Почему сборная России провалит Кубок конфедераций

Дело не в Мутко, Черчесове или отсутствии мотивации. Просто сборная еще до турнира лишилась половины основного состава. И не всегда по футбольным причинам.

Первым отчисленным еще до формирования расширенного состава стал Игорь Денисов. Можно много дискутировать о человеческих качествах хавбека, но в сборной он всегда держал марку, и это все еще один из лучших опорных хавов страны. Как минимум, Денисов сильнее вписанного одноклубника Тарасова. В свете травмы Зобнина проблема обострилась, но даже в этих условиях вызывать футболиста, с которым когда-то конфликтовал в «Динамо», Черчесов не стал.

Предполагалось, что отцеплять футболистов из расширенного списка тренерский штаб будет в зависимости от их текущей формы и того, как они будут вписываться в игровую модель. Но отсев произошел естественным путем, и дома будут сидеть совсем не те люди (при всем уважении к оставшимся). Если Роман Зобнин выбыл на глазах всей страны, то к ряду других игроков, отсутствующих по состоянию здоровья, есть вопросы.

Еще по осени сперва Игнашевич, а затем и Василий Березуцкий заявили о прекращении выступлений за национальную команду. Наверняка при пролонгации соглашений с возрастными защитниками вопрос сборной поднимался особо. Дзагоев пропускает второй крупный турнир подряд. Марио Фернандес отыграл все 30 туров, но сразу по окончании сезона лег под нож. Вместо 6-7 человек ЦСКА представят трое. Патриотичность менеджмента армейцев вообще штука спорная – собственные интересы там явно стоят выше, как и положено клубу, позиционирующему себя на европейском уровне. Это не хорошо и не плохо, просто факт.

Фернандес не сможет сыграть на Кубке конфедераций. В последнее время он выходил на поле на обезболивающих. Сказался очередной перелом носа, полученный на сборах. Он смог выйти против «Анжи», но врачи категорически против, чтобы он продолжал играть. Роман Бабаев, гендиректор ЦСКА

В концовке прошлого сезона Алан Дзагоев принес ЦСКА «золото», забив единственный гол в Казани. Лидер армейцев отбегал все 90 минут, а потом выяснилось, что у хавбека травма, несовместимая с участием в Евро – внутрисуставной перелом второй плюсневой кости. С переломом плюсневой кости отыграл два последних матча этого чемпионата Сергей Игнашевич, отложивший операцию на межсезонье.

В минувшем сезоне травмы совсем замучили Дзагоева. Прямо сейчас у хавбека проблемы с задней поверхностью бедра. В предпоследнем туре в Казани Алан вышел за полчаса до конца и забил. На последний матч с «Анжи» в заявку он не попал. В расширенном списке Дзагоев и Фернандес были, в окончательном – нет. Оно и неудивительно – 27 мая Фернандеса прооперировали, Дзагоев тоже остался залечивать спину и бедро. Благо, доктора уверяют, что наконец-то отыскали корни проблем хавбека.

В настоящее время клинически значимых проблем с коленным суставом у Артёма Дзюбы нет, не было их ни до сбора, ни в его начале. Однако функциональное состояние игрока не позволяет переносить предложенные нагрузки, что ставит под сомнение безопасную и полноценную подготовку к столь важному турниру. Эдуард Безуглов, врач сборной России

Артем Дзюба на регулярной основе играл в клубе, но раз за разом отклонял вызовы в сборную на контрольные матчи осенью. Форварда «Зенита» беспокоило колено. На сбор в Австрию Дзюба полетел, но вскоре решил паковать чемоданы. Виталий Мутко дал медицинским штабам «Зенита» и ЦСКА задание разобраться со здоровьем футболистов. Высочайшее благословение не играть сборники имеют. Оно понятно – ЧМ-2018 Виталию Леонтьевичу важнее, а к тому моменту ребята, глядишь, подлечатся.

У Дзюбы еще перед сбором были болевые ощущения. На полную мощь Артем работать не может. Тут вопрос: играть на болевых ощущениях, с уколами, или нет? Приняли совместное решение, чтобы он в более щадящем режиме привел колено в порядок и подготовился к сезону. Надо просто глубоко изучить эту тему, медицинская служба «Зенита» должна еще раз его посмотреть. Мы видим, что и у Дзагоева такая же проблема. Врачи ЦСКА тоже будут внимательнее следить за Аланом. Что это такое: только он форму набирает, подходит к матчам сборной или клубе – и опять травма. Виталий Мутко, президент РФС

Последней каплей стала травма Зобнина. Особенно обидно, что получил хавбек её в безобидном эпизоде, и прежде травматичностью не отличался. У Романа до повреждения крестов в матче с венграми серьезных травм не было вообще. Подведем итоги: Василий Березуцкий, Марио Фернандес, Алан Дзагоев, Роман Зобнин и Артем Дзюба почти наверняка выходили бы в стартовом составе национальной сборной. Вполне могли там быть и Сергей Игнашевич с Игорем Денисовым.

Те, кто будет играть на самом деле, вряд ли выступят лучше. Центр обороны – все еще загадка, и даже схема с тремя защитниками едва ли нивелирует их объективно более низкий в сравнении с парой армейцев класс и абсолютно не сопоставимый опыт. Марио Фернандес – безальтернативно лучший атакующий правый защитник. Дзагоев, Зобнин и Денисов вполне могли выходить все втроем, что гарантировало бы баланс в средней линии – надежный Денисов сзади, двужильный Зобнин в формате box-to-box и мастер обостряющего паса на любую дистанцию Дзагоев ближе к атаке. Если Бухаров выходит в основе в пару к Смолову, то Дзюба делал бы это с еще большей вероятностью. Остается только надеяться, что план В у Черчесова все-таки есть.

Фото: rfs.ru