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    Андре Андре Все блоги -

    Лебединый Сонг. Как Бердыев готовится к Выборам-2018

    4 июня 2017
    Курбан Бердыев покидает «Ростов» и возвращается в казанский «Рубин» по приглашению нового руководства клуба. Блог «Андре Андре» считает, что для успешного тренера это далеко не предел.

    Дискурс Курбана Бердыева достиг каких-то непостижимых масштабов, под него стало искажаться само пространство, меняются президенты клубов, еще один президент – на этот раз РФС – зачем-то первым объявляет о назначении тренера в «Рубин», да и вообще кажется, что даже поэт Давид Бурлюк в 1913 году посвятил строчки «Нажав мгновения курок / Играет весело впопад» именно Бердыеву.

    Как и почему в руководстве Татарстана решили отмотать пленку назад – об этом вам расскажут коллеги из профильных изданий, я лишь замечу, что из всех шахматных фигур назад не ходят только пешки, и такую метафору глава республики Рустам Минниханов примерять на себя не стал. Ну и славно – значит, не таким громадным было яблоко раздора.

    Теперь гораздо интереснее узнать, что тренер Бердыев будет делать с теми, кто привык ходить коленками внутрь – со всеми этими рочинами и лестьеннами, какие стихотворения он им прочитает и какую song заставит пропеть Сонга.

    Ну и, конечно, всех волнует судьба «Ростова». Вместе с Бердыевым из города уедет весь тренерский штаб. Понятно, что на первые 10 секунд можно по старой привычке пригласить Сергея Балахнина, а далее уже растить играющего тренера из Калачева, в помощники которому пойдет Саша Бухаров (ну не повезут же его снова в Казань), но этот вариант я бы назвал слишком утонченным, даже если не вспоминать, что он был выдуман только что прямо здесь на пустом месте.

    Да, все это шуточки, но никто не обещал, что Бердыева хватит на всех. И если клуб «Ростов» выстроен так, что без лучшего тренера России ему не прожить, а денег на такую жизнь нет – ну, давайте тогда внимательно перечитаем старую миниатюру Жванецкого «Вы еще не слышали наш ансамбль...».

    Бердыев – человек дела, и если он снова сотворит из «Рубина» что-то нестыдное, то на всем Евразийском континенте парней, круче него и Путина, просто не останется.

    А ведь скоро президентские выборы. Небывалый рост акций Бердыева сильно будоражит фантазию.

    «А Кафанова я сделаю министром вратарей».

    Фото: globallookpress.com, fc-rostov.ru

    Рейтинг: 3 Голосов: 17
    Комментарии22
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      Рейтинг: +12

      19ФКСМ22 18 июня 2017, 20:13

      Удачи Рубину!
      Бердыев - красавчик. Уверен, что все получится в Казани у него еще раз.

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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 12 июня 2017, 19:20

      Да....следующий сезон обещает быть очень интересным! Рубин изменится однозначно, Спартаку нужно доказать, что он не случайно стал чемпионом, Зениту с новым тренером нужно возвращать должок своим болельщикам, ЦСКА с Гончаренко освоился и тоже будет бороться за чемпионство, ну и очень надеюсь на волшебство Сёмина с ЛОКО!!!! Так что ждёмс!!!

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      Рейтинг: +548

      El_Chori 6 июня 2017, 14:27

      Заголовок то! Я думал что-нибудь толковое здесь прочитаю. В этом вся суть бомбардира и желтой прессы в целом.

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      Рейтинг: +112

      paparazzi-kazan 5 июня 2017, 20:12

      Казань за Бекиеча.

      1
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      Рейтинг: +354

      REDAT 5 июня 2017, 16:27

      Ох и хитрый этот чабан!!!!!!!!!!!!!!!!Жаль только соседей,удачи "РОСТОВУ"!!!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 5 июня 2017, 11:15

      К. Бердыев дождался решения Мудко по вопросу главного тренера сборной, которого
      не собираются менять даже при отрицательном выступлении команды на КК и поэтому
      решил уйти в Рубин. А наши "бойцы" Глушаков и Комбаров объявили о договорённости
      команды выиграть КК, т.к. узнали что все команды едут не основным составом.

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      Рейтинг: +201

      regbiN 5 июня 2017, 03:46

      Ставлю на чемпионство рубина в этом году

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      Рейтинг: +229

      ТОПТЫГИН > regbiN 5 июня 2017, 11:52

      2-е место после Манчини))

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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 > ТОПТЫГИН 7 июня 2017, 17:16

      Спартак,Рубин,ЦСКА,Зенит так будет лучше

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      Рейтинг: +33

      HACKERMAN 5 июня 2017, 00:20

      А что?Состав есть,теперь хороший тренер,возможно что-то у них и выйдет

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      Рейтинг: +429

      Qranat 4 июня 2017, 23:33

      А вдруг предсказания того же Егорова (Спорт-Экспресс) по переходу Бердыева в "Рубин", ни что иное как хотелки попиариться, а на самом деле руководство "Локомотива", после успехов Курбана в Европе, вновь решило его уговорить и пойти на его условия ? Уж что-то странно как-то и легко Нобоа рванул в "Зенит" вместо "Рубина", ведь сейчас по буюджету казанцы не сильно будут уступать питерским. Вот будет сурпрайс

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      Рейтинг: +6

      Артём Борисов 4 июня 2017, 23:27

      Коллеги, я понимаю - кликабельность, но заголовок не соответствует содержанию. Это я как автор говорю))

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