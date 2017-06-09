«Сначала меня заинтересовал Манчини». Самая ярая болельщица нового тренера «Зенита»

Блог «Ф@Н@Т ФУТБОЛ@» представляет Эйприл Саммерс прекрасную фанатку главного тренера «Зенита».

Эйприл Саммерс – британская модель, актриса и телеведущая. Пару лет назад Эйприл призналась, что болеет за миланский «Интер», в дополнение к чему в сети появилось множество фото в черно-синей атрибутике.

«Как я стала интеристкой? Сначала меня заинтересовал Манчини, – я следила за ним еще в «Манчестер Сити». Он отличный тренер. Потом по работе я переехала на Сардинию, спустя время в Италию вернулся Манчини, и я прониклась «Интером». Я была на последнем дерби на «Джузеппе Меацца», – потрясающая, невероятная атмосфера, намного лучше, чем в Англии», – говорит она.

Эйприл считает Манчини сильным тренером и единственным наставником, который может справиться с Балотелли, кстати, Марио уже сватают в «Зенит». «Марио, конечно, немного сумасшедший, а Манчо, пожалуй, добился от него больше, чем кто-либо», – утверждает модель.

Похоже у «Зенита» появилась новая прекрасная болельщица, которая будет переживать не только за Роберто Манчини, но и за клуб с берегов Невы.

text Публикация от April Summers (@playboymodelapril) Апр 29 2017 в 11:13 PDT

text Публикация от April Summers (@playboymodelapril) Апр 26 2017 в 8:44 PDT

text Публикация от April Summers (@playboymodelapril) Апр 24 2017 в 5:29 PDT

text Публикация от April Summers (@playboymodelapril) Апр 19 2017 в 1:44 PDT

text Публикация от April Summers (@playboymodelapril) Апр 17 2017 в 11:05 PDT

text Публикация от April Summers (@playboymodelapril) Апр 13 2017 в 8:30 PDT

text Публикация от April Summers (@playboymodelapril) Апр 9 2017 в 12:31 PDT

text Публикация от April Summers (@playboymodelapril) Апр 9 2017 в 7:36 PDT

text Публикация от April Summers (@playboymodelapril) Апр 9 2017 в 5:01 PDT

text Публикация от April Summers (@playboymodelapril) Май 4 2017 в 2:45 PDT

text Публикация от April Summers (@playboymodelapril) Май 10 2017 в 1:21 PDT

text Публикация от April Summers (@playboymodelapril) Май 25 2017 в 10:24 PDT

text Публикация от April Summers (@playboymodelapril) Май 31 2017 в 7:33 PDT

text Публикация от April Summers (@playboymodelapril) Май 19 2017 в 10:23 PDT

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