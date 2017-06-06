Несколько слов о мизинце г-на Бухарова. Чем удивила сборная России в матче с Венгрией

Сборная России разгромила соперников из Венгрии, но потеряла важного игрока. В День рождения А.С. Пушкина блог «Андре Андре» начинает отчет о матче словами великого поэта.

«Полагаю себя вправе объявить во услышание всей Европы, что я ничьих мизинцев не убоюсь; ибо, не входя в рассмотрение голов, уверяю, что пальцы мои (каждый особо и все пять в совокупности) готовы воздать сторицею кому бы то ни было» (А. С. Пушкин, «Несколько слов о мизинце г. Булгарина и о прочем»)

Чем с самого начала удивляла сборная Черчесова – так это собранностью и дисциплинированностью. Чего ей всю дорогу не хватало – так это исполнительского мастерства в каждой линии. Чего точно не нужно делать по итогам матча с Венгрией – так это говорить, будто мастерство, наконец, появилось или, наоборот, не появится уже никогда.

Венгры в своем экспериментальном составе сыграли уж больно неконкретно – как говорилось в классическом советском кино, «масло оказалось рафинированным». Но нам ли рефлексировать по этому поводу? Сборная России тем и известна, что с трудом перешагивает самые тупые капканы.

Слегка удивило то, что Черчесов долго не прибегал к заменам – казалось бы, именно в этой игре тренеру полагалось посмотреть на игроков, чье место в команде было под вопросом. Но, видимо, при нашем обилии травм не придется вычеркивать вообще никого – окончательную заявку на Кубок конфедераций определит тупо минздрав.

Так что на фоне рассыпчатой венгерской команды мы увидели другое: у сборной России есть костяк, и этому костяку наконец-то дают почувствовать: вот каково это, когда игра удается.

Слухи о том, что форвард Бухаров – это местечковый дуболом в болотных сапогах, натянутых до шеи, оказались несколько преувеличенными. И это при всей щекотливости общей ситуации: еще неделю назад Бухаров был носителем третьей молодости, продуктом генной инженерии тренера Бердыева, а вот как быстро меняется среда: Бекиича след простыл, а Саша – футболист, которому скоро 87, тренирующийся у Леонида Кучука.

Но меняется именно среда, а Бухаров остается игроком, который на восьмом десятке заслужил место в сборной – и отрабатывает это место в три пота. Вчера он вплоть до замены носился по всему полю, что не очень типично для парня его геометрии, он стремился владеть мячом, искал каких-то отношений со Смоловым, с которым до этого не играл никогда (ну не «Анжи» ведь вспоминать).

Я не буду говорить обо всех, давайте договорим хотя бы о Бухарове. Резюме: других мощных форвардов у нас сегодня нет, Смолов играет головой раз в год, а этот инструмент бывает нужен любой команде, даже если она – Испания при Дель Боске. Этот лозунг показался бы сумасшествием еще полгода назад, но сегодня он актуален: берегите Бухарова – не дай бог, он по примеру других сломает себе какой-нибудь мизинец и выпадет из команды.

Сборная России – давно уже не носитель великой силы, но присутствие такого форварда, как Бухаров – это не иллюстрация разложения, скорее наоборот: мы мельчаем до того уровня, где мы адекватны и по-своему качественны.

«...но в чем упрекают здесь почтенного Александра Анфимовича?.. В том, что за каждое его сочинение книгопродавцы платят ему по 20 рублей?»

А. С. Пушкин.