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    Vanity Fair Все блоги -

    Почему Слуцкий провалится в «Халл Сити»

    10 июня 2017
    «Халл Сити» – еще более рискованная авантюра, чем сборная России. В Англии у Слуцкого ничего не выйдет, но он все равно молодец.

    В последнее время в ЦСКА Слуцкий стал синонимом трусости. Выступление сборной на Евро лишь усилило это впечатление. Трусливая тактика, трусливая игра. В Лиге чемпионов ЦСКА выходил на поле с одной целью – не пропустить. Такая же установка была у сборной на матч с Англией. Но именно бывший тренер армейцев – самый рисковый мужик в современном русском футболе.

    Согласиться на заведомо безнадежную авантюру со сборной просто потому, что туда больше никто не хотел соваться. Уйти из клуба, где у него все стабильно и схвачено, где готовы терпеть и прощать локальные неудачи. Погрузиться в изучение английского и возглавить самый безнадежный из трех покинувших АПЛ клубов. После 45 что-то ударило в голову осторожному Слуцкому, и он вдруг погнался за приключениями.

    Конечно все мы будем пристально следить за работой Леонида Викторовича в Чемпионшипе и желать ему удачи, но шансов вернуть «тигров» в АПЛ у Слуцкого не то чтобы много. В новом тысячелетии из элиты вылетело полсотни команд (некоторые неоднократно). Вернуться за один сезон удается в среднем чуть меньше, чем одной из трех. Дважды бывало, что вернуться не удалось никому, трижды счастливчиков оказывалось сразу двое.

    «Халл» был одним из них, но вернулся лишь для того, чтобы сразу вновь окунуться в трясину Чемпионшипа. 18 клубов покинули АПЛ безвозвратно. Парашютные выплаты – не панацея. Хватает примеров, когда рухнувшие вниз команды транзитом летели дальше в тартарары английской футбольной иерархии. Повторить трюк с камбэком дважды удалось только трем клубам: «Вест Бромвичу», «Бирмингему» и свежему «Ньюкаслу».

    Зато фокус с вылетом сразу после возвращения проделали пятеро: тот же «Бимингем», «Лестер», КПР, «Норвич» и сам «Халл». За исключением «Лестера» после игры в лифт никто не возвращался, да и вояж «лис» можно сбросить со счетов за давностью. Сказку делал уже совсем другой «Лестер», перемоловший прошлое за 10 лет в Чемпионшипе и переживший падение до второй лиги.

    Светит ли такой сценарий «Халлу», где вот уже три года все идет черт знает как? Очень вряд ли. Египетские владельцы клуба попытались сменить приставку на вывеске с Сити на Тайгерс, однако лига переименование заблокировала, а до того относительно лояльные фанаты, помнившие спасение «Халла» в 2010, ополчились на Аллама с сыном. Те пытаются избавиться от клуба, но покупателей на сомнительный актив не находится.

    Неудивительно, что собственно футбольные вопросы решаются спустя рукава. «Халл» чудом наскреб состав к старту сезона и провалил первый круг. Приглашение Марку Силвы после Нового года едва не привело к чуду, но португальский коуч вкалывал не ради «Халла», он как и Слуцкий просто пытался зарекомендовать себя в Англии. Силва уже трудоустроился в «Уотфорде», и вполне логично, что никто из привлеченных им зимой в аренду джокеров вроде Раноккья, Марковича и даже экс-«железнодорожника» Ниассе в Чемпионшипе играть не остался.

    Наверняка покинут команду имеющие заманчивые предложения Клукас, Робертсон и Магуайр. Из футболистов, делавших погоду, останутся разве что ветераны Кертис Дэйвис, Майкл Доусон и Том Хаддлстоун, да соотечественник владельцев клуба Аль-Мухаммади. Конечно Слуцкий может вызволить из темниц Мусу с Думбия и может быть даже кого-то из россиян привезти в Англию, но тренеру нужно практически с нуля собрать команду, которая будет играть в совсем другом режиме с 24 командами в одной из главных мясорубок мира с двумя Кубками в придачу, куда нельзя отправлять Чепчуговых и тихо сливаться в первом раунде.

    Готов ли ко всем этим прелестям английского захолустья после ежегодной Лиги чемпионов Слуцкийй в новой для себя стране, культуре и под совершенно другим уровнем давления со стороны фанатов и прессы – вопрос более чем риторический для одного из главных патриотов-карьеристов России. Скорее всего, ни черта у Леонида Викторовича не выйдет, или выйдет, но не так. Экспрессивные хозяева на раз снимут тренера. Ведь с прошлого лета россиянин – уже четвертый, кто пытается дрессировать «тигров». А цель проста предельно: вернуться в АПЛ.

    Рейтинг: 3.5 Голосов: 26
    Комментарии31
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      Рейтинг: +131

      Spiridonovich 12 июня 2017, 02:59

      Можно порадоваться, что в России стало одной бездарностью меньше.Трудно представить, кто ещё мог бы принести столько позора в Европе, как этот так называемый тренер, постоянно занимая последние места и в лиге чемпионов и на чемпионате Европы.. Главное достоинство, Слуцкого организация договорных матчей. В Англии этот род деятельности не востребован. Понятно почему ему доверили самую захудалую команду.

