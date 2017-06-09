Самые дорогие игроки Кубка конфедераций

Это ещё немцы основу не отправили
Андре Гомеш (Португалия)
Возраст: 23 года
Клуб: «Барселона»
Стоимость: €25 млн
Джошуа Киммих (Германия)
Возраст: 22 года
Клуб: «Бавария»
Стоимость: €25 млн
Антонио Рюдигер (Германия)
Возраст: 24 года
Клуб: «Рома»
Стоимость: €25 млн
Марк-Андре тер Штеген (Германия)
Возраст: 25 лет
Клуб: «Барселона»
Стоимость: €25 млн
Адриен Силва (Португалия)
Возраст: 28 лет
Клуб: «Спортинг»
Стоимость: €25 млн
Вильям Карвалью (Португалия)
Возраст: 25 лет
Клуб: «Спортинг»
Стоимость: €28 млн
Шкодран Мустафи (Германия)
Возраст: 25 лет
Клуб: «Арсенал»
Стоимость: €30 млн
Юлиан Дракслер (Германия)
Возраст: 23 года
Клуб: «ПСЖ»
Стоимость: €35 млн
Артуро Видаль (Чили)
Возраст: 30 лет
Клуб: «Бавария»
Стоимость: €37 млн
Бернарду Силва (Португалия)
Возраст: 22 года
Клуб: «Монако»
Стоимость: €40 млн
Алексис Санчес (Чили)
Возраст: 28 лет
Клуб: «Арсенал»
Стоимость: €65 млн
Криштиану Роналду (Португалия)
Возраст: 32 года
Клуб: «Реал»
Стоимость: €100 млн
Фото: Global Look Press