трансфере игрока сборной России в стан "канониров".

Сегодня утром российское медиапространство взорвала новость: «полузащитник сборной России и ЦСКА Александр Головин близок к переходу в лондонский »Арсенал». Источник близкий к московскому клубу сообщил, что сумма трансфера может составить 10 млн. фунтов. При этом ЦСКА хочет тут же взять игрока в аренду на год, однако не исключен вариант аренды Головина и в »Халл Сити», где уже трудиться Леонид Слуцкий.

Трансфер Головина реальность или вымысел?

Журналист (ESPN) Джон Брэдли подтверждает возможный трансфер Головина в стан «канониров».

«Головин – чрезвычайно одаренный игрок. Может, он не самый техничный на планете, как Месси или Роналдинью, зато прекрасно понимает тонкости футбола и не по годам зрел. «Арсенал» – отличный и логичный вектор развития его карьеры. При этом Головину не нужно срываться в Лондон прямо сейчас, если Венгер видит его только на скамейке. Он достаточно зрел и талантлив, чтобы уже сейчас попасть в обойму «Арсенала». Его преимущество – универсализм. Я даже не могу сказать однозначно, на какой позиции играет Головин – опорник, центральный полузащитник, вингер, крайний защитник... «Арсеналу» нужен такой разносторонний футболист», – говорит Джон Брэдли.

Брэдли не исключает, что Головин может превзойти другого россиянина (экс-игрока «Арсенала») Андрея Аршавина.

«Чтобы превзойти Аршавина Головину нужно забить пять мячей «Ливерпулю» (смеется)! Если серьезно, Аршавин неплохо начал в «Арсенале», но затем резко сдал. Головину просто нужно всегда оставаться голодным, усердно трудиться на каждой тренировке – и тогда он будет прогрессировать. На сегодня это самый талантливый российский футболист», – уверен Брэдли.

Агент Головина Олег Артемов не отрицает возможный трансфер.

«Александр в «Арсенале»? Приятная информация. Но пока без комментариев», – сказал Артемов.

Что думает сам Головин?

Конечно, сейчас Александр пока хранит молчание, но раньше Головин высказывал желание поиграть в Европе.

«Конечно, в будущем хотелось бы поиграть в европейском клубе. Если бы я достиг того уровня, который сейчас демонстрирует Дзагоев, то, может, и стоило бы попробовать силы в Европе, но пока об этом рано думать. Но если всю карьеру проведу в ЦСКА, то не расстроюсь. Если предоставится возможность, хотел бы попробовать силы в Англии или Германии», – говорил Головин.

Мнение отечественных специалистов.

»Лично мне кажется, что Головину рановато переходить в «Арсенал». Он только начал ощущать себя на позиции в центре. Тем более, что он мог бы помочь армейцам в следующем сезоне», – мнение бывшего нападающего ЦСКА Валерия Масалитина.

«Считаю, что он способен себя зарекомендовать в «Арсенале». Почему мы считаем, что заграничные футболиста, как, например, Мбаппе, могут играть в 18 лет в Лиге чемпионов и забивать там, а наш футболист, которому исполнилось двадцать лет, не в состоянии это сделать?! Думаю, что Головину все по плечу», – экс-полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха.

«Вряд ли стоит думать, что Головину стразу предоставят место в составе, потому что английская Премьер-лига – один из сильнейших чемпионатов в Европе. Считаю, что Александру еще нужно поиграть здесь, тем более ЦСКА выступает в Лиге чемпионов. А потом, когда он будет более окрепшим, уезжать за границу. Приходить надо не на имя клуба, а для того, чтобы играть. Думаю, что именно сейчас, Головин вряд ли способен завоевать место в основе лондонского клуба», – экс-защитник «армейцев» Сергей Колотовкин.

«Мне кажется, что Головину переходить в «Арсенал» не рано. Он крепнет, потихоньку становится мужиком, и я не вижу ничего удивительного в том, что им заинтересовался «Арсенал». Парень растет на глазах, и интерес таких топовых клубов, как лондонский, стимулирует футболиста продолжить прогрессировать», – экс-защитник ЦСКА Максим Боков.

Конечно, ещё рано говорить, что трансфер Головина в «Арсенал» состоится, но дыма без огня не бывает. «Канониры» обладают прекрасной селекционной службой, которая находит талантов по всему миру, поэтому будем надеяться, что юный »армеец», после удачного сезона, попал на карандаш «Арсенала». Ведь Арсен Венгер - один из лучших специалистов мирового футбола, особенно, в работе с молодыми талантами. Очевидно, переход в «Арсенал» Головина скажется позитивно не только на карьере игрока, но и сборной России, которая долгое время не поставляла игроков в европейские чемпионаты. Безусловно, мы с нетерпением будем ждать этого перехода, ведь наследник Аршавина, может неплохо «пошуметь» в Европе .

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