      -3
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      Рейтинг: +13743

      Dominator777 11 июня 2017, 13:24

      Неужели сотрудники сайта не могли найти интересный материал для публикации и опубликовали бездарную, не профессиональную и не аргументированную статью ни о чем?

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      Рейтинг: +31

      вазззз 10 июня 2017, 21:19

      Почему долбоебам из ФИФы -12 нельзя писать на футбольные темы? Эта "статья"- ответ на вопрос.
      Диагноз- мудак школота

      0
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      Рейтинг: +72

      abhvfdtcn 10 июня 2017, 18:41

      Доброжелатель блять

      0
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      Рейтинг: +87

      bakha23 10 июня 2017, 18:15

      Полный бред а не статья...

      2
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      Рейтинг: +353

      Rebrova 10 июня 2017, 17:04

      Халл-сити теперь моя любимая команда в чемпионшипе. Есть футболка. буду носить перед игрой на фарт)))

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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 10 июня 2017, 17:03

      ни одного серьезного аргумента почему он все таки должен провалиться...
      статья из разряда "написать, чтобы чем нибудь заполнить сайт.."

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      Рейтинг: +2400

      serglider > mihail200606 10 июня 2017, 19:41

      В том то и дело и дело, что аргументов несколько:

      1. Другая языковая среда

      2. Другой календарь чемпионата и количество матчей на порядок больше в сезоне, чем в России, следовательно стоит задача грамотно построить процесс подготовки команды и разложить силы по дистанции, в ЦСКА, к стати, у Слуцкого были с этим проблемы!

      3. Небольшие финансовые возможности клуба следовательно будут проблемы с формированием состава

      4. Давление результата и болельщиков клуба на тренера

      5. Неизбежный период адаптации и притирки тренера к руководству клуба, в тренерском штабе, к футболистам, фанатам, прессе...

      В такой ситуации 90%, что Слуцкий провалится как тренер с ХС, с другой приобретет необходимый опыт и узнаваемость в футбольной тусовке))) Вспомните как он шел в России к ЦСКА - Крылья Советов, Москва... Так что по тихонечку... шаг за шагом... тем более, что в Челси "свои в доску русские евреи" рулят)))

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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 > serglider 10 июня 2017, 21:06

      для конте АПЛ тоже другая среда, но судя по сообщениям написанным на этом же сайте Слуцкий очень неплохо владеет английским. адаптацию какую то за несколько месяцев пребывания в англии он прошел.
      в цска последнее время его деньгами и не баловали, но из состава выжимал что мог.. здесь он тоже прекрасно понимает, что кучу денег на трасферы ему не дадут.
      давление и всякие адаптации это есть у любого нового тренера , это не аргумент.
      может плюс даже в том, что он начал не в АПЛ а в чемпионшипе. от него не требуют каких то заоблачных высот. ему для начала надо стабилизировать состав и игру , а для этого время есть - целая полноценная предсезонка - притираться можно ко всем кому нужно и не нужно - болельщикам и т.д..
      конечно, если они первые 5 из 5 или 7из 7 игр не выиграют , то его попросят.. и даже то, что он человек абрамовича не поможет..
      Халл это хороший клуб для дебюта, с чего то надо начинать.. Никто конечно его в Мю или Тоттенхэм не возьмет сразу..
      не настаиваю конечно на том, что у него все сразу получится, но хотелось бы , чтобы не обосрался...

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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 10 июня 2017, 16:44

      Два месяца и все! Это не в конюшне быть, где Гинер пинков надает главе РФС, как это было с Толстых и чемпионат выигран!!!

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      Рейтинг: +4293

      Zubo 10 июня 2017, 16:34

      Я бы не стал такие заголовки ставить, но бомбардир в своём репертуаре яркой желтизны: сказать гадость, оскорбить кого-нибудь, но привлечь внимание любой ценой... Некрасиво, очень некрасиво

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      Рейтинг: +95

      Вингер91 > Zubo 10 июня 2017, 16:49

      Авторский был мягче, как минимум для того, чтобы не повторяться с заголовком предыдущего текста о сборной и Кубке Конфедераций.

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      Рейтинг: +24

      Ash-9993 10 июня 2017, 16:19

      Какие негативные писаки.Нет чтобы сказать Слуцкий на премьеру вытащит Холл.Мысли материальные будьте добрее народ.

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      Рейтинг: +95

      Вингер91 > Ash-9993 10 июня 2017, 16:51

      Если вытащит - только порадуюсь. Просто у него стартовые условия тяжелые очень. Не как у Бердыева в "Ростове", пожалуй, но что-то в этом роде. То есть сложная задачка. "Халл" - это не как Бенитесу в этом году "Ньюкасл" возвращать было, согласитесь.

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