Почему Слуцкий провалится в «Халл Сити»

«Халл Сити» – еще более рискованная авантюра, чем сборная России. В Англии у Слуцкого ничего не выйдет, но он все равно молодец.

В последнее время в ЦСКА Слуцкий стал синонимом трусости. Выступление сборной на Евро лишь усилило это впечатление. Трусливая тактика, трусливая игра. В Лиге чемпионов ЦСКА выходил на поле с одной целью – не пропустить. Такая же установка была у сборной на матч с Англией. Но именно бывший тренер армейцев – самый рисковый мужик в современном русском футболе.

Согласиться на заведомо безнадежную авантюру со сборной просто потому, что туда больше никто не хотел соваться. Уйти из клуба, где у него все стабильно и схвачено, где готовы терпеть и прощать локальные неудачи. Погрузиться в изучение английского и возглавить самый безнадежный из трех покинувших АПЛ клубов. После 45 что-то ударило в голову осторожному Слуцкому, и он вдруг погнался за приключениями.

Конечно все мы будем пристально следить за работой Леонида Викторовича в Чемпионшипе и желать ему удачи, но шансов вернуть «тигров» в АПЛ у Слуцкого не то чтобы много. В новом тысячелетии из элиты вылетело полсотни команд (некоторые неоднократно). Вернуться за один сезон удается в среднем чуть меньше, чем одной из трех. Дважды бывало, что вернуться не удалось никому, трижды счастливчиков оказывалось сразу двое.

«Халл» был одним из них, но вернулся лишь для того, чтобы сразу вновь окунуться в трясину Чемпионшипа. 18 клубов покинули АПЛ безвозвратно. Парашютные выплаты – не панацея. Хватает примеров, когда рухнувшие вниз команды транзитом летели дальше в тартарары английской футбольной иерархии. Повторить трюк с камбэком дважды удалось только трем клубам: «Вест Бромвичу», «Бирмингему» и свежему «Ньюкаслу».

Зато фокус с вылетом сразу после возвращения проделали пятеро: тот же «Бимингем», «Лестер», КПР, «Норвич» и сам «Халл». За исключением «Лестера» после игры в лифт никто не возвращался, да и вояж «лис» можно сбросить со счетов за давностью. Сказку делал уже совсем другой «Лестер», перемоловший прошлое за 10 лет в Чемпионшипе и переживший падение до второй лиги.

Светит ли такой сценарий «Халлу», где вот уже три года все идет черт знает как? Очень вряд ли. Египетские владельцы клуба попытались сменить приставку на вывеске с Сити на Тайгерс, однако лига переименование заблокировала, а до того относительно лояльные фанаты, помнившие спасение «Халла» в 2010, ополчились на Аллама с сыном. Те пытаются избавиться от клуба, но покупателей на сомнительный актив не находится.

Неудивительно, что собственно футбольные вопросы решаются спустя рукава. «Халл» чудом наскреб состав к старту сезона и провалил первый круг. Приглашение Марку Силвы после Нового года едва не привело к чуду, но португальский коуч вкалывал не ради «Халла», он как и Слуцкий просто пытался зарекомендовать себя в Англии. Силва уже трудоустроился в «Уотфорде», и вполне логично, что никто из привлеченных им зимой в аренду джокеров вроде Раноккья, Марковича и даже экс-«железнодорожника» Ниассе в Чемпионшипе играть не остался.

Наверняка покинут команду имеющие заманчивые предложения Клукас, Робертсон и Магуайр. Из футболистов, делавших погоду, останутся разве что ветераны Кертис Дэйвис, Майкл Доусон и Том Хаддлстоун, да соотечественник владельцев клуба Аль-Мухаммади. Конечно Слуцкий может вызволить из темниц Мусу с Думбия и может быть даже кого-то из россиян привезти в Англию, но тренеру нужно практически с нуля собрать команду, которая будет играть в совсем другом режиме с 24 командами в одной из главных мясорубок мира с двумя Кубками в придачу, куда нельзя отправлять Чепчуговых и тихо сливаться в первом раунде.

Готов ли ко всем этим прелестям английского захолустья после ежегодной Лиги чемпионов Слуцкийй в новой для себя стране, культуре и под совершенно другим уровнем давления со стороны фанатов и прессы – вопрос более чем риторический для одного из главных патриотов-карьеристов России. Скорее всего, ни черта у Леонида Викторовича не выйдет, или выйдет, но не так. Экспрессивные хозяева на раз снимут тренера. Ведь с прошлого лета россиянин – уже четвертый, кто пытается дрессировать «тигров». А цель проста предельно: вернуться в АПЛ.