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    Балотелли может приехать в чемпионат России. Он вообще нужен?

    6 июня 2017
    Чемпионат России может заполучить одного из самых неординарных форвардов мира в лице Марио Балотелли. В своем блоге предлагаю найти ответ на тему того – нужен ли он российскому футболу?

    Балотелли 26 лет – казалось бы самый расцвет для форварда. Однако, в настоящий момент Марио пребывает на рынке свободных агентов и былого ажиотажа вокруг его имени уже нет. Топ-клубы не пытаются заполучить его. Наоборот – теперь услуги Марио приходится предлагать клубам его агенту. И как гласят последние новости трансферного рынка, услуги Балотелли были предложены «Спартаку». Помимо этого, пресса с каждым днем наполняется слухами о возможном воссоединении Марио и Роберто Манчини в питерском «Зените». То есть, наиболее вероятным продолжением карьеры Балотелли может стать Россия и сей факт заслуживает внимания и обсуждения.

    Единственное, что можно говорить с уверенностью, так это то, что в случае трансфера Марио Балотелли в один из российских клубов, эта команда выиграет в плане своего пиара и, вполне вероятно, сумеет неплохо подзаработать на атрибутике. Одновременно выиграет и весь российский футбол, матчи которого уже все чаще отпугивают телезрителя от экранов. В Россию давненько не приезжали игроки, чье имя было в состоянии заставить пробудиться всю общественность и говорить об этом не смолкая. А Балотелли при всей своей одиозности именно та личность, которая легко может добавить особого шарма нашему первенству и поднять интерес к нему со стороны общественности, а также помочь дополнительному пиару вне самой страны. Однако, в остальном это может стать немалой проблемой для той команды, которая отважится на этот трансфер.

    «Спартак» по итогам минувшего сезона выиграл первенство России и получил право играть в Лиге Чемпионов, а вместе с ним и необходимость усилить свой состав игроками мировой величины. Бытует мнение, что Каррера, который суме сплотить всех игроков «Спартака» и сотворить из них истинную «банду», в состоянии совладать и с Марио. Однако, подобные мысли кажутся притянутыми за уши.

    Балотелли, как маленький и непослушный ребенок. Он может исключительно небольшой срок времени провести без шалостей и скандалов. После небольшого периода тишины и спокойствия, он обязательно что-то вытворит, а почувствовав вновь вкус к запретному, начнет вытворять свои фортеля все чаще и чаще. И такой игрок, определенно, не нужен нынешнему «Спартаку», где сейчас царит чемпионская и очень сплоченная атмосфера. А вот Марио в такой среде жить совершенно не умеет и, рано или поздно, он начнет разлагать эту атмосферу и становится главной фигурой спортивных СМИ. Особенно при всех столичных соблазнах. Поэтому «Спартаку» такой игрок не нужен совершенно. Тем более, что при амбициях чемпиона и желании проявить себя в Лиге Чемпионов, приобретение Балотелли, который может получить красную в любую секунду матча, выглядит и вовсе абсурдным.

    Что же касается питерского «Зенита», то этот трансфер выглядит более вероятным. Все же питерцы менее внимательны к своим тратам, а зарплата у Марио вовсе не соответствует прожиточному минимуму нашей страны. Да и сам «Зенит» после провала в минувшем сезоне и всех скандалов вокруг своего имени, настроен только на то, чтобы выдать сезон внушительный и мощный. Ради этого был приглашен опытный Манчини, а в «Газпроме» раскрыли чековую книжку ради новых и реальных усилений команды.

    И Балотелли, как раз, подходит для амбиций команды. Манчини привык работать с именитыми игроками, да и сам Марио в «Зените» в состоянии получить себе в партнеры более именитых игроков. Но самое главное, что Манчини и Балотелли имеют опыт совместной работы и в целом они устраивают друг друга. Определенно, и в их совместной работе были определенные разногласия, но они были незначительны. Да и сейчас тренер и игрок отзываются друг о друге довольно тепло. Балотелли называл именно Манчини лучшим тренером из тех, с кем ему доводилось работать, а Манчини с симпатией относится к самому Марио, хоть и отмечает, что футболисту необходимо менять свои взгляды и тогда он сможет встать на один уровень с Роналду и Месси.

    Таким образом, вероятность переезда Марио в Россию, именно сейчас, не выглядит чем-то невероятным. И его приезд в состоянии поднять престиж российского первенства, а также раскрасить полосы спортивных газет различными историями, вроде борьбы с манишкой или шнурками, а также неожиданными и дикими, вроде метания дротиков в игроков молодежной команды. Кроме того, порой поклонники России могут рассчитывать и на то, чтобы посмотреть на действительно виртуозные действия футболиста на поле.

