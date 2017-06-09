«Сначала меня заинтересовал Манчини». Самая ярая болельщица нового тренера «Зенита»

Блог «Ф@Н@Т ФУТБОЛ@» представляет Эйприл Саммерс прекрасную фанатку главного тренера «Зенита».
Эйприл Саммерс – британская модель, актриса и телеведущая. Пару лет назад Эйприл призналась, что болеет за миланский «Интер», в дополнение к чему в сети появилось множество фото в черно-синей атрибутике.
«Как я стала интеристкой? Сначала меня заинтересовал Манчини, – я следила за ним еще в «Манчестер Сити». Он отличный тренер. Потом по работе я переехала на Сардинию, спустя время в Италию вернулся Манчини, и я прониклась «Интером». Я была на последнем дерби на «Джузеппе Меацца», – потрясающая, невероятная атмосфера, намного лучше, чем в Англии», – говорит она.
Эйприл считает Манчини сильным тренером и единственным наставником, который может справиться с Балотелли, кстати, Марио уже сватают в «Зенит». «Марио, конечно, немного сумасшедший, а Манчо, пожалуй, добился от него больше, чем кто-либо», – утверждает модель.
Похоже у «Зенита» появилась новая прекрасная болельщица, которая будет переживать не только за Роберто Манчини, но и за клуб с берегов Невы.