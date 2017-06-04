Хайпанули немножко. О комментаторе Кривохарченко и русском рэпе

Блог «Андре Андре» благодарит Сергея Кривохарченко и Александра Шмурнова за работу на финале Лиги чемпионов и неутешительно отзывается об эпохе как таковой.

Дайте сказать ретрограду, старперу и ханже.

Я по поводу Великой цитаты из Великого артиста КислородногоМирона.

Вот вчерашний финал ЛЧ работали Александр Шмурнов и Сергей Кривохарченко.

К позднему творчеству Шмурнова можно относиться по-разному, но когда он (совсем недавно), комментируя какой-то болотный матч во Франции, процитировал эпиграф из «Понедельник начинается в субботу» Стругацких – я аплодировал стоя.

Другой склоняемый комментатор – Федор Погорелов – вообще способен отослаться к какому угодно фрагменту мировой культуры, но, раз мы говорим о цитатах, можно вспомнить, как Федор упоминал Даниила Хармса в репортаже с матча «Спартак» – «Зенит».

Но с Погорелова что взять – его все ненавидят. Зато все любят Владимира Стогниенко. Недавно он работал на финале Кубка Италии и сразу после финального свистка, в пиковый момент, спародировал не какого-то там писателя (фу, тоска зеленая, они уже умерли давно), а самый что ни на есть актуальный припев из Сергея Шнурова – о фундаментальной сущности индивидуумов по имени Стас.

Однако русскоязычный «Евроспорт», который никогда не стеснялся лишнего хайпа, почему-то не сделал событие из поступка Стогниенко. Мы сейчас не обсуждаем, стоило ли (наверное, стоило, почему нет?), мы говорим о последовательности действий.

Я пожалею ваше время и даже не стану вспоминать цитаты, которыми когда-либо пользовался Василий Уткин или другие неупомянутые комментаторы. Это вообще нормально – цитировать. Я не стану шутить, я тоже приведу чужие слова – это фраза из кандидатской диссертации Романа Гутцайта, которую, между прочим, легко найти в сети: «...языковая игра с использованием прецедентных текстов формирует речевую индивидуальность комментатора, демонстрирует его литературные вкусы и способность к словотворчеству».

Видимо, Романа всё-таки зря называют будущим лидером среди российских комментаторов. Нельзя так грубо ошибаться. Всем уже давно известно, что речевую индивидуальность, литературные вкусы и способность к словотворчеству формирует не какие-то там «прецедентные тексты», а ТОЛЬКО прецедентные тексты русских рэперов.

Иначе как объяснить, что вчерашняя цитата из КислородногоМирона в исполнении Сергея Кривохарченко проигрывает по популярности только вчерашнему же голу Манджукича: цитатой делится официальный твиттер Sports.ru, восхищается резидент «Евроспорта» (да!) П. Городницкий, журналист «Матча» Глеб Чернявский говорит, что Кривохарченко был лучше, чем Роналду, соответствующий фрагмент репортажа лежит на сайте «Матч-ТВ» отдельной новостью, а твиттер канала с надеждой ставит ссылку на аккаунт рэпера – видимо, потому, что Мирон в разы популярнее, а целевые аудитории полностью, хм, совпадают – и так далее.

Дивная, дивная эпоха.

P. S. Сергей Кривохарченко отлично отработал свой дебютный финал – по крайней мере, почти не использовал словосочетания «туринский Ювентус» и «мадридский Реал», что уже неплохо. Большое спасибо Сергею и Александру Иванычу за репортаж!