Конец эпохи. Почему «Арсенал» не будет прежним

Блог «Ф@Н@Т ФУТБОЛ@» рассказывает почему вылет из топ-4 и победа над "Челси" в финале Кубка Англии, закончила эпоху Венгера и изменила его навсегда.

Удивительно, но Арсен Венгер тренирует лондонский «Арсенал» более 20 лет. Француз является единственным в мире футбольным долгожителем в данный момент, ведь так долго у руля топ-клуба из топ-5 чемпионатов был лишь Алекс Фергюсон, который уже не тренирует, поэтому Арсен, здесь единоличный лидер. В сентябре 1996 года молодой малоизвестный француз возглавил «канониров». Француз, который в последствии изменит лицо не только «Арсенала», но и всего английского футбола.

Венгер провёл замечательные первые десять лет во главе «Арсенала», ведь Арсен сумел выиграть множество трофеев с «канонирами», а вершиной этого десятилетия стала «команда непобедимых», которая выиграла чемпионат Англии без единого поражения. Выход в финал Лиги Чемпионов в 2006 году и обидное поражение «канониров» от «Барселоны», по сути, закончило успешное десятилетие Венгера. Ведь после сверх успешного отрезка в истории «канониров», наступили времена экономии.

«Арсенал» строил новый стадион, поэтому Венгеру пришлось экономить и жить по средствам. Очевидно, продажа лидеров «канониров» – стала финансовой основой стабильности клуба, поэтому главная цель в этот период для француза было – место в Лиге Чемпионов. «Нашим трофеем должно стать завоевание места в четверке сильнейших», – честно говорил Арсен Венгер.

После этих слов, Арсена стали обвинять в заниженных амбициях и реальном отказе борьбы за титул. Безусловно, француз был реалистом и понимал, что состав «канониров» слаб для борьбы за чемпионство, поэтому Арсен обозначил реальную цель команды. Безусловно, место в Лиги Чемпионов, тогда вполне можно было называть большим достижением для «Арсенала», ведь команда каждый год перестраивалась из-за ухода лидеров и усиливалась более слабыми исполнителями за скромные суммы. Многие болельщики уже до начала сезона, могли угадать положение «канониров» в турнирной таблице, ведь «Арсенал» в те годы, довольно часто финишировал четвёртым, правда, статистика рушит все насмешки недоброжелателей. Количество дней Арсена Венгера на каждой из позиций в таблице АПЛ. Привет шутникам о 4-м месте!

Конечно, с заключением новых спонсорских контрактов и с окончанием оплаты кредита за постройку стадиона, «Арсенал» стал стабильнее в финансовом плане, поэтому клуб перестал продавать лидеров команды. В 2013 году »канониры» приобрели за 45 млн. евро Месута Озила у «Реала», по сути, этим вложением Венгер обозначил своё желание тратить деньги ради трофеев. Теперь француз наоборот, стал приглашать топ-игроков: Озил, Санчес, Чех – это топ-игроки и экс-футболисты «Реала», «Барселоны» и «Челси», именно таких приобретений долгие годы ждали болельщики «канониров».

С помощью трансферов «Арсенал» постепенно усилил состав, поэтому выход «канониров» из затяжного трофейного кризиса был лишь вопросом времени. Два Кубка Англии (2014, 2015) помогли «Арсеналу» снизить давление на команду, и на главного тренера, ведь из-за отсутствия трофеев болельщики желали отставки Венгера. Конечно, трансфер Озила, частично повлиял на добытые трофеи, но безусловно он дал толчок команде, которая стала играть уверенно не только в Кубковых соревнованиях, но и в чемпионате Англии.

Казалось прошлый сезон подарит «Арсеналу» долгожданное чемпионство, ведь все фавориты провалили сезон, но «сказочный Лестер» отобрал титул у Венгера, хотя только «канониры» обыграл «лис» дважды в прошлом сезоне АПЛ. Венгер наконец-то научился играть с топ-клубами, используя тактику контратак и игры вторым номером, поэтому результаты «канониров» в этих противостояниях сразу стали улучшаться, но слабая игра «Арсенала» против середняков чемпионта Англии стоила Венгеру чемпионства.

Дома «канониры» потеряли очки с «Вест Хэмом», «Суонси», «Саутгемптомом» и «Кристалл Пэласом», что в сумме «Арсеналу» стоило 10 очков, которых и не хватило на финише для чемпионства. Конечно, травмы лидеров «Арсенала» повлияли на игру команды, ведь Уолкотт, Санчес, Касорла и Коклен выпали из-за повреждений, буквально за пару недель, а заменить их, по сути, было не кому. Конечно, у болельщиков «Арсенала» прошлый сезон вызвал лишь разочарование, ведь таким хорошим шансом для чемпионства команда не воспользовалась.

