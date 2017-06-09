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    «Сначала меня заинтересовал Манчини». Самая ярая болельщица нового тренера «Зенита»

    9 июня 2017
    Блог «Ф@Н@Т ФУТБОЛ@» представляет Эйприл Саммерс прекрасную фанатку главного тренера «Зенита».

    Эйприл Саммерс – британская модель, актриса и телеведущая. Пару лет назад Эйприл призналась, что болеет за миланский «Интер», в дополнение к чему в сети появилось множество фото в черно-синей атрибутике.

    «Как я стала интеристкой? Сначала меня заинтересовал Манчини, – я следила за ним еще в «Манчестер Сити». Он отличный тренер. Потом по работе я переехала на Сардинию, спустя время в Италию вернулся Манчини, и я прониклась «Интером». Я была на последнем дерби на «Джузеппе Меацца», – потрясающая, невероятная атмосфера, намного лучше, чем в Англии», – говорит она.

    Эйприл считает Манчини сильным тренером и единственным наставником, который может справиться с Балотелли, кстати, Марио уже сватают в «Зенит». «Марио, конечно, немного сумасшедший, а Манчо, пожалуй, добился от него больше, чем кто-либо», – утверждает модель.

    Похоже у «Зенита» появилась новая прекрасная болельщица, которая будет переживать не только за Роберто Манчини, но и за клуб с берегов Невы.

    text

    Публикация от April Summers (@playboymodelapril)

    text

    Публикация от April Summers (@playboymodelapril)

    text

    Публикация от April Summers (@playboymodelapril)

    text

    Публикация от April Summers (@playboymodelapril)

    text

    Публикация от April Summers (@playboymodelapril)

    text

    Публикация от April Summers (@playboymodelapril)

    text

    Публикация от April Summers (@playboymodelapril)

    text

    Публикация от April Summers (@playboymodelapril)

    text

    Публикация от April Summers (@playboymodelapril)

    text

    Публикация от April Summers (@playboymodelapril)

    text

    Публикация от April Summers (@playboymodelapril)

    text

    Публикация от April Summers (@playboymodelapril)

    text

    Публикация от April Summers (@playboymodelapril)

    text

    Публикация от April Summers (@playboymodelapril)

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    Рейтинг: 4 Голосов: 34
    Комментарии1
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      Рейтинг: +43

      vayka 9 июня 2017, 19:05

      хороша

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