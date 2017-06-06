Балотелли может приехать в чемпионат России. Он вообще нужен?

Чемпионат России может заполучить одного из самых неординарных форвардов мира в лице Марио Балотелли. В своем блоге предлагаю найти ответ на тему того – нужен ли он российскому футболу?

Балотелли 26 лет – казалось бы самый расцвет для форварда. Однако, в настоящий момент Марио пребывает на рынке свободных агентов и былого ажиотажа вокруг его имени уже нет. Топ-клубы не пытаются заполучить его. Наоборот – теперь услуги Марио приходится предлагать клубам его агенту. И как гласят последние новости трансферного рынка, услуги Балотелли были предложены «Спартаку». Помимо этого, пресса с каждым днем наполняется слухами о возможном воссоединении Марио и Роберто Манчини в питерском «Зените». То есть, наиболее вероятным продолжением карьеры Балотелли может стать Россия и сей факт заслуживает внимания и обсуждения.

Единственное, что можно говорить с уверенностью, так это то, что в случае трансфера Марио Балотелли в один из российских клубов, эта команда выиграет в плане своего пиара и, вполне вероятно, сумеет неплохо подзаработать на атрибутике. Одновременно выиграет и весь российский футбол, матчи которого уже все чаще отпугивают телезрителя от экранов. В Россию давненько не приезжали игроки, чье имя было в состоянии заставить пробудиться всю общественность и говорить об этом не смолкая. А Балотелли при всей своей одиозности именно та личность, которая легко может добавить особого шарма нашему первенству и поднять интерес к нему со стороны общественности, а также помочь дополнительному пиару вне самой страны. Однако, в остальном это может стать немалой проблемой для той команды, которая отважится на этот трансфер.

«Спартак» по итогам минувшего сезона выиграл первенство России и получил право играть в Лиге Чемпионов, а вместе с ним и необходимость усилить свой состав игроками мировой величины. Бытует мнение, что Каррера, который суме сплотить всех игроков «Спартака» и сотворить из них истинную «банду», в состоянии совладать и с Марио. Однако, подобные мысли кажутся притянутыми за уши.

Балотелли, как маленький и непослушный ребенок. Он может исключительно небольшой срок времени провести без шалостей и скандалов. После небольшого периода тишины и спокойствия, он обязательно что-то вытворит, а почувствовав вновь вкус к запретному, начнет вытворять свои фортеля все чаще и чаще. И такой игрок, определенно, не нужен нынешнему «Спартаку», где сейчас царит чемпионская и очень сплоченная атмосфера. А вот Марио в такой среде жить совершенно не умеет и, рано или поздно, он начнет разлагать эту атмосферу и становится главной фигурой спортивных СМИ. Особенно при всех столичных соблазнах. Поэтому «Спартаку» такой игрок не нужен совершенно. Тем более, что при амбициях чемпиона и желании проявить себя в Лиге Чемпионов, приобретение Балотелли, который может получить красную в любую секунду матча, выглядит и вовсе абсурдным.

Что же касается питерского «Зенита», то этот трансфер выглядит более вероятным. Все же питерцы менее внимательны к своим тратам, а зарплата у Марио вовсе не соответствует прожиточному минимуму нашей страны. Да и сам «Зенит» после провала в минувшем сезоне и всех скандалов вокруг своего имени, настроен только на то, чтобы выдать сезон внушительный и мощный. Ради этого был приглашен опытный Манчини, а в «Газпроме» раскрыли чековую книжку ради новых и реальных усилений команды.

И Балотелли, как раз, подходит для амбиций команды. Манчини привык работать с именитыми игроками, да и сам Марио в «Зените» в состоянии получить себе в партнеры более именитых игроков. Но самое главное, что Манчини и Балотелли имеют опыт совместной работы и в целом они устраивают друг друга. Определенно, и в их совместной работе были определенные разногласия, но они были незначительны. Да и сейчас тренер и игрок отзываются друг о друге довольно тепло. Балотелли называл именно Манчини лучшим тренером из тех, с кем ему доводилось работать, а Манчини с симпатией относится к самому Марио, хоть и отмечает, что футболисту необходимо менять свои взгляды и тогда он сможет встать на один уровень с Роналду и Месси.

Таким образом, вероятность переезда Марио в Россию, именно сейчас, не выглядит чем-то невероятным. И его приезд в состоянии поднять престиж российского первенства, а также раскрасить полосы спортивных газет различными историями, вроде борьбы с манишкой или шнурками, а также неожиданными и дикими, вроде метания дротиков в игроков молодежной команды. Кроме того, порой поклонники России могут рассчитывать и на то, чтобы посмотреть на действительно виртуозные действия футболиста на поле.

То есть, сам российский футбол от перехода Марио выиграет. Но вот выиграет или проиграет тот клуб, который, в итоге, отважится его покупать – вопрос. Однако, если у вас есть ответ на него – обязательно делитесь им в комментариях!