Текущий сезон «Арсенал» снова начал неуверенно, ведь домашнее поражение от «Ливерпуля» и ничья против «Лестера» испортили старт «канониров» в АПЛ, но постепенно команда стала набирать форму. Вырванная на последних секундах с «Саутгемптоном» победа и ничья против «ПСЖ» дали «канонирам» отличный игровой толчок, ведь подопечные Венгера выдали 20-матчевую беспроигрышную серию во всех турнирах. Разгром «Челси» в сентябре подтвердил, что «канониры» находятся в отличной форме и готовы реально бороться за титул в этом сезоне. Кстати, победа над «синими» порадовала многих болельщиков «канониров», ведь до этого разгрома, «Арсенал» не мог победить «Челси» в чемпионате Англии – 5 лет, огромная цифра, которую в этом сезоне «канониры» наконец-то прервали.

Безусловно, победа «канониров» над «синими» стала ключевой в этом сезоне, ведь «Челси» после этого поражения перестроился на схему 3-4-3 и уверенно выиграл чемпионат Англии, а «Арсенал» после уверенной первой половины сезона посыпался в феврале и марте, да так, что был нарушен 20-летний «круговорот Венгера».

Всё бы ничего, но Арсену не удалось повторить свой любимый трюк и «Арсеналу» не хватило одного очка, чтобы попасть в Лигу Чемпионов. «С января мы играли в очень сложной обстановке по ряду причин. О некоторых из них вы и сами знаете, а о некоторых мы поговорим немного позже. Психологическая атмосфера в команде была просто ужасающей. Было очень сложно, и ситуация с неопределенностью моего будущего оказала на это огромное влияние», – Арсен Венгер. Похоже, огромного давления на команду Арсен и игроки не выдержали, поэтому в следующем сезоне «Арсенал» сыграет в ЛЕ.

Впервые при Арсене Венгере «канониры» не смогли попасть в Лигу Чемпионов и, в принципе, это хорошо, Арсен вышел из зоны комфорта и наконец-то понял - »на старых дрожжах» сейчас даже в ЛЧ не попасть. Проблемы «Арсенала» в обороне были очевидны всем, но только не французу, Венгер долго тянул с кардинальными переменами и когда «запахло жаренным», пролёт мимо ЛЧ, Арсен пошёл на перемены. Впервые за 20 лет француз применил схему с тремя защитниками в матче против «Мидлсбро», новая схема стабилизировала и сбалансировала игру «канониров» в обороне. «Мы должны выиграть все свои матчи», – чётко сказал Венгер после победного матча против «речников». Осечка в матче против «шпор» стоила Венгеру места в Лиги Чемпионов и окончательно подвела черту под «эпохой Венгера». В следующем сезоне «Эмирейтс» не услышит гимн Лиги Чемпионов, ведь команде предстоят матчи Лиги Европы по четвергам, кстати, «канониров» там уже ждут с нетерпением. Так официальный твиттер ЛЕ «поздравил» подопечных Венгера.

Сделал шаг назад для того, чтобы завтра сделать два вперёд, наверно, об этом мечтает Арсен, игроки и болельщики «канониров». Всё-таки есть ощущение, что Арсен за два последних месяца поменялся больше, чем за 10 лет до этого. Похоже, Венгер нашёл для себя мотивацию, то чего не хватало команде годами. Француз поддался тренду и добился промежуточного успеха: 7 побед в 8 матчах в АПЛ и уверенная победа над «Челси» в финале Кубка Англии. Очевидно, переход на схему с тремя защитниками, рисует радужные перспективы «Арсеналу» в следующем сезоне.

Француз ожидаемо продлил контракт с «канонирами», но теперь он не будет прежним – Венгер поменялся, в нём снова проснулась жажда к трофеям, желание «работать» и прогрессировать. Теперь Арсен с лёгкостью предлагает 100 млн. евро за юнца, отыгравшего один сезон в большом футболе и осуществляет трансферы под новый тактический тренд (приход Колашинаца из «Шальке»). За два последних месяца, Арсен принял кардинальных изменений больше, чем за 10 лет, конечно, такие радикальные меры дарят болельщикам «канониров» надежду на успех. Очевидно, летом Венгер должен бросить все силы, чтобы сохранить Санчеса и Озила, ведь очередная потеря лидеров команды, будет означать ещё один шаг назад, а ведь он только нашёл верный путь.

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