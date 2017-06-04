Лебединый Сонг. Как Бердыев готовится к Выборам-2018

Курбан Бердыев покидает «Ростов» и возвращается в казанский «Рубин» по приглашению нового руководства клуба. Блог «Андре Андре» считает, что для успешного тренера это далеко не предел.

Дискурс Курбана Бердыева достиг каких-то непостижимых масштабов, под него стало искажаться само пространство, меняются президенты клубов, еще один президент – на этот раз РФС – зачем-то первым объявляет о назначении тренера в «Рубин», да и вообще кажется, что даже поэт Давид Бурлюк в 1913 году посвятил строчки «Нажав мгновения курок / Играет весело впопад» именно Бердыеву.

Как и почему в руководстве Татарстана решили отмотать пленку назад – об этом вам расскажут коллеги из профильных изданий, я лишь замечу, что из всех шахматных фигур назад не ходят только пешки, и такую метафору глава республики Рустам Минниханов примерять на себя не стал. Ну и славно – значит, не таким громадным было яблоко раздора.

Теперь гораздо интереснее узнать, что тренер Бердыев будет делать с теми, кто привык ходить коленками внутрь – со всеми этими рочинами и лестьеннами, какие стихотворения он им прочитает и какую song заставит пропеть Сонга.

Ну и, конечно, всех волнует судьба «Ростова». Вместе с Бердыевым из города уедет весь тренерский штаб. Понятно, что на первые 10 секунд можно по старой привычке пригласить Сергея Балахнина, а далее уже растить играющего тренера из Калачева, в помощники которому пойдет Саша Бухаров (ну не повезут же его снова в Казань), но этот вариант я бы назвал слишком утонченным, даже если не вспоминать, что он был выдуман только что прямо здесь на пустом месте.

Да, все это шуточки, но никто не обещал, что Бердыева хватит на всех. И если клуб «Ростов» выстроен так, что без лучшего тренера России ему не прожить, а денег на такую жизнь нет – ну, давайте тогда внимательно перечитаем старую миниатюру Жванецкого «Вы еще не слышали наш ансамбль...».

Бердыев – человек дела, и если он снова сотворит из «Рубина» что-то нестыдное, то на всем Евразийском континенте парней, круче него и Путина, просто не останется.

А ведь скоро президентские выборы. Небывалый рост акций Бердыева сильно будоражит фантазию.

«А Кафанова я сделаю министром вратарей».

Фото: globallookpress.com, fc-rostov.ru