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    Самые дорогие игроки Кубка конфедераций

    9 июня 2017
    К нам приедут несколько очень дорогих сборных мира. В списке самых дорогостоящих футболистов – представители трех стран. Россиян там нет.

    Андре Гомеш (Португалия)

    Возраст: 23 года

    Клуб: «Барселона»

    Стоимость: €25 млн

    Джошуа Киммих (Германия)

    Возраст: 22 года

    Клуб: «Бавария»

    Стоимость: €25 млн

    Антонио Рюдигер (Германия)

    Возраст: 24 года

    Клуб: «Рома»

    Стоимость: €25 млн

    Марк-Андре тер Штеген (Германия)

    Возраст: 25 лет

    Клуб: «Барселона»

    Стоимость: €25 млн

    Адриен Силва (Португалия)

    Возраст: 28 лет

    Клуб: «Спортинг»

    Стоимость: €25 млн

    Вильям Карвалью (Португалия)

    Возраст: 25 лет

    Клуб: «Спортинг»

    Стоимость: €28 млн

    Шкодран Мустафи (Германия)

    Возраст: 25 лет

    Клуб: «Арсенал»

    Стоимость: €30 млн

    Юлиан Дракслер (Германия)

    Возраст: 23 года

    Клуб: «ПСЖ»

    Стоимость: €35 млн

    Артуро Видаль (Чили)

    Возраст: 30 лет

    Клуб: «Бавария»

    Стоимость: €37 млн

    Бернарду Силва (Португалия)

    Возраст: 22 года

    Клуб: «Монако»

    Стоимость: €40 млн

    Алексис Санчес (Чили)

    Возраст: 28 лет

    Клуб: «Арсенал»

    Стоимость: €65 млн

    Криштиану Роналду (Португалия)

    Возраст: 32 года

    Клуб: «Реал»

    Стоимость: €100 млн

    Фото: Global Look Press

    Рейтинг: 2.8 Голосов: 4
    Комментарии3
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      Рейтинг: +57

      Даркуш05 10 июня 2017, 02:27

      Это ещё немцы основу не отправили

      1
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      Рейтинг: +70530

      insider_retro 9 июня 2017, 17:20

      Посмотришь на ценники наших футболёров и диву даёшься.... Ничего в своей жизни не выиграли ни в клубах ни в сборной, но цифры обескураживают - 12, 15,18 ит.д.млн иностранных денег....

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      Рейтинг: +624

      juvseriy > insider_retro 10 июня 2017, 08:56

      Самый дорогой Смолов вроде, за него 10 дают!

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