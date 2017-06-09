Самые дорогие игроки Кубка конфедераций

К нам приедут несколько очень дорогих сборных мира. В списке самых дорогостоящих футболистов – представители трех стран. Россиян там нет.

Андре Гомеш (Португалия) Возраст: 23 года Клуб: «Барселона» Стоимость: €25 млн Джошуа Киммих (Германия) Возраст: 22 года Клуб: «Бавария» Стоимость: €25 млн Антонио Рюдигер (Германия) Возраст: 24 года Клуб: «Рома» Стоимость: €25 млн Марк-Андре тер Штеген (Германия) Возраст: 25 лет Клуб: «Барселона» Стоимость: €25 млн Адриен Силва (Португалия) Возраст: 28 лет Клуб: «Спортинг» Стоимость: €25 млн Вильям Карвалью (Португалия) Возраст: 25 лет Клуб: «Спортинг» Стоимость: €28 млн Шкодран Мустафи (Германия) Возраст: 25 лет Клуб: «Арсенал» Стоимость: €30 млн Юлиан Дракслер (Германия) Возраст: 23 года Клуб: «ПСЖ» Стоимость: €35 млн Артуро Видаль (Чили) Возраст: 30 лет Клуб: «Бавария» Стоимость: €37 млн Бернарду Силва (Португалия) Возраст: 22 года Клуб: «Монако» Стоимость: €40 млн Алексис Санчес (Чили) Возраст: 28 лет Клуб: «Арсенал» Стоимость: €65 млн Криштиану Роналду (Португалия) Возраст: 32 года Клуб: «Реал» Стоимость: €100 млн Фото: Global Look Press

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