    То есть, сам российский футбол от перехода Марио выиграет. Но вот выиграет или проиграет тот клуб, который, в итоге, отважится его покупать – вопрос. Однако, если у вас есть ответ на него – обязательно делитесь им в комментариях!

    Рейтинг: 5 Голосов: 3
    Комментарии33
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      Рейтинг: +364

      Smoking_dog 21 июня 2017, 11:30

      в зените балотелли а ха ха ха афтор жгёт

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      Рейтинг: +104

      RUPRICHT 13 июня 2017, 15:37

      ДАВАЙТЕ ПУСТЬ КУПИТ АНЖИ или ТЕРЕК!!???

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      Рейтинг: +48

      Антон Конев 6 июня 2017, 20:49

      оооо

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 июня 2017, 19:41

      Расисты питерские никогда этого не позволят.

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      Рейтинг: -153

      SLAVAKPCC > OfaZavr 7 июня 2017, 00:26

      А ваши угостят бананом,а потом с трибун будут оскорблять своих же,как было много раз.

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      Рейтинг: +2316

      кошмарик > OfaZavr 7 июня 2017, 02:35

      зато пищевики завсегда свою мартышку бананом угостят!

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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 6 июня 2017, 18:33

      Не нужен

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      Рейтинг: +30

      Daniil Boiko 6 июня 2017, 18:03

      #грамотныйбомбардир "То есть, наиболее вероятным продолжением карьеры Балотелли может стать Россия и сей факт заслуживает внимания и обсуждения."
      " Балотелли может стать Россия"

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      Рейтинг: +563

      tank219 6 июня 2017, 16:06

      Есть поговорка - год ты работаешь на авторитет, потом авторитет работает на тебя. Этот персонаж ее не знает.

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      Рейтинг: +43

      The_Red > tank219 6 июня 2017, 17:33

      Это да.

      0
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 6 июня 2017, 16:05

      Да кому он нужен,может в Томь?Поможет вернутся в вышку,а так никакой,наши лучше

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      Рейтинг: +43

      The_Red > Mahone 6 июня 2017, 17:33

      ))) Марио в "Томи" - это интересно )

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      Рейтинг: +21

      SR_4 6 июня 2017, 15:47

      не нужен

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      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel 6 июня 2017, 15:31

      В Спартаке и так линия нападения хорошо укомплектована...есть Зе Луиш, Адриано, примерно одной фактуры с Марио...что касается Зенита, придётся сажать на лавку Дзюбу, не в 2-х же атлетов играть, да и Кокорину места не найдётся...да, помимо атлетических данных Баллотелли и внизу неплох, и может тащить команду, как это было с Ниццей, но Россия не его страна...Уже не первый легионер у нас отжигал по клубам, а у Марио к этому слабость имеется...так что пока очень сомнительно: ни Спартак, ни Зенит явно в нём не нуждаются...

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      Рейтинг: +43

      The_Red > ProstoPolzovatel 6 июня 2017, 15:36

      В "Зените" он мог бы и на фланге играть, к примеру - если говорить именно о месте на поле.

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      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel > The_Red 6 июня 2017, 15:52

      В принципе да, но если мы говорим о фланговой игре, то есть ребята в Европе и получше и подешевле...да и потом Балотелли форвард, вряд ли Манчини переориентирует его, а раз так то на фланге его можно поставить только в схеме с 3-я нападающими, но Зенит так не играет...плюс Марио сам по себе "одиозен" и как он сыграется с Дзюбой, который тоже лидерскими качествами не обделён для меня загадка...отдельной строкой упомянем лимит, поскольку полузащита у Зенита не самая "русская"...вот и выходит скорее нет, чем да...Марио, конечно, умеет собираться, как это было ранее с Ницей, но вот предсказать потащит ли он за собой Зенит очень сложно...

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      Рейтинг: +43

      The_Red > ProstoPolzovatel 6 июня 2017, 17:32

      Ну в данном случае не совсем логично говорить, как играет "Зенит". Ведь именно Манчини будет определять то, как будет играть "Зенит". А Марио в "Сити" у него и играл на флангах порой - если правильно помню. Потому что, если не ошибаюсь, то Джеко еще при Балотелли переходил.

      Ну а в остальном - да, согласен.

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      Рейтинг: +66

      Viruss28 > ProstoPolzovatel 10 июня 2017, 10:15

      мне кажется он будет не с дзюбой, а на месте дзюбы! Если конечно придет и если лимит позволит)

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